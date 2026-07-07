Ni más comida ni dietas caseras: los errores más comunes que pueden perjudicar a un cachorro

La llegada de un cachorro al hogar suele generar dudas entre los tutores, especialmente sobre cuál es la alimentación adecuada para garantizar su crecimiento y bienestar. Durante los primeros meses de vida, los perros atraviesan una etapa clave en la que se desarrollan aspectos como la estructura ósea, el sistema inmunológico, la capacidad cognitiva y la salud digestiva.
Sin embargo, especialistas advierten que muchas decisiones sobre la dieta de los cachorros todavía se toman basándose en mitos sobre la alimentación canina, recomendaciones encontradas en redes sociales o creencias populares que pueden afectar su desarrollo. Elegir una alimentación incorrecta durante esta etapa puede generar consecuencias que se reflejen incluso en la adultez.
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De acuerdo con el Pet Food Institute, perros y gatos requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantener una adecuada condición de salud. Por ello, los expertos recomiendan evaluar los alimentos por el aporte nutricional que ofrecen y no únicamente por determinados ingredientes o tendencias que circulan entre los dueños de mascotas.
Dieta depende del cachorro
Uno de los principales errores al alimentar a un cachorro es considerar que todos tienen las mismas necesidades nutricionales. Los especialistas explican que la dieta debe ajustarse según factores como la edad, el tamaño que alcanzará el perro cuando sea adulto y su estado general de salud.
Durante la etapa de crecimiento, los requerimientos de energía, proteínas, minerales y otros nutrientes cambian rápidamente. Por ello, una alimentación que no corresponda con las necesidades del animal puede afectar procesos importantes como el desarrollo de huesos y articulaciones.
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Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin, explicó que asumir que todos los cachorros requieren la misma dieta durante el mismo periodo es una de las equivocaciones más frecuentes. La especialista señaló que una alimentación adecuada debe acompañar las distintas fases del crecimiento.
Más comida no es más salud
Otro mito común es pensar que un perro más grande o con mayor peso es necesariamente un animal saludable. Los especialistas advierten que el sobrepeso en cachorros puede provocar un crecimiento acelerado y aumentar el riesgo de problemas ortopédicos y metabólicos en etapas posteriores de la vida.
En el Perú, todavía existe la creencia de que un cachorro “gordito” refleja un buen estado de salud. No obstante, los expertos señalan que mantener un peso adecuado es fundamental para evitar complicaciones futuras y favorecer un desarrollo equilibrado.
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Además, los especialistas alertan que más del 10 % de los cachorros llega a la adultez con sobrepeso. Por esta razón, recomiendan respetar las cantidades indicadas para cada mascota y evitar ofrecer alimento adicional como una muestra de cuidado o afecto.
Dietas caseras pueden ser perjudiciales
Otro de los mitos frecuentes es que las dietas caseras para perros siempre son una opción más saludable. Aunque algunos tutores consideran que los alimentos naturales son mejores, los veterinarios advierten que una dieta casera mal elaborada puede generar deficiencias o excesos de nutrientes.
La falta de una formulación adecuada puede afectar el desarrollo del cachorro, ya que durante esta etapa necesita una combinación específica de nutrientes para fortalecer sus huesos, músculos y órganos. Por ello, los especialistas recomiendan consultar con un médico veterinario antes de modificar la alimentación.
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Asimismo, aconsejan evitar decisiones basadas únicamente en tendencias de internet o recomendaciones virales. Cada mascota tiene requerimientos particulares y cualquier cambio importante en su dieta debe realizarse considerando sus características individuales.
Alimentación temprana influye su salud
La nutrición durante los primeros meses de vida no solo determina el crecimiento físico del cachorro. La evidencia científica señala que también tiene influencia en el desarrollo cerebral, el funcionamiento del sistema inmunológico, la salud digestiva y la formación de la microbiota intestinal.
Los especialistas consideran que esta etapa representa una oportunidad para establecer las bases de una vida saludable. Una dieta balanceada para cachorros puede contribuir a que la mascota tenga mejores condiciones de bienestar durante sus siguientes etapas.
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Por ello, recomiendan que los tutores busquen información respaldada por evidencia científica y consulten con profesionales antes de tomar decisiones relacionadas con la dieta. La prevención desde los primeros meses puede ayudar a reducir problemas de salud en el futuro.
Cambios de alimento deben ser progresivos
Finalmente, los expertos advierten que modificar la alimentación del cachorro de forma repentina también puede ocasionar problemas. Un cambio de alimento en cachorros brusco puede generar alteraciones digestivas y dificultar el proceso de adaptación del organismo.
La recomendación es realizar cualquier transición de manera gradual, mezclando progresivamente el nuevo alimento con el anterior hasta completar el cambio. Este proceso permite que el sistema digestivo del cachorro se adapte con mayor facilidad.
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Los especialistas de Royal Canin destacan que existe un creciente interés por la salud preventiva de las mascotas, pero también una gran cantidad de información que puede generar confusión. Por ello, señalan que cada comida representa una oportunidad para cuidar el futuro bienestar del animal y que las decisiones deben tomarse con orientación profesional.
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