Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que el juez rechazó sus videos sobre el servicio comunitario

Magaly Medina negó en vivo cualquier acusación de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y sostuvo que el juez encargado de supervisar su proceso judicial rechazó las pruebas presentadas por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ subrayó que no tiene que rendir cuentas ante el exfutbolista, sino ante la autoridad judicial correspondiente.
El juez rechazó las imágenes presentadas por Farfán
Durante una comunicación en el programa de streaming ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello en el canal +QTV, Medina respondió a las preguntas sobre las imágenes difundidas por Farfán, que la señalaban por presuntamente incumplir su sanción. “Pero realmente yo no tengo que responderle a él. A quien yo tengo que responder es un juez”, afirmó.
PUBLICIDAD
La periodista sostuvo que Farfán ya presentó el material ante el Poder Judicial y que este fue declarado inadmisible: “Él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadmisible. Le dijo: ‘Esto no pasa’”. Medina explicó que el rechazo judicial se debió tanto al momento procesal como a la forma en que se obtuvo y presentó la evidencia audiovisual.
“Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no estamos en etapa de presentación de prueba. Además, le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo. Porque para presentar pruebas tienes que formalmente decir cómo las hiciste”, sostuvo durante la transmisión en vivo.
PUBLICIDAD
Un nuevo capítulo en la controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. La presentadora aclara la situación legal, destacando que las pruebas presentadas por Farfán fueron objetadas por su origen y que el caso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Video: TikTok @josepastord
La conductora añadió que esa misma exigencia de rigor aplica para cualquier parte en un proceso judicial: “Así nos tratan a nosotros cuando vamos al Poder Judicial y nos dicen: ‘Pruebe que esto es verdad’”.
Medina niega irregularidades y se distancia de las acusaciones
En la misma conversación, Copello preguntó por las motivaciones del exfutbolista para mantener el tema en la agenda pública a través de sus redes sociales. Medina evitó especular sobre las razones personales de Farfán y afirmó que no vive enfocada en el conflicto: “Yo no puedo explicar por qué las personas odian a otras. Yo termino mi programa, me voy a mi casa a ser feliz, al hogar donde tengo paz y tranquilidad”.
PUBLICIDAD
Agregó que nunca ha cometido un delito contra Farfán y que su labor periodística se limita a exponer hechos de interés público: “¿Qué le he hecho? ¿Exponer sus mentiras, sus cosas mediáticas? ¿En cuándo cae eso en delito?”, cuestionó.
La conductora también criticó el enfoque de la investigación realizada por el equipo del exfutbolista y señaló que el servicio comunitario abarca modalidades distintas a las tareas de limpieza que el video de Farfán parecía buscar.
Una mirada profunda a las declaraciones de Magaly Medina sobre el sonado caso de Jefferson Farfán. Descubre por qué la presentadora elige exponer ciertos temas y su punto de vista sobre las relaciones familiares y mediáticas. Video: TikTok @josepastord
“Hay que enseñarle. Él tendría que venir a mi programa a que yo le enseñe cómo es que se hace una investigación, porque hay que verificar datos. Él está buscando personas que barran por ahí. Y el servicio comunitario no solo se trata de eso”, indicó. Medina reiteró que los documentos que acreditan su cumplimiento fueron validados por las autoridades y que cualquier reclamo debe canalizarse exclusivamente por la vía judicial.
PUBLICIDAD
En declaraciones a Infobae Perú, Medina fue aún más directa al calificar el video del exfutbolista. “Su video es difamante y mentiroso, hecho por novatos que él manda”, señaló, e informó que su abogado ya tiene instrucciones de iniciar acciones legales.
La conductora también denunció haber recibido presuntas amenazas contra su vida y la de su abogado, en mensajes que mencionaban el nombre de Farfán, por lo que presentó denuncias ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía de la Nación y el INPE.
La conductora Magaly Medina analiza la fijación que Jefferson Farfán parece tener con ella, describiendo su comportamiento como "enfermizo" y criticando sus acciones legales y difamaciones. Video: TikTok @josepastord
El conflicto tras el proceso judicial
El enfrentamiento público entre Medina y Farfán se originó tras el proceso judicial que el deportista ganó contra la periodista, lo que derivó en la imposición de 138 jornadas de servicio comunitario para la conductora. Farfán difundió el lunes 6 de julio un video de 22 minutos en su canal de YouTube en el que acusa a Medina de incumplir con la sanción.
PUBLICIDAD
Al cierre del material, el exseleccionado nacional afirmó: “Hemos cumplido con presentar las pruebas. Ahora que los hechos hablen y que el Perú saque sus propias conclusiones. La justicia es igual para todos”. Medina, por su parte, no hizo referencia al video durante la emisión de su propio programa ese mismo lunes y reservó su respuesta para el espacio de Copello y para sus declaraciones a Infobae Perú.
Más Noticias
Líneas de Nasca bajo amenaza: denuncian minería ilegal, basura y ocupación de terrenos en el entorno del Patrimonio Mundial de la Unesco
Especialistas advierten que el riesgo alcanza no solo a los geoglifos, sino también a otros sitios arqueológicos relacionados con la civilización Nasca
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 7 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú
Argentina protagonizó una remontada histórica y emotiva frente a Egipto en los minutos finales. Después, Colombia tuvo una durísima tanda de penales con Suiza. Así quedaron los resultados
Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana
Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año
Los hackers cambiaron de estrategia en Perú: archivos PDF y códigos QR fraudulentos podrían vaciar tus cuentas en segundos
Un informe revela que entre enero y mayo de 2026 se registraron 353.530 amenazas informáticas en el país. Especialistas advierten que más del 45% de los casos depende de engañar a la víctima para acceder a información sensible
Perú entre los mejores lugares del mundo para observar aves: Parque Nacional del Manu destaca como destino de aviturismo
Reconocida revista de viajes destacó la riqueza del Parque Nacional del Manu, uno de los espacios naturales del Perú donde es posible observar una gran diversidad de aves según la altitud
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD