Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”.

Renato Rossini Jr. salió al frente para ponerle freno a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Samahara Lobatón. En declaraciones para América Espectáculos, el integrante de 'Esto es Guerra’ negó que exista un romance y sostuvo que lo que los une es una relación cercana, pero definida como amistad.

“Es una amiga que quiero muchísimo. Creo que hemos generado un vínculo bien bonito”, afirmó ante cámaras, en una frase con la que buscó dejar claro que sí existe cercanía, pero sin el componente de pareja que le atribuyen en redes y programas de espectáculos.

Esa precisión se produjo en un contexto en el que, tras su paso por realities y apariciones públicas, el nombre de ambos se instaló como un posible nuevo vínculo de la farándula. Rossini Jr., sin embargo, optó por delimitar el tipo de relación y negar una oficialización.

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El integrante de ‘Esto es Guerra’ admitió que hubo atracción durante el reality, pero afirmó que no se concretó una relación.

“No hay ningún romance”: Renato Rossini Jr.

En la misma entrevista, Rossini Jr. reconoció el punto que alimentó las especulaciones: la química que se vio cuando coincidieron en el encierro de ‘La Granja VIP’. El actor admitió que existió atracción, pero insistió en que aquello no derivó en una relación sentimental.

“No hay ningún romance. Obviamente, desde La granja VIP hubo algún tipo de atracción, pues hay una química bien bonita; pero ahora tenemos un vínculo de amistad”, indicó.

Con esa frase, su postura quedó planteada en dos tiempos: primero, un acercamiento dentro del reality; luego, un presente que —según él— se sostiene en la amistad. La declaración apunta a separar lo que pudo interpretarse como coqueteo televisado de una relación formal fuera de cámaras.

La “friendzone” y el mensaje directo: cómo respondió a los rumores

El hecho de que Rossini Jr. utilice expresiones como “amistad” y “no hay romance” reforzó la lectura de que envió a Samahara Lobatón a la “friendzone”, especialmente porque los rumores partieron de salidas y de una cercanía que el público interpretó como algo más.

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Aun así, el actor cuidó el tono: evitó frases de rechazo y priorizó un lenguaje afectivo (“la quiero muchísimo”, “vínculo bonito”), con el que mantuvo una imagen de respeto hacia Samahara, pero sin ceder en la negación de un noviazgo.

En esa misma línea, dejó el mensaje implícito de que se les podría seguir viendo juntos sin que eso signifique una relación: cercanía no equivale, necesariamente, a romance.

La advertencia de Melissa Klug a Renato: “Estás a tiempo de huir…”

Mientras los rumores crecían, Melissa Klug —madre de Samahara— alimentó el tema con un comentario que fue interpretado como broma, pero que se viralizó por lo frontal. En el pódcast Café con la Chévez de Trome, Klug habló de Rossini Jr. con elogios y también con una advertencia que llamó la atención.

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“Sí, ahí está en coqueteos. Renato (Rossini) me parece un chico súper lindo, es encantador. Me invitó a su cumpleaños, conocí a su papá, a su mamá, a su familia. Es muy lindo”, señaló.

Sin embargo, también explicó que habría preferido que Samahara “sane” un proceso previo antes de iniciar algo nuevo: “Me hubiese encantado que ella un poquito sane todo el proceso que ha pasado. Pero bueno son decisiones de ella, si ella se siente preparada es problema de ella”.

Y remató con la frase que más repercusión tuvo: “Pero Renato estás a tiempo de huir…”.

Melissa Klug, vista a la izquierda, se opone a un posible romance entre su hija Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. (derecha), aconsejando a su hija que "se tome el tiempo de sanar".

La respuesta de Renato Rossini Jr. sobre Melissa Klug: “Así nos molestamos con Meli, es broma”

Consultado por esa advertencia, Rossini Jr. intentó bajarle el volumen al asunto y aseguró que se trataba de una dinámica de bromas entre ellos. “Así nos molestamos con Meli, es broma”, enfatizó.

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Con esa explicación, evitó escalar el comentario hacia un conflicto o una señal de desaprobación familiar. También dejó entrever que existe un trato cercano con Klug, al punto de interpretar sus palabras como parte de una relación cordial y con confianza.

Esa reacción, además, buscó quitarle peso a la idea de “huir” como un consejo serio: según su versión, fue una broma, no una advertencia real.

“Carácter temperamental”: lo que dijo Melissa Klug sobre su hija Samahara

En el mismo pódcast, Melissa Klug describió la personalidad de Samahara Lobatón cuando le preguntaron si Renato ya tendría una idea de cómo es ella, considerando que coincidieron en La Granja VIP. Klug respondió entre risas, en un tono que mezcló humor y descripción.

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“Un perfil psicológico… Mentira. Ella ha sido distinta, es que mi hija es especial. Tiene un carácter muy temperamental…”, manifestó.

Esa frase aportó otra capa al tema: no se trató únicamente de un rumor de romance, sino de cómo la madre de Samahara interpreta —y expone públicamente— el carácter de su hija, algo que suele generar conversación en un contexto mediático.

Durante la conversación, Klug también salió en defensa de Samahara ante críticas relacionadas con su maternidad. Señaló que su hija se encarga de criar y mantener a sus hijos y que, pese a la edad, asume sus responsabilidades.

“Ella cría a sus hijos, se asombran, pero ella los mantiene, ella los cría”, sostuvo.

Klug también comparó esa experiencia con la suya: recordó que fue madre joven y que hoy, con 42 años, tiene hijas mayores. En su argumento, la edad no debería ser el punto central de los cuestionamientos, sino la forma en que Samahara responde por su familia.

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Melissa Klug bromea con Renato Rossini Jr. sobre el carácter de su hija Samahara Lobatón.