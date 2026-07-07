Felipe Chávez se reintegró a los entrenamientos del Bayern Múnich, aunque lo hizo con el plantel de reserva

El 1 de julio del presente año se dio inicio a los entrenamientos del FC Bayern para la nueva temporada de la Bundesliga. Aunque el plantel no está al 100% completo, por la presencia de algunos futbolistas en la Copa del Mundo 2026, el entrenador Vincent Kompany ha ordenado que el resto de jugadores, entre ellos Felipe Chávez, comience con los trabajos de pretemporada.
Aunque, con el avance de los días, surgió una medida llamativa con ‘Pippo’. A diferencia de los otros efectivos habituales, el mediocentro peruano ha sido incluido en la estructura del Bayern Múnich II, en cuyas filas participan aquellos elementos que conforman la disciplina de reserva.
PUBLICIDAD
Es más, la valoración del FC Bayern Amateur para con Chávez es mayor, dado que se le consideró como parte del equipo que afrontó un amistoso de pretemporada contra el Wacker Innsbruck. Aquel enfrentamiento acabó con derrota para los bávaros (4-1) y con participación de Felipe durante el complemento.
Mientras el joven seleccionado peruano se entrena con dedicación en Säbener Straße, en los despachos muniqueses se estudia su situación deportiva, con potencial posibilidad de una nueva salida temporaria, toda vez que el cuerpo técnico de Kompany alista una gira por Asia.
El plan con Chávez
No es menos cierto que Felipe Chávez es uno de los talentos más prometedores de las canteras del FC Bayern, pero la enorme cantidad de astros que habitan en su posición en la plantilla principal hacen imposible que sea considerado en la Bundesliga.
PUBLICIDAD
De ahí que se estableciera la opción de una cesión con destino al FC Köln, aunque el primer movimiento no salió como se esperaba. De regreso con los muniqueses, el peruano tendrá que ponerse a punto mientras se discute en el área deportiva el próximo paso para su futuro.
Lo que sí está claro es que ‘Pippo’ no tendrá espacio en el actual bicampeón de la Bundesliga. Por tal motivo, se prepara una nueva cesión con cláusula de compra o recompra. Así las cosas, se estudian algunas opciones para un traslado a clubes de la élite de Alemania o incluso de la categoría de plata.
PUBLICIDAD
Aunque, definitivamente, a Chávez le convendría mantenerse en el máximo nivel de Alemania para que su condición de convocado por la selección peruana no varíe con la presencia de Mano Menezes. Tampoco vería con malos ojos un desplazamiento hacia otra liga, siempre y cuando sea competitiva y de rigor.
Más Noticias
Argentina vs Suiza: día, hora y canal TV en Perú del partido por cuartos de final del Mundial 2026
El conjunto helvético volverá a enfrentarse a la ‘albiceleste’ en una Copa del Mundo por primera vez desde los octavos de final de Brasil 2014, cuando la ‘albiceleste’ se impuso en el tiempo suplementario con un recordado gol de Ángel Di María
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 7 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú
Argentina protagonizó una remontada histórica y emotiva frente a Egipto en los minutos finales. Después, Colombia tuvo una durísima tanda de penales con Suiza. Así quedaron los resultados
‘Tato’ Rivero criticó que Zoila La Rosa no sea tomada en cuenta en la selección: “No creo que esté de gratis en Europa”
El entrenador nacional cuestionó que la experimentada armadora continúe fuera de las convocatorias de Antonio Rizola, pese a su trayectoria en el voleibol europeo, y aseguró que hoy es la mejor en su posición
Mano Menezes aterrizó en Cusco para seguir el trabajo de Cienciano y Cusco FC: busca ampliar el radar de jugadores de la Liga 1
El seleccionador de Perú llegó a la Ciudad Imperial y visitó los dos clubes como parte de su recorrido por la Liga 1: observó entrenamientos, dialogó con los comandos técnicos y mantuvo reuniones con directivos
‘Tato’ Rivero cuestionó la mentalidad conformista de las voleibolistas peruanas: “Se aburguesan porque llega una extranjera”
El experimentado entrenador nacional expresó su preocupación por la falta de ambición de las jugadoras locales y afirmó que suelen priorizar el aspecto económico antes que su crecimiento deportivo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD