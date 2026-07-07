Ricardo Lagos resolvió su contrato con FC Cajamarca para firmar por Cusco FC por lo que resta de Liga 1 2026

Cusco FC prosigue con su rearmado de plantel para el arranque del Torneo Clausura 2026. Con la llegada de Javier Rabanal a la dirección técnica se ha comenzado a realizar una evaluación en cada una de las demarcaciones y se ha llegado a la conclusión de que se requieren algunos refuerzos. Uno de ellos acaba de darse con la incorporación de Ricardo Lagos.
El CT de Rabanal aprobó la incorporación del peruano para añadirle mayor experiencia al bloque defensivo. “Bienvenido a tu nueva casa, Ricardo Lagos. El nuevo lateral de Cusco FC llega para la temporada 2026, listo para aportar solidez, carácter y entrega total en cada jugada”, reza el comunicado.
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La operación se agilizó al conocer que ‘Richy’ se encontraba libre en situación de mercado, tras haberse desligado de FC Cajamarca. Allí obtuvo regularidad durante el Apertura 2026, pero los problemas económicos de la entidad lo orillaron a marcharse.
Ricardo Lagos tendrá que competir por el puesto de marcador izquierdo con José Bolívar. Por su mayor recorrido en clubes nacionales y conocimiento de la parcela, las probabilidades de que se haga del titularato son demasiado amplias, aunque la palabra final tendrá que ofrecerla Javier Rabanal tras la intertemporada realizada.
El nuevo proyecto ‘dorado’, por ahora, viene tomando forma y al peruano acaba de unirse otro fichaje: Jean Carlos Montaño, mediocentro de corte creativo, de 27 años, que ha sido contratado tras disputar buena parte de su carrera en el balompié ecuatoriano. Su última aventura fue en el SC Barcelona.
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No se descarta que en el transcurso de las últimas dos semanas el DT Rabanal discuta con las autoridades de Cusco FC para acometer algún fichaje más, aunque una condición fundamental es que las operaciones se acuerden con futbolistas en estado de libertad o bajo el método de la cesión.
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