La visita de Mano Menezes al predio de Sporting Cristal: esto fue lo que hizo en tienda ‘celeste’

El entrenador de la selección peruana recorre la Liga 1 y coordina con Roberto Mosquera y su cuerpo técnico, con la mira puesta en el momento de los futbolistas rimenses para futuras citaciones (Sporting Cristal)

Mano Menezes llegó a La Florida para observar el trabajo de Sporting Cristal y reunirse con el comando técnico celeste, en una jornada incluida dentro de su recorrido por clubes de la Liga 1.

En su visita al predio celeste, el seleccionador de Perú sostuvo un encuentro de coordinación con Roberto Mosquera y su equipo de trabajo, con foco en el presente de los futbolistas rimenses que pueden entrar en el radar de próximas convocatorias.

Por su parte, Sporting Cristal registró su visita y la hizo pública en sus canales oficiales. “¡Bienvenidos a nuestra Ciudad Deportiva! Hoy nos visitó el comando técnico de la Selección Peruana encabezado por su DT Mano Menezes”, publicó el club.

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Reunión en el complejo de Sporting Cristal

Mano Menezes visitó la Ciudad Deportiva de Sporting Cristal para observar los entrenamientos y reunirse con Roberto Mosquera, en una jornada enfocada en el seguimiento de jugadores celestes. (Sporting Cristal)

El técnico brasileño asistió a las instalaciones de La Florida como parte de una agenda de acercamiento al torneo local. El objetivo central fue mirar de primera mano el desarrollo cotidiano del club, además de tomar contacto directo con la dinámica de trabajo en el campo.

Durante su permanencia en el complejo, Mano Menezes mantuvo una conversación con Roberto Mosquera y su cuerpo técnico. El diálogo apuntó al rendimiento, el momento deportivo y el panorama general de los jugadores de Sporting Cristal que podrían ser considerados a corto plazo para la selección.

En el club celeste, la presencia del comando técnico nacional fue presentada como una visita institucional. “¡Bienvenidos a nuestra Ciudad Deportiva! Hoy nos visitó el comando técnico de la Selección Peruana encabezado por su DT Mano Menezes”, difundió Sporting Cristal en una publicación.

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Seguimiento a la Liga 1 y proyección de convocatorias

La visita a Sporting Cristal forma parte del plan del seleccionador para observar entrenamientos, recopilar información y seguir de cerca a jugadores con proyección hacia la selección peruana. (Sporting Cristal)

El recorrido por los clubes del campeonato forma parte del plan de observación que el entrenador viene desarrollando para ampliar su lectura sobre el medio local. En esa línea, el acercamiento a Sporting Cristal se enmarca en la idea de conocer el presente futbolístico de los posibles seleccionables desde su día a día.

El trabajo también se orienta a consolidar una base de jugadores para los desafíos que se vienen, con especial atención a los amistosos que aparecen en el calendario cercano.

La visita a La Florida se integró a ese monitoreo: observar entrenamientos, intercambiar conceptos con un comando técnico de club y recoger información directa sobre la actualidad de los futbolistas que compiten en la Liga 1.

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Un proceso con renovación y una base de experiencia

Desde su llegada a la selección peruana, Mano Menezes impulsa un proceso de renovación respaldado por jugadores de experiencia, con el objetivo de consolidar un plantel más competitivo. (Sporting Cristal)

El comienzo del ciclo de Mano Menezes en la selección peruana incluyó ajustes en el plantel. En ese marco, el entrenador impulsó una renovación, aunque mantuvo una estructura de referentes con experiencia, además de un nombre señalado por su proyección.

En una entrevista con el programa Bola-Bola, el DT detalló a quiénes consideró como parte de ese núcleo inicial. “Tenemos algunos jugadores en Perú que ya cuentan con bastante experiencia. Para la primera convocatoria, incluí a cuatro jugadores de la plantilla del Mundial de 2018: Gallese, Araujo, Carrillo —que juega en el Corinthians— y Noriega”, sostuvo.

En el mismo espacio, Menezes puntualizó una lectura táctica sobre André Carrillo. “Y Carrillo se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”, añadió.

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En ese armado, el entrenador remarcó la intención de apoyarse en futbolistas con recorrido internacional y peso en el vestuario, con la idea de acompañar la incorporación de nuevas caras, en particular del torneo peruano.

El propio proceso se inició a fines de enero de 2026, con el brasileño como conductor del seleccionado. Desde entonces, su planificación combinó la revisión del universo de convocables y la búsqueda de variantes, mientras sostiene un seguimiento de equipos del campeonato local para sumar insumos de cara a las próximas citaciones.

De igual manera, el Mano ya dirigió cuatro partidos amistosos con la blanquirroja. El saldo es una victoria ante Haití, un empate ante Honduras y dos derrotas ante Senegal y España, respectivamente

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