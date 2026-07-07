Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que el juez rechazó sus videos sobre el servicio comunitario

Magaly Medina negó corrupción en el INPE y afirmó que el juez rechazó las pruebas presentadas por Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario.

Magaly Medina negó en vivo cualquier acusación de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y sostuvo que el juez encargado de supervisar su proceso judicial rechazó las pruebas presentadas por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ subrayó que no tiene que rendir cuentas ante el exfutbolista, sino ante la autoridad judicial correspondiente.

El juez rechazó las imágenes presentadas por Farfán

Durante una comunicación en el programa de streaming ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello en el canal +QTV, Medina respondió a las preguntas sobre las imágenes difundidas por Farfán, que la señalaban por presuntamente incumplir su sanción. “Pero realmente yo no tengo que responderle a él. A quien yo tengo que responder es un juez”, afirmó.

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La periodista sostuvo que Farfán ya presentó el material ante el Poder Judicial y que este fue declarado inadmisible: “Él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadmisible. Le dijo: ‘Esto no pasa’”. Medina explicó que el rechazo judicial se debió tanto al momento procesal como a la forma en que se obtuvo y presentó la evidencia audiovisual.

“Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no estamos en etapa de presentación de prueba. Además, le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo. Porque para presentar pruebas tienes que formalmente decir cómo las hiciste”, sostuvo durante la transmisión en vivo.

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Un nuevo capítulo en la controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. La presentadora aclara la situación legal, destacando que las pruebas presentadas por Farfán fueron objetadas por su origen y que el caso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Video: TikTok @josepastord

La conductora añadió que esa misma exigencia de rigor aplica para cualquier parte en un proceso judicial: “Así nos tratan a nosotros cuando vamos al Poder Judicial y nos dicen: ‘Pruebe que esto es verdad’”.

Medina niega irregularidades y se distancia de las acusaciones

En la misma conversación, Copello preguntó por las motivaciones del exfutbolista para mantener el tema en la agenda pública a través de sus redes sociales. Medina evitó especular sobre las razones personales de Farfán y afirmó que no vive enfocada en el conflicto: “Yo no puedo explicar por qué las personas odian a otras. Yo termino mi programa, me voy a mi casa a ser feliz, al hogar donde tengo paz y tranquilidad”.

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Agregó que nunca ha cometido un delito contra Farfán y que su labor periodística se limita a exponer hechos de interés público: “¿Qué le he hecho? ¿Exponer sus mentiras, sus cosas mediáticas? ¿En cuándo cae eso en delito?”, cuestionó.

La conductora también criticó el enfoque de la investigación realizada por el equipo del exfutbolista y señaló que el servicio comunitario abarca modalidades distintas a las tareas de limpieza que el video de Farfán parecía buscar.

Una mirada profunda a las declaraciones de Magaly Medina sobre el sonado caso de Jefferson Farfán. Descubre por qué la presentadora elige exponer ciertos temas y su punto de vista sobre las relaciones familiares y mediáticas. Video: TikTok @josepastord

“Hay que enseñarle. Él tendría que venir a mi programa a que yo le enseñe cómo es que se hace una investigación, porque hay que verificar datos. Él está buscando personas que barran por ahí. Y el servicio comunitario no solo se trata de eso”, indicó. Medina reiteró que los documentos que acreditan su cumplimiento fueron validados por las autoridades y que cualquier reclamo debe canalizarse exclusivamente por la vía judicial.

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En declaraciones a Infobae Perú, Medina fue aún más directa al calificar el video del exfutbolista. “Su video es difamante y mentiroso, hecho por novatos que él manda”, señaló, e informó que su abogado ya tiene instrucciones de iniciar acciones legales.

La conductora también denunció haber recibido presuntas amenazas contra su vida y la de su abogado, en mensajes que mencionaban el nombre de Farfán, por lo que presentó denuncias ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía de la Nación y el INPE.

La conductora Magaly Medina analiza la fijación que Jefferson Farfán parece tener con ella, describiendo su comportamiento como "enfermizo" y criticando sus acciones legales y difamaciones. Video: TikTok @josepastord

El conflicto tras el proceso judicial

El enfrentamiento público entre Medina y Farfán se originó tras el proceso judicial que el deportista ganó contra la periodista, lo que derivó en la imposición de 138 jornadas de servicio comunitario para la conductora. Farfán difundió el lunes 6 de julio un video de 22 minutos en su canal de YouTube en el que acusa a Medina de incumplir con la sanción.

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Al cierre del material, el exseleccionado nacional afirmó: “Hemos cumplido con presentar las pruebas. Ahora que los hechos hablen y que el Perú saque sus propias conclusiones. La justicia es igual para todos”. Medina, por su parte, no hizo referencia al video durante la emisión de su propio programa ese mismo lunes y reservó su respuesta para el espacio de Copello y para sus declaraciones a Infobae Perú.