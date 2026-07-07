Felipe Chávez se reintegró a los entrenamientos del Bayern Múnich, aunque lo hizo con el plantel de reserva

Felipe Chávez entrena con el bloque de reservas, mientras se define su futuro fuera de la institución. - Crédito: FC Bayern

El 1 de julio del presente año se dio inicio a los entrenamientos del FC Bayern para la nueva temporada de la Bundesliga. Aunque el plantel no está al 100% completo, por la presencia de algunos futbolistas en la Copa del Mundo 2026, el entrenador Vincent Kompany ha ordenado que el resto de jugadores, entre ellos Felipe Chávez, comience con los trabajos de pretemporada.

Aunque, con el avance de los días, surgió una medida llamativa con ‘Pippo’. A diferencia de los otros efectivos habituales, el mediocentro peruano ha sido incluido en la estructura del Bayern Múnich II, en cuyas filas participan aquellos elementos que conforman la disciplina de reserva.

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Felipe Chávez inició su andadura en la Bundesliga con el FC Bayern. - Crédito: Difusión

Es más, la valoración del FC Bayern Amateur para con Chávez es mayor, dado que se le consideró como parte del equipo que afrontó un amistoso de pretemporada contra el Wacker Innsbruck. Aquel enfrentamiento acabó con derrota para los bávaros (4-1) y con participación de Felipe durante el complemento.

Mientras el joven seleccionado peruano se entrena con dedicación en Säbener Straße, en los despachos muniqueses se estudia su situación deportiva, con potencial posibilidad de una nueva salida temporaria, toda vez que el cuerpo técnico de Kompany alista una gira por Asia.

El plan con Chávez

No es menos cierto que Felipe Chávez es uno de los talentos más prometedores de las canteras del FC Bayern, pero la enorme cantidad de astros que habitan en su posición en la plantilla principal hacen imposible que sea considerado en la Bundesliga.

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De ahí que se estableciera la opción de una cesión con destino al FC Köln, aunque el primer movimiento no salió como se esperaba. De regreso con los muniqueses, el peruano tendrá que ponerse a punto mientras se discute en el área deportiva el próximo paso para su futuro.

Felipe Chávez fue cedido por Bayern Múnich y continuará su carrera en el FC Köln. Crédito: Bayern

Lo que sí está claro es que ‘Pippo’ no tendrá espacio en el actual bicampeón de la Bundesliga. Por tal motivo, se prepara una nueva cesión con cláusula de compra o recompra. Así las cosas, se estudian algunas opciones para un traslado a clubes de la élite de Alemania o incluso de la categoría de plata.

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Aunque, definitivamente, a Chávez le convendría mantenerse en el máximo nivel de Alemania para que su condición de convocado por la selección peruana no varíe con la presencia de Mano Menezes. Tampoco vería con malos ojos un desplazamiento hacia otra liga, siempre y cuando sea competitiva y de rigor.