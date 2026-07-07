Exasesor de Juntos por el Perú considera que Roberto Sánchez fue “demonizado” y que su partido logró respaldo “de la nada”

Manuel Rodríguez Cuadros sostuvo que Roberto Sánchez fue “demonizado” durante la campaña, y consideró exageradas las acusaciones de comunismo y expropiación contra Juntos por el Perú

El exministro de Relaciones Exteriores Manuel Rodríguez Cuadros, quien estuvo a cargo de los asuntos internacionales en el equipo de campaña de Juntos por el Perú, afirmó este lunes que el excandidato presidencial de esa agrupación fue “demonizado”, y calificó como exageradas las acusaciones de comunismo y expropiación que circularon durante la campaña.

En una entrevista con el periodista César Hildebrandt, el excanciller también sostuvo que la derrota de Sánchez frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no constituye un fracaso político, sino un avance relevante en el panorama nacional.

“Aquí se ha demonizado a Roberto Sánchez. (...) A quién se le puede ocurrir que Roberto Sánchez y la coalición que llevó a Juntos por el Perú era comunista e iba a expropiar la propiedad de las personas e iba a llevar a una situación como la que Maduro condujo en Venezuela en términos del manejo fiscal y monetario”, expresó.

PUBLICIDAD

“En gran medida, la derrota de Sánchez es una derrota electoral, porque políticamente yo sí creo que es una victoria, porque de la nada se ha montado a nueve millones de votos. Y nueve millones de votos que han resistido propaganda, que han resistido desequilibrios en los medios de información”, agregó.

Destacó que la derrota electoral no representa un fracaso político, ya que la candidatura de Sánchez logró nueve millones de votos y resistió una campaña de propaganda y desequilibrio mediático

Rodríguez Cuadros señaló que parte del resultado se debió a la campaña de desinformación y a la intimidación dirigida al electorado. “Allí donde existe desinformación, donde se intimida al elector, con figuras como las del comunismo, la expropiación, etcétera, (...) donde la derecha hace planteamientos vinculados a las demandas de los sectores populares y la izquierda se olvida un poco de esas demandas, se producen estos procesos electorales”, avanzó.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre su decisión de unirse a la campaña junto a Sánchez, el excanciller explicó que la propuesta de Fujimori significaba “la continuidad de una situación de afectación del Estado de derecho, de la democracia, de la separación de poderes, de la vigencia de los derechos humanos y de un manejo económico que estaba atentando contra la estabilidad fiscal”.

En contraste, sostuvo que la coalición de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación representaba “una visión de recuperar la democracia, de recuperar la vigencia de los derechos humanos, de luchar contra la pobreza que ofende la dignidad de toda la población, de buscar un crecimiento económico con estabilidad económica y financiera, pero al mismo tiempo con inclusión social, con equidad social”.

PUBLICIDAD

Reconoció dificultades internas en el equipo de campaña y valoró que la nueva oposición en el Congreso puede convertirse en un factor de contención frente a posibles avances autoritarios

En ese sentido, consideró que esa opción “merecía y merece el respaldo de los ciudadanos que (...) creemos que el Perú necesita una visión del país que conjugue la democracia, las libertades”.

Rodríguez Cuadros admitió dificultades internas en los diez días que participó en la formación. “Lo que yo vi fue una creciente reafirmación de una ingobernabilidad como la que le estoy señalando y que el día de hoy ha sido ratificada por estas tres fuerzas políticas que van a constituir, a mi juicio, la posibilidad de que tengamos en el Congreso una oposición democrática inspirada en la solución de los problemas peruanos y en la línea de las transformaciones que le he indicado y que a su vez debe ser un factor de contención frente a cualquier situación que pueda significar el incremento del autoritarismo, la deriva”, dijo.

PUBLICIDAD

El exasesor, presentado como parte del equipo de Sánchez en mayo pasado, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Más tarde fue embajador en Bolivia en el segundo mandato de Alan García (2006-2011) y representante permanente del Perú ante la Unesco durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).