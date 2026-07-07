Perú

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se suman a la fiesta por España tras la clasificación a cuartos del Mundial 2026

La actriz peruana mostró en Instagram el momento en que, tomados de las manos con sus amigos, alentaron a la selección española justo antes del tanto de Mikel Merino que selló la clasificación

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El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo comparten su pasión por el fútbol español, celebrando juntos el triunfo de la selección frente a Portugal. Un amor que va más allá de las canchas. Video: América TV / América Espectáculos

La actriz peruana Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz protagonizaron un momento destacado en redes sociales tras la clasificación de la selección de España a los cuartos de final del Mundial 2026, al compartir la celebración que mostraron del triunfo junto a un grupo de amigos y seguidores.

La pareja, que oficializó su relación a inicios de 2026, mostró su entusiasmo por el avance del equipo español durante el partido ante Portugal, según se pudo visualiza en sus redes sociales.

De acuerdo con la cobertura de América TV, Cayo y Sanz se reunieron para alentar a la selección española, luciendo ambos la camiseta oficial del equipo. A través de historias publicadas en sus cuentas de Instagram, la actriz compartió un video donde se observa el ambiente previo al gol decisivo que definió el pase de la selección a cuarto de final.

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En la grabación que se compartió, Cayo inicia un “ritual” junto a Sanz y sus amigos: todos se toman de las manos mientras el cantante propone “unir fuerzas por un gol”. Diez segundos después, el equipo dirigido por Luis de la Fuente marcó el tanto que aseguró el pase a la siguiente ronda. “Nos agarramos las manos. Él dijo: todos, unir fuerzas por un gol. 10 segundos después: GOL”, relató Stephanie Cayo en su publicación.

Díptico que muestra a un hombre y una mujer con camisetas rojas. Ella lleva el escudo de la selección española. Se les ve sonriendo y celebrando con los brazos en alto
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran la clasificación de España a cuartos del Mundial 2026 vistiendo camisetas rojas de la selección española.

No hay duda de que el partido entre España y Portugal mantuvo la tensión de todo el público hasta los minutos finales, cuando Mikel Merino convirtió el único gol tras un pase de Ferrán Torres. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pareja celebrando con los brazos en alto y sonriendo, en evidente alegría por el resultado.

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Un romance mediático con espacio propio

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fue confirmada públicamente a inicios de 2026, luego de varias semanas de rumores surgidos durante las presentaciones musicales del cantante en Sudamérica.

Según la artista, el vínculo sentimental se desarrolló de manera gradual a partir de una amistad previa. En declaraciones recogidas en aquel entonces, Cayo explicó que ambos decidieron avanzar con calma en su relación para proteger su espacio personal y profesional. Por su parte, Sanz afirmó en una entrevista realizada en abril: “Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre. Más que nunca”.

A lo largo del año, la pareja compartió diferentes momentos en redes sociales, incluidos viajes a destinos como Cusco y Miami, así como mensajes afectuosos y publicaciones conjuntas. Las recientes imágenes de la celebración deportiva sumaron nuevas muestras de apoyo por parte de los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la complicidad reflejada durante el encuentro futbolístico.

Díptico. Mujer con camiseta de España y hombre con camiseta roja. Arriba, ambos con boca abierta y manos bajas. Abajo, ambos con boca abierta y brazos alzados
La pareja compartió en Instagram su entusiasmo por el triunfo de España ante Portugal en el Mundial 2026.

Innovación y cuidado personal en la vida de Stephanie Cayo

En paralelo al interés mediático por su romance con Alejandro Sanz, Stephanie Cayo sorprendió a sus seguidores al documentar en redes sociales un tratamiento estético facial no invasivo. A través de historias en Instagram, la actriz mostró el proceso realizado para mantener la frescura de su piel, utilizando tecnología láser y productos dermatológicos avanzados.

En las publicaciones se observa el paso a paso del procedimiento, desde la aplicación de geles y cremas hasta el uso de dispositivos láser y polinucleótidos de salmón. La artista detalló que estos tratamientos buscan estimular los procesos naturales de reparación celular, sin modificar los rasgos faciales.

“Los PDRN funcionan como una señal biológica que le recuerda a nuestras células cómo regenerarse. No rellenan, no cambian los rasgos ni aumentan volumen; ayudan a que la piel se repare desde adentro, mejorando su calidad”, explicó Cayo en una de las historias.

La actriz aprovechó la ocasión para recomendar la importancia de la tecnología y la buena alimentación en el bienestar personal, reforzando su imagen de disciplina y cuidado, más allá de la exposición pública de su relación.

Primer plano de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonriendo; ella viste una camiseta de la selección española
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebraron la clasificación de España a los cuartos de final del Mundial 2026 junto a amigos y seguidores.

Celebridades y aficionados celebran el pase de España

Durante la transmisión del partido, otras personalidades como Javier Bardem y Antonio Banderas también manifestaron su respaldo a la selección española en redes sociales, según reportó Hola!. La repercusión mediática de la celebración de Cayo y Sanz se sumó a la ola de mensajes de hinchas y celebridades que acompañaron el avance de España en el torneo internacional.

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