PJ exige a la JNJ cumplir fallo del TC que repone a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo

El Poder Judicial emitió una resolución con la que exige a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la destitución de Víctor Rodríguez Monteza y ordena su reincorporación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.
“Requiérase a la demandada, Junta Nacional de Justicia, para que en el día de notificada, cumpla con reincorporar al actor don Víctor Raúl Rodríguez Monteza en el cargo de Fiscal Supremo”, se lee en la resolución notificada el último martes.
Debido a que se trata de una notificación electrónica, esta recién surtirá efectos a los dos días de ingresada, es decir, el jueves 9 de julio. Este será el día en el que el Pleno de la JNJ debería rehabilitar el título de fiscal supremo de Rodríguez Monteza. Puede que incluso lo hagan antes, como en el caso de Luis Arce Córdova
PUBLICIDAD
Una vez que el título de magistrado esté rehabilitado, se procederá a comunicar ello al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para que emita la resolución con la que se oficialice la reincorporación al Ministerio Público.
Actualmente hay dos Fiscalías Supremas que Víctor Rodríguez Monteza podría ser designado: la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos o la Primera Fiscalía Suprema Penal. Estos despachos vienen siendo ocupados a la fecha por fiscales supremos provisionales.
Rodríguez Monteza no podría ir a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos porque ahí se tramitan las investigaciones contra altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Y él fue destituido inicialmente por presuntamente haber alertado a miembros de la presunta organización criminal que sus llamadas venían siendo intervenidas en tiempo real.
PUBLICIDAD
TC anula destitución de Rodríguez Monteza
El punto central de la demanda de Víctor Rodríguez Monteza fue determinar cuándo empezó a correr el plazo del proceso disciplinario. Rodríguez Monteza sostuvo que la notificación de inicio del proceso llegó a su correo personal el 23 de noviembre de 2020, por lo que la JNJ tenía hasta esa misma fecha de 2021 para dictar una resolución. La JNJ, en cambio, tomó como punto de partida el 25 de noviembre de 2020, fecha en que le notificaron a través de su casilla electrónica oficial.
La destitución fue votada el 24 de noviembre de 2021 y notificada al día siguiente.
El TC resolvió que la notificación al correo personal del 23 de noviembre de 2020 es la que debe tomarse como referencia. El argumento: la ley que regula las notificaciones del CNM —hoy JNJ— no establece un orden de prelación entre los distintos tipos de notificación, pero la Ley del Procedimiento Administrativo General sí lo hace, y coloca a la notificación personal en primer lugar. Además, el TC señaló que toda interpretación normativa debe favorecer al administrado, no perjudicarlo.
PUBLICIDAD
Con ese criterio, el tribunal concluyó que tanto la resolución de destitución como su notificación se produjeron después de que el plazo de caducidad ya había vencido.
“Tanto la emisión de la resolución de destitución (24 de noviembre de 2021), como su notificación al recurrente (25 de noviembre de 2021), fueron realizadas después del vencimiento del plazo de caducidad (23 de noviembre de 2021)”, se lee en la sentencia.
Por esa razón, los magistrados declararon vulnerados el debido procedimiento y el derecho al trabajo de Rodríguez Monteza, y anularon las dos resoluciones de la JNJ que sustentaban su separación del cargo.
PUBLICIDAD
El TC precisó en dos ocasiones dentro del fallo que su pronunciamiento no abarca el fondo de la sanción ni implica un juicio sobre la conducta atribuida al exfiscal supremo en relación con Los Cuellos Blancos del Puerto.
Más Noticias
Kevin Borjas, top 10 del peso mosca, volverá al octágono de la UFC apenas dos meses después de su última pelea
El ‘Gallo Negro’ se las verá en la jaula ante el japonés Rei Tsuruya en el UFC Fight Night Shanghai 2026 que se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 7 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú
Argentina protagonizó una remontada histórica y emotiva frente a Egipto en los minutos finales. Y ahora es el turno de Colombia ante Suiza. Cualquier cosa puede pasar. Sigue los resultados
Magaly Medina aclara por qué estuvo solo seis minutos en la parroquia, según se muestra en el video de Jefferson Farfán
La conductora aseguró que la visita de pocos minutos a la parroquia de Surco no era parte de su jornada y sostuvo que los registros fueron validados por el Instituto Nacional Penitenciario antes de estallar la polémica
Último día para postular a Beca Perú 2026: Son 291 vacantes para iniciar una carrera profesional en universidades o institutos
El concurso de Beca Perú 2026 cierra esta semana. El proceso es gratuito, virtual y sin límite de edad
Ricardo Lagos resolvió su contrato con FC Cajamarca para firmar por Cusco FC por lo que resta de Liga 1 2026
La institución cusqueña ha considerado que la llegada de ‘Richy’ será fundamental para aumentar la competencia en la banda izquierda. Ha llegado en condición libre de mercado
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD