El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

El ministro de Educación, Jorge Marticorena, incluyó en su declaración jurada una sentencia por un proceso de alimentos, aunque en el espacio reservado para el número de expediente señaló “por precisar”.
Según el documento expuesto este martes por Canal N, el legislador también informó que ha enfrentado investigaciones fiscales y procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice.
La declaración fue remitida al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al presidente interino, José María Balcázar, antes de que se emitiera la resolución suprema de nombramiento.
De acuerdo con el diario Perú21, la sentencia corresponde al Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica, que dispuso que Marticorena destinara el 20 % de su salario como pensión de alimentos.
PUBLICIDAD
Durante el proceso, finalizado en 2019, el parlamentario cuestionó la paternidad del menor involucrado. Posteriormente, ante el incumplimiento de pagos, se aprobó la liquidación de pensiones acumuladas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, sumando S/ 11,765.18.
El mismo medio reveló que, tras asumir su banca parlamentaria, Marticorena realizó gestiones ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), donde mantuvo reuniones con asesores y miembros de la oficina de comunicaciones.
Fuentes consultadas afirmaron que el objetivo era influir en la designación de autoridades universitarias en su región. Incluso, solicitó la designación de un rector específico, pero al recibir la aclaración de que esa decisión correspondía a la asamblea universitaria, manifestó su desacuerdo. En represalia, convocó en al menos 25 ocasiones a funcionarios de la Sunedu al Congreso por asuntos considerados menores.
PUBLICIDAD
Estos hechos guardan relación con sucesos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), siempre según el diario. En enero de 2023, la Asamblea Universitaria declaró a Marticorena “persona no grata” tras acusarlo de intentar intervenir en la elección de autoridades.
La tensión se reactivó en septiembre de ese año, cuando gremios de docentes, estudiantes y directivos rechazaron nuevos intentos de injerencia en la designación de decanos y profesores.
Otro cuestionamiento gira en torno a la contratación, en su despacho, de Wilson Pretel, investigado por el caso Gabinete en la Sombra, y de Job Zapata Marín Morales, vinculado a presuntos delitos cometidos por una organización criminal en el sur del país. Marticorena sostuvo que ninguno de ellos tenía sentencia firme y que debía respetarse el principio de presunción de inocencia.
PUBLICIDAD
Balcázar le tomó juramento este lunes para una gestión que finalizará el 28 de julio, luego de la renuncia de María Cuadros, quien dejó el cargo tras denuncias por irregularidades en la designación de funcionarios del sector.
La juramentación de Marticorena, que solo estará en el cargo 22 días por el próximo cambio de Gobierno, se realizó en la Sala Eléspuru del Palacio de Gobierno con la presencia de Arroyo y otros integrantes del gabinete.
El congresista por la región sureña de Ica fue elegido en 2021 por el partido Perú Libre, el mismo que integró Balcázar y con el que llegó al Ejecutivo ese año el expresidente Pedro Castillo, destituido un año después por un fallido intento de golpe de Estado.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Transporte público: Extorsionadores amenazan con matar a un conductor por semana
La muerte de un chofer en Carabayllo expone la creciente violencia que sufren los transportistas de Lima. Una banda criminal anunció que ejecutará a un conductor cada semana si no se cumplen sus exigencias de pago
“Nuevas imágenes sobre el caso de Jackson Mora”: cámaras muestran prepararon la falsa oficina donde obtuvieron claves del alcalde
La PNP sostiene que la organización criminal simuló una oficina vinculada al Congreso para obtener las credenciales digitales del alcalde y ejecutar transferencias millonarias desde las cuentas municipales
Agenda cultural en Lima del 8 al 15 de julio: conciertos, teatro, exposiciones y actividades gratuitas
La ciudad reúne en estos días una programación variada que va del pop coreano y el rock peruano a talleres familiares, exposiciones y espectáculos escénicos para quienes ya están buscando qué hacer esta semana
‘Tato’ Rivero cuestionó la mentalidad conformista de las voleibolistas peruanas: “Se aburguesan porque llega una extranjera”
El experimentado entrenador nacional expresó su preocupación por la falta de ambición de las jugadoras locales y afirmó que suelen priorizar el aspecto económico antes que su crecimiento deportivo
Alianza Atlético refuerza su delantera para Liga 1 2026: anunció las contrataciones de José María Ingratti y Jairo Molina
El área deportiva de la entidad sullanense abrochó las incorporaciones de ambos atacantes, quienes llegan libres desde Deportivo Riestra y Boyacá Chicó, respectivamente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD