Gonzalo Bueno afrontará un duro estreno en el Challenger de Braunschweig: chocará con el ex Top 30 Laslo Djere

Gonzalo Bueno debuta en el Challenger 125 de Braunschweig.

Gonzalo Bueno ya cambió de superficie y vuelve al escenario donde mejores resultados ha obtenido desde que dio el salto al profesionalismo. Tras su participación en la fase clasificatoria de Wimbledon, el tenista peruano competirá desde este fin de semana en el Challenger 125 de Braunschweig, en Alemania, certamen sobre polvo de ladrillo que representa una nueva oportunidad para recuperar confianza y volver a sumar puntos importantes en el ranking ATP.

El trujillano iniciará directamente desde el cuadro principal, luego de ingresar sin necesidad de disputar la fase previa. Sin embargo, el sorteo no fue benevolente con la primera raqueta nacional, pues tendrá un exigente estreno frente al serbio Laslo Djere, un jugador con amplio recorrido en la élite del tenis mundial.

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Aunque actualmente Djere ocupa el puesto 234 del ranking ATP, su presente en la clasificación no refleja la calidad que ha exhibido a lo largo de su carrera. El balcánico llegó a ubicarse entre los 30 mejores tenistas del mundo, además de conquistar tres títulos ATP y convertirse durante varios años en un habitual protagonista de los principales torneos del circuito.

Cuadro principal del Challenger de Braunschweig. Crédito: X Challenger Draws.

Bueno, por su parte, llega como 182 del mundo, una posición superior a la de su rival. No obstante, esa diferencia estadística debe analizarse con cautela, ya que el peruano no ha logrado sostener la regularidad mostrada durante la gira de arcilla europea.

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Después de dejar buenas sensaciones en Roland Garros y encadenar un par de victorias en el Challenger de Poznan, el peruano no pudo trasladar ese nivel al césped londinense y quedó eliminado en la primera ronda de la clasificación de Wimbledon, resultado que frenó el impulso que había conseguido en las semanas previas.

El choque ante Djere marcará además el primer enfrentamiento entre ambos, por lo que no existen antecedentes oficiales que permitan establecer un favorito claro.

Gonzalo Bueno no logró avanzar en la ‘qualy’ de Wimbledon 2026 y fue eliminado en primera ronda. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno vs. Laslo Djere: programación y dónde ver el partido por el Challenger de Braunschweig

El compromiso se disputará en las instalaciones del Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e.V., sede del tradicional Brawo Open, y corresponde a la primera ronda del Challenger 125 de Braunschweig. El encuentro está programado para el lunes 6 de julio, aunque la organización aún no ha confirmado el horario de inicio.

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Los aficionados podrán seguir el debut del peruano de manera gratuita a través de Challenger TV, la plataforma oficial del ATP Challenger Tour, que transmite en vivo todos los partidos del torneo mediante su página web. Allí, Bueno intentará comenzar con el pie derecho una nueva etapa sobre la superficie donde aspira a recuperar su mejor versión.

Bueno regresa a vestirse de blanco y rojo

Más allá de sus compromisos en el circuito profesional, Gonzalo Bueno ya tiene marcado otro gran objetivo en el calendario: la serie de Copa Davis frente a Paraguay.

El peruano volverá a integrar el equipo nacional que dirige Luis Horna en la eliminatoria programada para septiembre, donde Perú buscará un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2027 frente al conjunto ’guaraní’.

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Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Bueno llegará con el recuerdo fresco de su brillante actuación en la última serie disputada como local. Frente a Portugal, el trujillano consiguió probablemente la victoria más importante de su carrera al derrotar al entonces integrante del Top 50, Nuno Borges, resultado que permitió mantener vivas las aspiraciones del equipo peruano.

La próxima eliminatoria tendrá un ingrediente especial. Después de 18 años, el Jockey Club del Perú volverá a albergar una serie internacional de Copa Davis, dejando atrás el tradicional estadio Hermanos Buse como sede del equipo nacional.

El renovado escenario, con capacidad aproximada para cuatro mil espectadores, promete convertirse en una auténtica fortaleza para el conjunto peruano, impulsado además por el gran presente que atraviesan sus principales exponentes. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y el resto del equipo intentarán aprovechar el respaldo del público para acercar al país nuevamente a las Qualifiers, instancia reservada para las selecciones que luchan por ingresar a las Finales de la Copa Davis.

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