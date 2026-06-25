Perú regresa al Jockey Club luego de 18 años para recibir a Paraguay por un lugar en las ‘qualifiers’ de la Copa Davis

Perú cambia de escenario para recibir a Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Crédito: IPD.

La serie de Copa Davis Grupo Mundial I entre Perú y Paraguay ya tiene escenario confirmado. El equipo nacional volverá a disputar una eliminatoria internacional en el Jockey Club del Perú, recinto que albergará el enfrentamiento programado para septiembre y que regresará al circuito de selecciones después de 18 años de ausencia.

La decisión representa un hecho significativo para el tenis peruano, no solo por el simbolismo del retorno a una sede histórica, sino también por la expectativa que ha generado el notable presente de los principales exponentes nacionales. El ganador de la serie accederá a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2027, instancia que reúne a las selecciones que buscan un lugar en las Finales del torneo.

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Desde la modificación del formato de la competición en 2019, el equipo peruano ha utilizado casi exclusivamente las instalaciones del Lawn Tennis de La Exposición para sus compromisos como local. Sin embargo, la Federación Peruana de Tenis optó por trasladar la serie al Jockey Club del Perú debido a la necesidad de contar con una mayor capacidad para recibir aficionados.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

La última vez que este recinto fue sede de una eliminatoria de Copa Davis ocurrió en 2008, cuando Perú recibió a España por el Grupo Mundial. Aquella confrontación quedó grabada en la memoria de los aficionados por la presencia de una de las grandes potencias del tenis mundial y por el ambiente que se vivió durante la serie.

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El nuevo escenario contará con una capacidad aproximada para 4,000 espectadores, cifra considerablemente superior a la que podía ofrecer la alternativa inicial. El objetivo es aprovechar el momento que atraviesa el tenis peruano y acercar a más personas a una de las competencias por equipos más importantes del deporte.

Así lo explicó el presidente de la Federación Peruana de Tenis en declaraciones al periodista Jorge Valencia. “El objetivo principal era ampliar el aforo en el Lawn Tennis, pero tras revisar los costos de implementación, el Jockey Club ofreció una solución mucho más eficiente a la Federación Peruana de Tenis para la Copa Davis. La Federación agradece al Lawn Tennis, pero para esta serie había una expectativa mayor por el contexto que vive el tenis peruano. Es una apuesta que se está haciendo, que genera compromisos y tenemos la esperanza de que las personas responderán”, señaló el directivo.

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Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis, señaló que el cambio de escenario para la serie entre Perú y Paraguay responde a un tema de aforo. Crédito: Jorge Valencia.

Dos Top 100 en Lima

La serie entre Perú y Paraguay tendrá además un atractivo especial: enfrentará a dos de las grandes revelaciones sudamericanas de la temporada 2026.

Por el lado peruano destaca Ignacio Buse, actual número 34 del mundo y principal referente del equipo nacional. El limeño atraviesa el mejor momento de su carrera tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, consolidarse como cabeza de serie en Wimbledon y establecerse entre los mejores jugadores del circuito ATP. Su irrupción en la élite ha despertado una renovada ilusión por el tenis en el país y ha sido uno de los factores que impulsaron la búsqueda de una sede con mayor aforo.

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Paraguay, por su parte, llegará liderado por Daniel Vallejo, quien también ha protagonizado una notable escalada en el ranking hasta ubicarse en el puesto 73 del mundo. El paraguayo dio importantes pasos durante la temporada al superar la fase clasificatoria del Masters 1000 de Madrid y alcanzar la tercera ronda del torneo.

Además, Vallejo consiguió uno de los resultados más destacados de su carrera en Roland Garros, donde obtuvo su primera victoria en un Grand Slam al derrotar al británico Cameron Norrie. Su crecimiento lo ha convertido en la principal carta paraguaya para una serie que promete emociones y que reunirá en Lima a dos de los tenistas sudamericanos con mayor proyección del momento.

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Daniel Vallejo se pronunció sobre el duelo que sostendrá Paraguay ante Perú por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.

¿Cuándo jugarán Perú y Paraguay por Copa Davis?

La serie entre Perú y Paraguay ha sido programada para el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, apenas unos días después de la conclusión del US Open, último Grand Slam de la temporada.

Desde 2022, Perú se mantiene invicto como local en la Copa Davis. Durante ese periodo derrotó a Irlanda, Noruega y Portugal, resultados que le permitieron consolidarse como una de las selecciones más competitivas de la región cuando actúa en casa. La última derrota en suelo peruano se produjo precisamente en 2022, frente a Chile.