Tiktoker ‘Fake’, quien hacía bromas en redes sociales, irá 9 años a prisión: ¿Por qué delitos fue condenado?

Tiktoker 'Fake' que hacía bromas en redes sociales irá 9 años a prisión: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condena por estafa en TikTok: Dan Fernández, conocido en redes como “Fake”, recibió una pena de nueve años y dos meses de prisión efectiva por estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

El tiktoker de 25 años fue condenado por ofrecer celulares de alta gama en TikTok sin entregarlos, recibir pagos de compradores y usar datos personales de las víctimas para presentar reportes falsos de robo que terminaban con el bloqueo de los equipos. La sentencia también incluyó el delito de posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, acreditó además a diez personas agraviadas. La resolución judicial fijó una reparación civil de S/ 7.950 a favor de las víctimas y de Bitel.

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Fernández aceptó los cargos mediante terminación anticipada. Ese reconocimiento permitió que el Poder Judicial impusiera la pena de cárcel y la reparación económica dentro del acuerdo alcanzado en el proceso penal.

Un conocido tiktoker que realizaba bromas telefónicas en vivo fue arrestado por liderar una red de estafadores. Utilizaba su popularidad para ofrecer celulares de alta gama a precios muy bajos, engañando a sus víctimas para robarles su dinero. | Latina Noticias

Cómo operaba el esquema atribuido a Fake

Según los hechos comprobados durante la investigación fiscal, el sentenciado usaba una cuenta de TikTok para promocionar iPhone 14 y otros equipos electrónicos. Después de recibir el dinero, no entregaba los dispositivos ofrecidos.

La investigación también estableció que obtenía información personal de los compradores. Con esos datos, presentaba reportes falsos de robo ante la empresa operadora para que los celulares quedaran bloqueados.

El Ministerio Público sostuvo que ese era el mecanismo con el que perjudicaba a quienes confiaban en las publicaciones difundidas por la red social.

Qué pruebas sustentaron la condena

En marzo de este año, las autoridades ejecutaron un allanamiento y una detención preliminar contra Fernández. Durante esa intervención incautaron 52 tarjetas SIM activadas, material que pasó a formar parte del sustento del cargo por posesión ilegítima.

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En el operativo también decomisaron teléfonos celulares, un lector biométrico, una tablet y otras tarjetas SIM. Un agente describió así el mecanismo investigado: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

Antes de la sentencia, la Policía Nacional del Perú investigó a Dan Herly Fernández Ramos, el mismo acusado conocido como “Fake”, por ofrecer celulares, tablets y otros equipos a precios inferiores a los del mercado. En esa etapa se reportó un número mayor de posibles afectados, pero la investigación fiscal acreditó a diez agraviados para sostener la condena.

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La investigación determinó que ofrecía iPhone 14 por TikTok, recibía el dinero y nunca entregaba los equipos. Luego reportaba los celulares de los compradores como robados para bloquearlos.

De las transmisiones en vivo a la venta fraudulenta

En internet, Fernández Ramos se presentaba con el alias de “Fake” y hacía transmisiones en vivo con bromas telefónicas. En una de ellas se oyó: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”, a lo que la otra persona respondió: “¿Cómo que no sabes quién es?”.

Las pesquisas policiales señalaron que esa exposición funcionaba como vitrina para reforzar su imagen digital y captar compradores. Las ofertas, que empezaban desde 850 soles, buscaban atraer a usuarios interesados en equipos de alta gama a bajo precio.

La terminación anticipada evitó que el caso avanzara a un juicio oral completo. Esa vía quedó cerrada después de que el acusado admitió responsabilidad por los hechos investigados.

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