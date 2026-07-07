Argentina vs Suiza: día, hora y canal TV en Perú del partido por cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Argentina y Suiza volverán a cruzar sus caminos en un partido de alto voltaje, esta vez por los cuartos de final del Mundial 2026. La ‘albiceleste’ llega tras superar a Egipto en una nueva definición cargada de dramatismo en Atlanta, donde volvió a mostrar su capacidad para responder bajo máxima presión y mantenerse en la defensa del título mundial. Los dirigidos por Lionel Scaloni son, además, los únicos campeones del mundo que continúan con vida en el torneo.

Su rival será Suiza, que consiguió su boleto a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una intensa definición por penales en Vancouver. El duelo en Kansas City traerá el recuerdo del último enfrentamiento entre argentinos y suizos en una Copa del Mundo: los octavos de final de Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella se impuso por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un inolvidable gol de Ángel Di María para avanzar entre los ocho mejores del torneo.

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Argentina vs Suiza: día, hora y canal TV para seguir el partido en Perú

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, el compromiso entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de julio desde las 20:00 horas de Perú en el Kansas City Stadium, escenario que albergará uno de los duelos más esperados de la ronda. A continuación, revisa los horarios del encuentro en los distintos países de la región y del mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas.

México: 19:00 horas.

España: 03:00 horas del domingo 12 de julio.

En Perú, la transmisión del encuentro está asegurada a través de DSports y su plataforma de streaming DGO, además de Paramount+. Por su parte, América TV anunció que emitirá dos partidos de los cuartos de final en señal abierta; sin embargo, hasta el momento no ha confirmado si uno de ellos será el duelo entre la ‘albiceleste’ y los ‘helvéticos’.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina contra Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. El argentino Enzo Fernández celebra tras marcar el tercer gol. REUTERS/Amanda Perobelli

¿Cómo llegan Argentina y Suiza?

Argentina llega a los cuartos de final del Mundial 2026 después de superar dos eliminatorias de enorme exigencia. En los dieciseisavos de final, la vigente campeona del mundo sufrió mucho más de lo esperado frente a la sorprendente Cabo Verde. El encuentro se mantuvo igualado durante los 90 minutos y recién pudo resolverse en el tiempo suplementario gracias a un gol de Lisandro Martínez, que evitó una definición por penales y mantuvo con vida a la ‘albiceleste’.

Si aquella clasificación fue complicada, la siguiente resultó todavía más épica. En los octavos de final, disputados en Atlanta, Argentina llegó a estar 2-0 abajo frente a Egipto y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, reaccionó con autoridad: Cristian Romero descontó antes del descanso, Lionel Messi igualó el marcador en la segunda mitad y, cuando todo apuntaba al alargue, Enzo Fernández apareció en los minutos finales para anotar el 3-2 definitivo y completar una remontada memorable.

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Suiza llega a los cuartos de final del Mundial 2026 tras completar una destacada campaña en la fase eliminatoria. En los dieciseisavos de final, el conjunto helvético mostró autoridad para imponerse por 2-0 a Argelia gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, resultado que confirmó el buen momento de un equipo sólido en defensa y efectivo en ataque.

El gol de Vargas que le dio la clasificación a Suiza en la tanda de penales ante Colombia. Crédito: REUTERS/Albert Gea

En los octavos de final, los europeos afrontaron una prueba mucho más exigente frente a Colombia. Después de 120 minutos muy disputados, la igualdad se mantuvo y el boleto a la siguiente ronda se definió desde el punto de penal. Allí, Suiza mostró mayor precisión para imponerse en la tanda y conseguir una clasificación histórica, pues volvió a instalarse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo por primera vez desde la edición de 1954, cuando fue anfitriona del certamen. Ahora buscará seguir haciendo historia frente a la vigente campeona del mundo.

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