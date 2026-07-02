Carlos Cabello mostró su felicidad por llegar a Cienciano: “Es un equipo grande del fútbol peruano”

El lateral peruano fue presentado como refuerzo y resaltó el peso del cuadro imperial en el país. El acuerdo es por una temporada y media con posibilidad de ampliar, y viajará a Cusco este domingo (Cienciano)

Carlos Cabello inició una nueva etapa en su carrera tras ser anunciado y presentado oficialmente como incorporación de Cienciano. En su primera aparición pública como jugador del club cusqueño, el lateral peruano expresó su entusiasmo por integrarse a un plantel que afrontará el Torneo Clausura y también compromisos internacionales.

“Estoy muy feliz de poder llegar a Cienciano, un equipo grande del fútbol peruano”, manifestó durante su presentación. En esa misma línea, remarcó que asume el desafío con el objetivo de responder a lo que exige la institución y a lo que espera su afición.

El futbolista también describió aspectos de su perfil dentro del campo y subrayó que su polifuncionalidad puede aportarle alternativas al cuerpo técnico. Además, sostuvo que el proceso de adaptación comenzó con sensaciones favorables por el recibimiento del grupo y por el conocimiento previo que tiene del entrenador y de su propuesta.

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Su presentación y el mensaje a la hinchada

Carlos Cabello inició oficialmente su etapa en Cienciano con un mensaje de entusiasmo hacia la hinchada. El lateral aseguró que llega con la meta de aportar al equipo y responder a las expectativas del club. (Cienciano)

En el acto de bienvenida, Cabello no ocultó su motivación por iniciar el ciclo en el conjunto imperial y sostuvo que llega con la intención de sumar desde el primer día. El jugador señaló que su meta es contribuir al rendimiento colectivo y estar a la altura del entorno competitivo que implica vestir la camiseta de Cienciano.

“Estoy muy feliz de poder llegar a Cienciano, un equipo grande del fútbol peruano”, reiteró el futbolista, en una declaración que resumió el tono de su arribo. También afirmó que se propone cumplir con las expectativas del club y de su público.

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De acuerdo con la información difundida sobre su incorporación, el vínculo contractual se cerró por una temporada y media, con una opción de ampliación por un año más. En el mismo anuncio se precisó que el jugador se trasladará a Cusco este domingo para integrarse al plantel de cara al Torneo Clausura.

Contrato, llegada a Cusco y objetivos deportivos

El nuevo vínculo de Carlos Cabello con Cienciano contempla un año y medio de duración, con opción de ampliación. El futbolista reforzará al equipo en un semestre con retos nacionales e internacionales. (Cienciano)

Cabello fue uno de los nombres que estuvo en el radar de Universitario de Deportes para reforzar su plantel, aunque finalmente su destino quedó definido a favor del cuadro cusqueño. Sobre la operación, se informó que el acuerdo ya se encuentra firmado y que su incorporación apunta a fortalecer una zona específica del equipo en el tramo decisivo del año futbolístico.

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“Carlos Cabello se suma a Cienciano. El futbolista firma por un año y medio con los cusqueños con opción a un año más. Llega a Cusco el domingo”, señaló el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol.

En paralelo, también se recordó que el interés por el futbolista había sido comentado semanas atrás. “Es un jugador que fue convocado por Manuel Barreto cuando dirigió los amistosos ante Rusia y Chile. Y en la ‘U’, siempre estuvo en la lista de posibles. Siempre le pareció muy interesante”, indicó en su momento el periodista Gustavo Peralta al referirse a la consideración que tuvo el jugador en el entorno crema.

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Cienciano se alista para competir en el Torneo Clausura y, además, tiene por delante una serie internacional: disputará los playoffs de la Copa Sudamericana ante Lanús. En ese contexto, el arribo del lateral aparece como una apuesta para ganar solidez por la banda derecha y sumar recursos de cara a un calendario exigente.

Perfil del refuerzo: posiciones, números recientes y recorrido

Con experiencia en varios clubes de la Liga 1, Carlos Cabello llega a Cienciano luego de un Apertura con continuidad en ADT. Su polifuncionalidad aparece como uno de sus principales atributos. (César Vallejo)

El propio Cabello detalló qué tipo de futbolista es y qué puede ofrecer en diferentes esquemas. “Me caracterizo por la velocidad y por ir siempre al ataque. Puedo jugar de lateral derecho, de extremo o de interior”, comentó, al describir sus cualidades y las posiciones en las que puede desempeñarse.

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En su último paso por ADT, durante el Torneo Apertura, el jugador de 28 años tuvo participación sostenida: disputó 14 partidos y entregó 6 asistencias, registros que lo ubicaron como una de las piezas relevantes del equipo tarmeño en esa etapa del campeonato.

En su llegada al vestuario cusqueño, el futbolista remarcó que el proceso de integración empezó con una recepción positiva. “El plantel me ha recibido de la mejor manera y al profesor lo conozco muy bien. Tiene una idea muy clara de juego y quiero adaptarme lo más rápido posible al equipo”, concluyó.

Con esta incorporación, Cabello afrontará el que será el sexto club de su trayectoria profesional. Antes defendió las camisetas de Cantolao, Sporting Cristal, Sport Boys y César Vallejo, además de su reciente etapa en ADT. Ahora, su próximo reto será consolidarse en Cienciano en el tramo final de la temporada, con competencia local y la exigencia de una llave internacional en la Copa Sudamericana.

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