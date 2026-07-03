Shakira volvió a aparecer en el partido de Argentina: el detalle en la indumentaria de uno de sus hijos que hizo furor

¿A QUIÉN LE SACASTE FOTO, SHAKIRA?



La artista colombiana, junto a sus hijos, no se iba a perder el partidazo de Argentina ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e1WzqgZ9QO — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Al igual que en cada uno de los partidos de la Copa del Mundo, una buena cantidad de estrellas del mundo del espectáculo se hicieron presentes en Miami y una de las destacadas fue Shakira, que miró Argentina-Cabo Verde en el estadio Hard Rock junto a sus hijos Milán y Sasha. El detalle fue que el menor de ellos llevó puesta la camiseta albiceleste y alentó al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A la cantante colombiana la mostraron en al transmisión oficial cuando promediaba el primer tiempo, justo después de que Lionel Messi rompiera el cero con un verdadero golazo tras habilitación de Lisandro Martínez. En el momento en que la enfocaron, estaba mirando imágenes en su teléfono celular y mostrándoselo a alguien que la acompañaba en una fila superior. Entre otras celebridades, también se vio a la familia Beckham, encabezada por David, presidente y copropietario del Inter Miami donde se destaca Messi.

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Esta no es la primera vez que Shakira asiste a un partido de Argentina en el Mundial 2026, ya que también había estado presente en Dallas para observar el triunfo ante Austria. En esa ocasión, la colombiana apareció tres veces en las pantallas del estadio y provocó gritos y ovaciones en las tribunas. Ese match fue válido por la segunda fecha del Grupo J en Arlington, Texas, y también acudió junto a sus hijos Milán y Sasha.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg — Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026

La primera aparición se dio al inicio del segundo tiempo, cuando Milan la abrazó y la besó mientras las cámaras la enfocaban. La segunda llegó seis minutos después: se la vio con sus dos hijos, sonrió, saludó y lanzó besos al público. La tercera fue cuando faltaban 20 minutos para el final, otra vez como centro de atención en las gradas. Su presencia reactivó su vínculo con el Mundial por canciones como Waka Waka, asociada a Sudáfrica 2010, y La La La, ligada a Brasil 2014, además de su participación en la ceremonia inaugural de 2026 y su interpretación de “Dai Dai”, una de las canciones oficiales de esta edición.

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Por otra parte, Shakira anunció que la fundación de la FIFA donará 500.000 dólares para ayudar a Venezuela. La cantante detalló que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará esa suma para ayudar a los niños de Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país.

“Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, aseguró la artista en inglés en un video publicado en Instagram. La cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y maestros afectados regresen a la escuela y así restablecer el acceso a la educación.

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Asimismo, se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se comprometan a “desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela”. “Si tú cres que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo”, concluyó Shakira a la vez que invitó a sus seguidores a donar en la campaña.

Venezuela sufrió la semana pasada dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que hasta la fecha ya han dejado 2.595 muertos y 12.400 heridos, por lo que cientos de personas se volcaron a recolectar donaciones para ayudar a la población afectada.

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