La visita de Mano Menezes al predio de Sporting Cristal: esto fue lo que hizo en tienda ‘celeste’

Mano Menezes llegó a La Florida para observar el trabajo de Sporting Cristal y reunirse con el comando técnico celeste, en una jornada incluida dentro de su recorrido por clubes de la Liga 1.
En su visita al predio celeste, el seleccionador de Perú sostuvo un encuentro de coordinación con Roberto Mosquera y su equipo de trabajo, con foco en el presente de los futbolistas rimenses que pueden entrar en el radar de próximas convocatorias.
Por su parte, Sporting Cristal registró su visita y la hizo pública en sus canales oficiales. “¡Bienvenidos a nuestra Ciudad Deportiva! Hoy nos visitó el comando técnico de la Selección Peruana encabezado por su DT Mano Menezes”, publicó el club.
PUBLICIDAD
Reunión en el complejo de Sporting Cristal
El técnico brasileño asistió a las instalaciones de La Florida como parte de una agenda de acercamiento al torneo local. El objetivo central fue mirar de primera mano el desarrollo cotidiano del club, además de tomar contacto directo con la dinámica de trabajo en el campo.
Durante su permanencia en el complejo, Mano Menezes mantuvo una conversación con Roberto Mosquera y su cuerpo técnico. El diálogo apuntó al rendimiento, el momento deportivo y el panorama general de los jugadores de Sporting Cristal que podrían ser considerados a corto plazo para la selección.
En el club celeste, la presencia del comando técnico nacional fue presentada como una visita institucional. “¡Bienvenidos a nuestra Ciudad Deportiva! Hoy nos visitó el comando técnico de la Selección Peruana encabezado por su DT Mano Menezes”, difundió Sporting Cristal en una publicación.
PUBLICIDAD
Seguimiento a la Liga 1 y proyección de convocatorias
El recorrido por los clubes del campeonato forma parte del plan de observación que el entrenador viene desarrollando para ampliar su lectura sobre el medio local. En esa línea, el acercamiento a Sporting Cristal se enmarca en la idea de conocer el presente futbolístico de los posibles seleccionables desde su día a día.
El trabajo también se orienta a consolidar una base de jugadores para los desafíos que se vienen, con especial atención a los amistosos que aparecen en el calendario cercano.
La visita a La Florida se integró a ese monitoreo: observar entrenamientos, intercambiar conceptos con un comando técnico de club y recoger información directa sobre la actualidad de los futbolistas que compiten en la Liga 1.
PUBLICIDAD
Un proceso con renovación y una base de experiencia
El comienzo del ciclo de Mano Menezes en la selección peruana incluyó ajustes en el plantel. En ese marco, el entrenador impulsó una renovación, aunque mantuvo una estructura de referentes con experiencia, además de un nombre señalado por su proyección.
En una entrevista con el programa Bola-Bola, el DT detalló a quiénes consideró como parte de ese núcleo inicial. “Tenemos algunos jugadores en Perú que ya cuentan con bastante experiencia. Para la primera convocatoria, incluí a cuatro jugadores de la plantilla del Mundial de 2018: Gallese, Araujo, Carrillo —que juega en el Corinthians— y Noriega”, sostuvo.
En el mismo espacio, Menezes puntualizó una lectura táctica sobre André Carrillo. “Y Carrillo se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”, añadió.
PUBLICIDAD
En ese armado, el entrenador remarcó la intención de apoyarse en futbolistas con recorrido internacional y peso en el vestuario, con la idea de acompañar la incorporación de nuevas caras, en particular del torneo peruano.
El propio proceso se inició a fines de enero de 2026, con el brasileño como conductor del seleccionado. Desde entonces, su planificación combinó la revisión del universo de convocables y la búsqueda de variantes, mientras sostiene un seguimiento de equipos del campeonato local para sumar insumos de cara a las próximas citaciones.
De igual manera, el Mano ya dirigió cuatro partidos amistosos con la blanquirroja. El saldo es una victoria ante Haití, un empate ante Honduras y dos derrotas ante Senegal y España, respectivamente
PUBLICIDAD
Más Noticias
Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú
En marcha la segunda jornada de la primera ronda eliminatoria de la gran cita. Erlind Haaland y Kylian Mbappé aparecerán en sus respectivos lances. El plato de fondo lo protagonizará uno de los organizadores
Juan Pablo Varillas alcanzará los 800 partidos como profesional, un hito para el pionero del renacer del tenis peruano
‘Juampi’, ex Top 60 del mundo, cumplirá esta cifra en individuales en el marco de los octavos de final del Challenger de Quito
Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”
El mito de la Bundesliga hizo una autocrítica sincera ante la consulta de si realizaría alguna variante en su próspera carrera para disfrutar de una gran cita con los suyos. “Lo que gané lo hice con mi esfuerzo”, dijo
Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: día, hora y canal TV del partido por segunda ronda de Wimbledon 2026
El tenista nacional se alista para escribir una nueva página dorada en el deporte peruano. Al frente, un rival que debutó con victoria en sets corridos. El ganador podría verse las caras con Jannik Sinner, número uno del mundo
El triste adiós de Carlos Beltrán de César Vallejo tras un semestre adverso: “Nunca faltó la entrega ni el esfuerzo”
El defensor confirmó su salida del elenco trujillano la Universidad César Vallejo tras un semestre complicado, con eliminación en la Copa de la Liga y un panorama difícil en la Fase Regional de la Liga 2
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD