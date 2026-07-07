Colegio de Ate emite comunicado por denuncia de presuntos tocamientos indebidos a escolar y anuncia cambios en dirección y seguridad

Innova Schools emitió un comunicado tras la denuncia por un presunto caso de violencia sexual contra un alumno de 10 años en la sede Mayorazgo, en Ate. Composición: Infobae

Innova Schools realizó un comunicado sobre lo sucedido: “La protección y el bienestar de nuestros estudiantes son la máxima prioridad de Innova. Por ello, tras la denuncia presentada por una madre de familia de nuestra sede Mayorazgo, queremos informar lo siguiente”. La institución se pronunció después de la denuncia por un presunto caso de violencia sexual contra un estudiante de 10 años en su sede de Ate, un hecho que activó la intervención de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y derivó en la suspensión temporal de las clases presenciales por tres días.

En ese mismo pronunciamiento, el colegio sostuvo que lamenta la situación denunciada, que comprende la preocupación de la familia y de la comunidad educativa, y que la denuncia “viene siendo investigada por las autoridades competentes”. También indicó que informó el caso a la UGEL y que lo registró en la plataforma SíSeVe, el canal oficial para reportar este tipo de situaciones.

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La respuesta institucional incluyó una serie de medidas internas mientras avanzan las indagaciones. Entre ellas, la designación de un nuevo director desde el lunes 6 de julio, la incorporación de un trabajador para control de disciplina y cuidantías en espacios comunes, la instalación de cámaras adicionales desde el martes 7 de julio y la apertura de espacios de escucha con delegados de todos los grados.

La protesta de padres y madres frente al colegio, reportada por Panamericana, se produjo después de que una madre denunciara que su hijo fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones del centro educativo. Según ese relato, el menor fue interceptado en un baño del plantel por cuatro estudiantes de sexto grado a la hora de salida.

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La denuncia de la madre apuntó a un hecho ocurrido en el baño del colegio

Durante la manifestación, la madre del niño relató ante cámaras que los alumnos involucrados redujeron físicamente a su hijo. “Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujetado las piernas”, afirmó.

La denunciante también cuestionó la actuación del personal del plantel. “Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, declaró al medio.

Según su versión, la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú todavía no figuraba en la Fiscalía una semana después del hecho. La madre sostuvo por ese motivo que existió una acción tardía de parte de las autoridades.

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Otra madre, que además cumplía funciones legales en representación de los padres, denunció durante la protesta la ausencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con su testimonio, el colegio registraba antecedentes por casos de violencia psicológica y sexual.

Comunciado de Innova

La DRELM suspendió las clases presenciales por tres días y activó supervisión

Ante la denuncia formulada por padres de familia del colegio Innova Schools de Mayorazgo, la DRELM informó que activó de inmediato acciones de supervisión, verificación y coordinación con las entidades competentes. El objetivo, según el organismo, es esclarecer los hechos, brindar la atención correspondiente y proteger la integridad del estudiante.

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El director regional de Educación de Lima Metropolitana Marcos Tupayachi expresó su preocupación por la denuncia y señaló que la entidad verifica si el colegio actuó conforme a los protocolos establecidos. También indicó que la revisión incluye las medidas adoptadas para la protección de los estudiantes.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, señaló el funcionario.

Por recomendación del Ministerio de Educación, la DRELM dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales y el pase de las actividades educativas a modalidad virtual durante tres días. La medida busca facilitar el proceso de intervención y reforzar el trabajo con la comunidad educativa.

Tupayachi precisó además que desde el día siguiente al anuncio se realizarían reuniones con padres de familia de todos los niveles. Esos encuentros, según explicó, servirán para recoger demandas, atender preocupaciones expresadas públicamente y contribuir al restablecimiento de la confianza entre las familias y el equipo docente y directivo del colegio.

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La autoridad regional agregó que la DRELM mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones bajo el marco legal vigente.

Padres de familia del colegio Innova Schools en Ate alzan su voz de protesta tras denunciarse un grave caso de tocamientos indebidos contra un menor de 10 años. La madre de la víctima narra los hechos y acusa a la dirección de negligencia.| Panamericana

El colegio anunció cambios en la dirección, más vigilancia y apoyo del equipo de bienestar

La escuela también comunicó la implementación de espacios de escucha activa con los delegados de todos los grados desde el lunes 6 de julio. Esas reuniones quedarían bajo conducción del nuevo director encargado del plantel.

A ese paquete de medidas se añadió el soporte del equipo centralizado de bienestar. Según el comunicado, ese equipo indagará conductas que afecten la convivencia en la escuela, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes y reforzará programas preventivos con todos los miembros de la comunidad educativa.

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La supervisión oficial revisa protocolos, registros y acompañamiento a la familia

La entidad mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para el seguimiento del caso. Difusión

La DRELM detalló que su intervención incluye la verificación de la actuación del Comité de Gestión del Bienestar del colegio. También revisa si se activaron los protocolos frente a presuntos hechos de violencia sexual y si existe documentación de las actuaciones realizadas.

Dentro de esa supervisión, el organismo examina las comunicaciones efectuadas con las autoridades competentes y las medidas de acompañamiento socioemocional brindadas al estudiante y a su familia. Esa revisión forma parte del procedimiento abierto tras la denuncia presentada por los padres de familia.

Por su parte, Innova Schools indicó que no puede adelantar detalles del caso por respeto a los menores de edad protegidos por ley y por la investigación en curso. Añadió que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se tomarán “todas las medidas disciplinarias que sean necesarias”.

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En el tramo final de su pronunciamiento, el colegio pidió a la comunidad educativa y a la ciudadanía actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, y evitar la difusión de información no confirmada que pueda afectar a menores de edad o al desarrollo de la investigación. También sostuvo que su compromiso es garantizar la protección y el acompañamiento de los estudiantes y de las familias que puedan verse afectadas mediante la activación de protocolos, la atención permanente y la coordinación con las autoridades competentes.