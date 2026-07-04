Falta de sueño en adolescentes puede afectar el cerebro y la memoria: estas son las recomendaciones del Minsa para dormir mejor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso nocturno cumple un rol clave en la adolescencia, una etapa marcada por cambios físicos, emocionales y cognitivos. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que los adolescentes duerman entre 8 y 10 horas diarias, tiempo necesario para favorecer el crecimiento, la recuperación del organismo y el bienestar integral.

Especialistas en salud señalan que un sueño adecuado impacta directamente en la memoria, la concentración y el rendimiento escolar. Durante las horas de descanso, el cerebro organiza la información aprendida durante el día y fortalece los procesos de aprendizaje, lo que permite un mejor desempeño académico y mayor capacidad de atención.

PUBLICIDAD

El descanso también influye en la estabilidad emocional y en el funcionamiento general del cuerpo. En ese contexto, el Minsa exhorta a madres, padres y cuidadores a promover hábitos de sueño saludables en adolescentes, considerando el descanso como un pilar del desarrollo.

Un adolescente permanece recostado en la cama observando la pantalla de su teléfono móvil en la oscuridad de su habitación. La luz azul del dispositivo ilumina su rostro, destacando la creciente tendencia de uso de tecnología antes de dormir y sus posibles implicaciones en la salud y el sueño de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué dormir entre 8 y 10 horas es clave en la adolescencia

El Minsa precisa que los adolescentes deben dormir entre 8 y 10 horas cada noche para asegurar un desarrollo saludable. Este rango de descanso favorece la maduración del cerebro y la consolidación de la memoria, procesos esenciales durante esta etapa de crecimiento.

Durante el sueño, el organismo regula funciones hormonales y metabólicas fundamentales para el desarrollo físico. También permite la recuperación del cuerpo tras la actividad diaria y contribuye al equilibrio del sistema nervioso.

PUBLICIDAD

Dormir las horas recomendadas mejora el desempeño escolar, ya que optimiza la atención, la retención de información y la toma de decisiones. En términos generales, el sueño adecuado sostiene tanto el aprendizaje como el crecimiento saludable.

Un adolescente usa su teléfono móvil en la cama a las 3:00 de la mañana, iluminado por la pantalla en una habitación oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta la falta de sueño al cuerpo y la mente de los adolescentes

La falta de sueño adecuado en adolescentes afecta múltiples funciones del organismo. Dormir menos de lo recomendado interfiere con la liberación de hormonas del crecimiento y con la regeneración celular.

También debilita el sistema inmunológico, lo que incrementa la vulnerabilidad a infecciones. A nivel metabólico, se asocia con aumento del riesgo de obesidad y desregulación del apetito.

El cansancio persistente reduce la energía y el rendimiento físico, afectando actividades deportivas y escolares.

En el plano cognitivo, impacta la concentración, la memoria y el aprendizaje. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), el déficit de sueño en adolescentes se relaciona con mayores problemas de comportamiento y salud mental.

PUBLICIDAD

Asimismo, puede generar irritabilidad, estrés y dificultades para regular emociones, mientras que el sueño fragmentado afecta la consolidación de la memoria.

Un adolescente con la cabeza apoyada en el pupitre se muestra aislado en un aula escolar vacía, bajo una iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del Minsa para mejorar el sueño en adolescentes

El Minsa recomienda establecer horarios regulares de sueño para estabilizar el ciclo biológico de los adolescentes. Mantener una rutina constante contribuye a mejorar la calidad del descanso y facilita el proceso de conciliación del sueño.

También sugiere limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, debido a que la exposición a pantallas puede alterar la producción de melatonina y retrasar el inicio del sueño.

Otra recomendación consiste en adecuar el entorno de descanso, priorizando espacios tranquilos, oscuros y sin distracciones que favorezcan la relajación.

El rol de la familia resulta fundamental. Padres y cuidadores pueden reforzar hábitos saludables mediante rutinas nocturnas que incluyan horarios definidos y actividades relajantes antes de dormir.

PUBLICIDAD