Perú

Colegios extorsionados: Autoridades refuerzan la prevención ante ola de violencia en escuelas de Lima

El aumento de extorsiones en instituciones educativas de Lima moviliza al Ministerio del Interior y la DRELM para implementar capacitaciones, vigilancia y redes de apoyo. La estrategia busca proteger a estudiantes y docentes frente al delito

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Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: Composición Infobae Perú / América Noticias
Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: Composición Infobae Perú / América Noticias

La extorsión en colegios se ha instalado como una de las principales preocupaciones de la comunidad educativa en Lima Metropolitana. Durante el último año, al menos 16 instituciones han sido víctimas de amenazas, cobro de cupos y violencia dirigida a directivos y personal, según informó Marcos Tupayachi, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

El impacto de este delito alcanza tanto a colegios públicos como privados. En 2025, se reportaron cerca de 35 escuelas extorsionadas, cifra que evidencia la persistencia de la problemática. Las amenazas obligan a suspender clases, modificar rutinas y activar protocolos de emergencia. “Cuando se produce un caso de este tipo ingresamos de manera articulada para tomar un conjunto de medidas”, detalló Tupayachi.

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La preocupación de las autoridades no se limita a la extorsión. El aumento de la violencia escolar, el consumo de drogas y la presencia de pandillas dentro y fuera de los planteles agravan el escenario.

“Hay casos donde utilizan a los propios escolares para infiltrarse en las instituciones educativas; en otros, la actuación es externa, pero el fenómeno está presente”, advirtió el funcionario. El entorno social y económico tras la pandemia, el cierre de negocios y el abandono escolar contribuyen a un contexto desafiante para familias y estudiantes.

Mininter y DRELM articulan acciones

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), y la DRELM han iniciado un trabajo conjunto para fortalecer la prevención y respuesta ante la extorsión escolar. La estrategia se basa en jornadas de capacitación dirigidas a promotores de colegios privados y coordinadores de las redes educativas de Lima.

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Las capacitaciones, que comenzarán en los próximos días, buscan dotar a los responsables de las instituciones de herramientas prácticas y conocimientos sobre la normativa vigente, los mecanismos de denuncia y las medidas de prevención.

El objetivo es que los colegios cuenten con protocolos claros para actuar ante una amenaza y proteger a la comunidad educativa. Además, se promueve la cultura de la denuncia y la confianza ciudadana para que directivos y docentes acudan a las autoridades sin temor.

La reunión de coordinación fue presidida por Luis Yunis, director general contra el Crimen Organizado del Mininter. “Desde el Ministerio del Interior continuamos promoviendo herramientas que fortalezcan la seguridad de los distintos sectores afectados por la extorsión y que, al mismo tiempo, potencien la labor de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra las organizaciones criminales”, declaró Yunis.

Entre las acciones acordadas figuran la interconexión de cámaras de videovigilancia, patrullaje preventivo, vigilancia encubierta y la asignación de policías como promotores de seguridad en los colegios. Cuando las amenazas generan temor, se recomienda el traslado temporal a la modalidad virtual y la implementación de contención socioemocional para estudiantes y familias.

La estrategia contempla la organización de redes educativas para facilitar la coordinación y la rápida intervención de las autoridades. “Fortalecer la seguridad en los colegios seguirá siendo una de las principales tareas pendientes”, reconoció el titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

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