‘Tato’ Rivero criticó que Zoila La Rosa no sea tomada en cuenta en la selección: “No creo que esté de gratis en Europa”

El técnico nacional señaló que la armadora sería clave en la 'bicolor' - Crédito: ¡De una!

Zoila La Rosa es una de las pocas voleibolistas peruanas que compite en Europa. Sin embargo, a diferencia de otras compatriotas que también militan en el ‘Viejo Continente’, la experimentada armadora continúa sin ser convocada a la selección nacional. En medio del debate que ha generado su ausencia, el entrenador nacional Carlos ‘Tato’ Rivero cuestionó la decisión de Antonio Rizola y aseguró que no encuentra una explicación deportiva para dejarla fuera de la ‘bicolor’.

Las declaraciones del extécnico de Rebaza Acosta llegan semanas después de que la propia La Rosa revelara que nunca fue contactada por el estratega brasileño para integrar el combinado patrio. En aquella oportunidad, la colocadora señaló que la única razón que encontraba para su ausencia era que, “de repente”, no tenía el perfil que el seleccionador buscaba para este nuevo proceso.

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Durante una entrevista en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Rivero abordó el tema y, en primer lugar, cuestionó que se siga convocando a jugadoras que en reiteradas ocasiones han declinado vestir la camiseta nacional. “Lo más extraño es seguir llamando a deportistas que casi siempre están diciéndole no a la selección, por uno u otro motivo”, manifestó.

Al ser consultado sobre si el reducido universo de voleibolistas influye en las convocatorias, el entrenador admitió que Perú atraviesa un déficit en posiciones específicas, como la de armadora y central. No obstante, remarcó que esa situación hace aún más difícil de entender la ausencia de La Rosa.

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“Hoy en día tenemos un grupo de jugadoras que es bueno. En el caso de centrales y de armadoras, son posiciones que más adolecemos. Yo no entiendo cómo Zoila La Rosa no es llamada a la selección. Si yo tengo una deportista que está jugando años en Europa, no creo que esté de gratis. Entonces, algo debe de haber ahí que no la llaman”, afirmó.

‘Tato’ Rivero criticó que Zoila La Rosa no sea tomada en cuenta en la selección peruana de vóley.

Zoila La Rosa está en Lima

El entrenador reveló que recientemente pudo reencontrarse con Zoila La Rosa durante una breve visita a Lima. En esa reunión, ambos conversaron sobre el presente de la armadora, quien continuará su carrera en Europa pese a haber despertado el interés de algunos clubes de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, según contó Rivero, esos acercamientos nunca llegaron a concretarse.

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“Ella ha venido a Lima a casarse, fue a mi casa el otro día. Me sentí alegre porque no la veía años. Es una deportista de cuya formación fui parte en Divino Maestro junto a varias chicas. Y justo hablábamos de eso, que había tenido propuestas de algunos equipos nacionales y que algunos de ellos le habían dicho que la iban a llamar, pero nunca la volvieron a contactar”, contó.

En esa línea, ‘Tato’ Rivero destacó el nivel actual de La Rosa y sostuvo que, por su trayectoria y nivel, los clubes peruanos deberían priorizar su contratación antes que buscar una armadora foránea. “Teniendo una armadora nacional del nivel y de la calidad de Zoila, yo prefiero quemar un cupo en una extranjera que sea atacante a una extranjera que sea armadora. Pero ahí tú ves la calidad de los dirigentes que tenemos y cómo se manejan”, señaló.

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Zoila La Rosa lleva más de 10 años jugando en Francia. Crédito: Instagram

“La número uno”

Rivero también lamentó que la selección peruana no esté aprovechando la experiencia internacional de Zoila La Rosa, quien recientemente firmó con un nuevo club en Francia. A su criterio, la armadora atraviesa un gran momento y debería formar parte del proceso encabezado por Antonio Rizola.

“No sé el porqué no la llamen a una selección. Ella ya firmó con un nuevo equipo en Francia. Nos perdemos a una gran deportista. Dentro de la selección, sin desmerecer a ninguna de las armadoras que hay ahorita en el Perú, Zoila está como la número uno”, sostuvo.

El extécnico de Rebaza Acosta remarcó que la experiencia de jugadoras como La Rosa resulta fundamental para acompañar el recambio generacional que vive la ‘bicolor’, ya que considera que ambos perfiles deben convivir dentro de un mismo plantel.

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“Zoila es una deportista que sí o sí debería estar en una selección nacional, porque en una selección necesitas un matiz de deportistas con recorrido y otras que recién se están iniciando para que ese recambio generacional sea bueno”, concluyó.