Elecciones Regionales y Municipales 2026: más de 26 millones de peruanos participarán en las votaciones de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 movilizarán a más de 26 millones de electores en todo el país. Conoce qué se elige, cuándo será la votación y cuántas autoridades estarán en juego en esta jornada clave. Fuente: TV Perú

Un padrón electoral que supera los 26 millones de electores marcará el pulso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso de gran alcance en el calendario democrático, donde se definirá la conducción de gobiernos regionales y locales en todo el país.

Según cifras oficiales, un total de 26.314.724 electores se encuentran habilitados para sufragar en estos comicios. La jornada contempla la elección de 13.148 autoridades, entre gobernadores, alcaldes y regidores a nivel regional, provincial y distrital, en un proceso de amplia cobertura territorial.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se habilitarán más de 10.000 locales de sufragio distribuidos en más de mil distritos y dos mil centros poblados en todo el país. El despliegue logístico busca asegurar una participación ordenada de los ciudadanos durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.

¿Qué se elige en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos elegirán autoridades en distintos niveles de gobierno subnacional. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el proceso incluye la elección de 25 gobernadores regionales y 25 vicegobernadores, además de 364 consejeros regionales.

A nivel provincial y distrital, la ciudadanía también definirá a 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, así como 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. En conjunto, estas autoridades tendrán la responsabilidad de la gestión pública en sus jurisdicciones durante el siguiente periodo de gobierno.

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

En total, la jornada electoral permitirá renovar más de 13 mil cargos públicos, lo que convierte a estos comicios en un proceso clave para la administración regional y municipal en el país.

PUBLICIDAD

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha establecida en el cronograma electoral difundido por las autoridades electorales.

Ese día, los más de 26 millones de peruanos habilitados deberán acudir a los locales de votación para ejercer su derecho al sufragio y elegir a sus representantes regionales y municipales. El proceso se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio nacional.

Una mano anónima deposita una boleta en una urna transparente durante las elecciones peruanas, con la bandera del país de fondo, simbolizando el suspenso y la esperanza ciudadana por un nuevo liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades electorales han señalado que el calendario incluye diversas etapas previas, entre ellas la organización de las listas de candidatos y la verificación de su participación en el proceso electoral.

PUBLICIDAD

¿Cuándo será el sorteo de miembros de mesa?

Uno de los hitos previos a la jornada electoral será el sorteo de los miembros de mesa, programado para el 24 de julio de 2026, según informó la ONPE.

Este proceso determinará a los ciudadanos que cumplirán funciones clave durante la votación, como la instalación de mesas, el control del sufragio y el conteo de votos. Su participación es obligatoria y garantiza la transparencia del proceso electoral.

12/04/2026 April 12, 2026, Five, Peru: Lima, Peru, April 12, 2026 - Elections / Presidential / Peru - Thousands of Peruvians were unable to cast their votes during the two-day election period, in which Keiko Fujimori currently leads the polls, followed by Lopez Aliaga in second place and Ricardo Belmont Casinelli in third. The National Elections Board and the ONPE (National Office of Electoral Processes) are currently opening polling stations located in schools in southern Limaâ?"including the Lara Bonilla National Educational Institution in the Lurin districtâ?"under strict security measures on the ground and in the air. The two-day elections conclude on April 14, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m...Credit: Naldy Castillo Gomez/TheNews2(Foto: Naldy Castillo Gomez/Thenews2/Zumapress) POLITICA Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

La ONPE precisó además que la selección se realiza de forma aleatoria entre los electores habilitados, con el objetivo de asegurar la imparcialidad en cada mesa de sufragio. Con este paso, el sistema electoral entra en una fase decisiva rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

PUBLICIDAD