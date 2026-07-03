Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Jackson Mora volvió a colocarse en el centro de la polémica tras ser detenido en un operativo fiscal y acusado de pertenecer a una presunta banda criminal vinculada a un fraude informático millonario en Chincha. El caso fue difundido en un adelanto de 'Magaly TV, La Firme’, donde se observan imágenes de la intervención y se muestra parte de un documento policial incorporado a las diligencias.

“¡Escándalo! Fiscalía detiene a Jackson Mora y a un grupo de personas tras acusarlos de pertenecer a una banda criminal que habría cometido un fraude informático millonario en Chincha”, señala la voz en off del avance del programa de ATV, que anunció que las imágenes completas se verían “hoy a partir de las 9:30 p.m.”.

PUBLICIDAD

En el adelanto también se exhibe un fragmento de lo que se describe como un documento policial, en el que se menciona una organización denominada “Los arquitectos del fraude” y se consigna el nombre de Jackson Rivelino Mora Rodríguez como parte de los presuntos integrantes.

“Se ha podido identificar la existencia de la banda criminal denominada ‘Los arquitectos del fraude’, contando con una estructura y roles establecidos, siendo que los integrantes de la banda criminal son las personas de Jackson Rivelino Mora Rodríguez”, se lee en el texto mostrado.

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Las imágenes de la intervención y el señalamiento por presunta banda criminal

Las imágenes difundidas por el espacio conducido por Magaly Medina muestran el momento en que Jackson Mora fue intervenido junto a otras personas. El adelanto, además de presentar el operativo, instaló la acusación: que el ex de Tilsa Lozano sería parte de una presunta organización criminal.

PUBLICIDAD

El caso se presenta como una investigación en curso y se enmarca en diligencias por un supuesto fraude informático de gran magnitud en Chincha. Según lo dicho en el avance, la Fiscalía ejecutó un operativo contra un grupo de personas señaladas por integrar esta estructura.

Por el momento, el material difundido se centra en dos elementos: las imágenes de la detención y el documento policial que menciona el nombre de la organización y a los investigados, entre ellos Jackson Mora.

“Los arquitectos del fraude”: el documento policial mostrado por el programa

Uno de los puntos más sensibles del adelanto fue la lectura de un fragmento del documento policial que sustenta la investigación. En ese texto se afirma que se habría identificado una banda criminal con “estructura y roles establecidos”, y se menciona la denominación “Los arquitectos del fraude”.

PUBLICIDAD

El programa también apuntó a que se trataría de un caso de fraude informático millonario, con base en diligencias que vinculan a distintas personas en una misma presunta red.

La difusión del documento y el operativo se suman a antecedentes previos ya reportados por el mismo programa en meses anteriores, donde se mencionó a una empresa ligada al entorno de Jackson Mora.

El antecedente de mayo: transferencias por más de S/11 millones y una empresa vinculada a su entorno

En mayo de este año, 'Magaly TV, La Firme’ difundió un informe sobre la empresa FFC MMA SAC, vinculada al entorno de Jackson Mora. Según el reportaje, la compañía habría recibido transferencias por más de S/11 millones provenientes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que se informó, los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejaban esos movimientos y, en ese contexto, se encendieron alertas por un posible caso de fraude informático.

Según la información presentada, el alcalde del distrito afirmó que no autorizó dichas operaciones y solicitó el bloqueo de las cuentas relacionadas con la empresa.

En ese mismo marco, el programa indicó que FFC MMA SAC se constituyó en 2017 y que, según lo difundido, tenía como gerente general a Noelia Mora, hermana de Jackson Mora, luego de que él dejara ese cargo.

El programa 'Magaly TV La Firme' destapa un escándalo financiero. La empresa FFC MMA de Jackson Mora recibió una transferencia de más de 11 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha. Mientras el alcalde denuncia un 'fraude informático', surgen dudas sobre la naturaleza de la transacción y un posible vínculo entre ambas partes. ATV/ Magaly TV La Firme.

La investigación y la revisión de movimientos financieros

Como parte del proceso, se informó que las autoridades revisaron la estructura societaria y los movimientos financieros de la compañía. En paralelo, también se sostuvo que Noelia Mora habría salido del país con destino a Ecuador días después de que se conocieran las transferencias cuestionadas, un hecho que, según se indicó, fue incorporado a las diligencias.

PUBLICIDAD

El adelanto difundido ahora conecta la intervención de Jackson Mora con la investigación por el presunto fraude informático. La narrativa presentada en televisión vuelve sobre el eje del dinero, los movimientos bancarios y la presunta estructura organizada.

La respuesta previa de Jackson Mora: “Al cien por ciento, no sé nada”

Cuando el caso se difundió meses atrás en el programa, Jackson Mora rechazó cualquier vínculo con las presuntas irregularidades y aseguró que no tenía conocimiento del origen del dinero observado en la investigación.

En declaraciones citadas por el espacio televisivo, expresó: “Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay”.

PUBLICIDAD

Con la difusión del operativo y la acusación de pertenecer a “Los arquitectos del fraude”, el caso suma un nuevo capítulo mediático, con un foco claro: la intervención fiscal y la investigación por un presunto fraude informático millonario en Chincha.

Jackson Mora en el ojo público: empresa de su hermana recibió millonarios montos del MEF. Captura: Magaly Tv La Firme.