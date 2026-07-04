Perú

Falta de sueño en adolescentes puede afectar el cerebro y la memoria: estas son las recomendaciones del Minsa para dormir mejor

El sueño regula funciones hormonales y metabólicas clave en la adolescencia, favorece el desarrollo físico y permite la recuperación del cuerpo y el equilibrio del sistema nervioso

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso nocturno cumple un rol clave en la adolescencia, una etapa marcada por cambios físicos, emocionales y cognitivos. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que los adolescentes duerman entre 8 y 10 horas diarias, tiempo necesario para favorecer el crecimiento, la recuperación del organismo y el bienestar integral.

Especialistas en salud señalan que un sueño adecuado impacta directamente en la memoria, la concentración y el rendimiento escolar. Durante las horas de descanso, el cerebro organiza la información aprendida durante el día y fortalece los procesos de aprendizaje, lo que permite un mejor desempeño académico y mayor capacidad de atención.

PUBLICIDAD

El descanso también influye en la estabilidad emocional y en el funcionamiento general del cuerpo. En ese contexto, el Minsa exhorta a madres, padres y cuidadores a promover hábitos de sueño saludables en adolescentes, considerando el descanso como un pilar del desarrollo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un adolescente permanece recostado en la cama observando la pantalla de su teléfono móvil en la oscuridad de su habitación. La luz azul del dispositivo ilumina su rostro, destacando la creciente tendencia de uso de tecnología antes de dormir y sus posibles implicaciones en la salud y el sueño de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué dormir entre 8 y 10 horas es clave en la adolescencia

El Minsa precisa que los adolescentes deben dormir entre 8 y 10 horas cada noche para asegurar un desarrollo saludable. Este rango de descanso favorece la maduración del cerebro y la consolidación de la memoria, procesos esenciales durante esta etapa de crecimiento.

Durante el sueño, el organismo regula funciones hormonales y metabólicas fundamentales para el desarrollo físico. También permite la recuperación del cuerpo tras la actividad diaria y contribuye al equilibrio del sistema nervioso.

PUBLICIDAD

Dormir las horas recomendadas mejora el desempeño escolar, ya que optimiza la atención, la retención de información y la toma de decisiones. En términos generales, el sueño adecuado sostiene tanto el aprendizaje como el crecimiento saludable.

Adolescente masculino en la cama, iluminado por la pantalla de su celular, mientras un reloj digital marca las 3:00 AM en su mesita de noche.
Un adolescente usa su teléfono móvil en la cama a las 3:00 de la mañana, iluminado por la pantalla en una habitación oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta la falta de sueño al cuerpo y la mente de los adolescentes

La falta de sueño adecuado en adolescentes afecta múltiples funciones del organismo. Dormir menos de lo recomendado interfiere con la liberación de hormonas del crecimiento y con la regeneración celular.

También debilita el sistema inmunológico, lo que incrementa la vulnerabilidad a infecciones. A nivel metabólico, se asocia con aumento del riesgo de obesidad y desregulación del apetito.

El cansancio persistente reduce la energía y el rendimiento físico, afectando actividades deportivas y escolares.

En el plano cognitivo, impacta la concentración, la memoria y el aprendizaje. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), el déficit de sueño en adolescentes se relaciona con mayores problemas de comportamiento y salud mental.

Asimismo, puede generar irritabilidad, estrés y dificultades para regular emociones, mientras que el sueño fragmentado afecta la consolidación de la memoria.

Adolescente sentado en un pupitre de un aula, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa, rodeado de pupitres vacíos junto a una ventana.
Un adolescente con la cabeza apoyada en el pupitre se muestra aislado en un aula escolar vacía, bajo una iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del Minsa para mejorar el sueño en adolescentes

El Minsa recomienda establecer horarios regulares de sueño para estabilizar el ciclo biológico de los adolescentes. Mantener una rutina constante contribuye a mejorar la calidad del descanso y facilita el proceso de conciliación del sueño.

También sugiere limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, debido a que la exposición a pantallas puede alterar la producción de melatonina y retrasar el inicio del sueño.

Otra recomendación consiste en adecuar el entorno de descanso, priorizando espacios tranquilos, oscuros y sin distracciones que favorezcan la relajación.

El rol de la familia resulta fundamental. Padres y cuidadores pueden reforzar hábitos saludables mediante rutinas nocturnas que incluyan horarios definidos y actividades relajantes antes de dormir.

Temas Relacionados

Adolescentesdormirdescansoperu-noticias

Más Noticias

Los 4 partidos que América TV transmitirá de los octavos de final del Mundial 2026

Las selecciones buscarán su boleto a los cuartos de final de la máxima competencia FIFA. Conoce cómo sintonizar los compromisos en Perú

Los 4 partidos que América TV transmitirá de los octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ ganaron 1-0 en la ida, por lo que parten en ventaja en este segundo compromiso. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

¿En qué gastar la gratificación de julio? Estas son las principales recomendaciones dependiendo de tu situación económica

Con el pago de este beneficio cada vez más cerca, es importante saber cómo distribuir el dinero de manera estratégica, qué hacer si se tienen deudas y cuáles son las alternativas para ahorrar o invertir según el perfil financiero de cada persona

¿En qué gastar la gratificación de julio? Estas son las principales recomendaciones dependiendo de tu situación económica

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

El integrante de ‘Esto es Guerra’ admitió que hubo atracción durante el reality, pero afirmó que no se concretó una relación.

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

Tiktoker ‘Fake’, quien hacía bromas en redes sociales, irá 9 años a prisión: ¿Por qué delitos fue condenado?

Transmisiones en vivo, ofertas de dispositivos y un acuerdo judicial sellaron el destino de 'Fake', sentenciado sin que mediara un juicio oral

Tiktoker ‘Fake’, quien hacía bromas en redes sociales, irá 9 años a prisión: ¿Por qué delitos fue condenado?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

Fran Maira responde tras ser negada por Austin Palao: “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que Flavia Laos”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Jackson Mora y la pena de prisión que pide la Fiscalía por presunta integración a “Los Arquitectos del Fraude”

‘Soy Luna’ regresa a los escenarios tras 10 años de su último show: lugar, fecha y venta de entradas para ver al elenco original de la serie

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Los 4 partidos que América TV transmitirá de los octavos de final del Mundial 2026

Carlos Beltrán emigra por primera vez a sus 35 años: firmó contrato con el Sportivo Belgrano del Torneo Federal A

Dónde ver Paraguay vs Francia HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Francia HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026