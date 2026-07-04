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Las perlitas del sufrido triunfo de Argentina ante Cabo Verde: del blooper de Dibu Martínez al inesperado baile del Cholo Simeone

El campeón defensor se impuso por 3 a 2 en el alargue de un partido alocado y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

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En un Hard Rock Stadium repleto de argentinos, la Selección venció 3-2 en el alargue a Cabo Verde y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste dio otro paso para la defensa del título y jugará ante Egipto el próximo martes en Atlanta por los octavos. El choque en Miami dejó varias perlitas que le aportaron color al compromiso.

Lionel Messi, una vez más, fue protagonista. El capitán, de 39 años, abrió el marcador tras controlar magistralmente un pase largo de Lisandro Martínez y rematar arriba para dejar sin chances al mediático Vozinha. Antes del encuentro, durante el calentamiento, se lo vio buscando con concentración a su familia en las tribunas. Cuando la detectó, se sonrió y saludó con su brazo, ya más tranquilo, listo para brindarle otra función de su talento.

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Casi al unísono, Dibu Martínez, con su flamante bandera argentina en el pelo, volvió a hacer una del Dibu Martínez. Desde el área, pateó alto y fuerte una pelota y dio en una de las cámaras aéreas del estadio, que se tambaleó. El marplatense, un caballero: alzó el brazo y le pidió disculpas al operador. Toda la secuencia, por supuesto, quedó grabada en imágenes.

Cada presentación de Argentina viene siendo acompañada por celebridades en las gradas. En Miami, por ejemplo, volvió a aparecer Shakira con sus hijos, fruto de su relación con Gerard Piqué. Y también surgió Diego Simeone. Acompañado por su pareja, Carla Pereyra, y sus hijas, el Cholo, entrenador de Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada en el Atlético de Madrid, sorprendió ser tomado por la transmisión mientras bailaba “la cumbia de los trapos”, con total desparpajo. La escena llamó la atención por la habitual imagen de sobriedad que quiere transmitir el ex volante, más allá de su intensidad al vivir los partidos de su equipo.

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Antes del inicio de las acciones, Pedro Leitao Brito, Bubista, tal como apodan al técnico de Cabo Verde, se acercó decidido al banco de Argentina para saludar a su par Lionel Scaloni. No sólo le estrechó la mano: además le llevó un banderín como obsequio.

Se trató de un gesto de camaradería y respeto antes de poner en aprietos a la Albiceleste, tal como el orientador del conjunto africano había advertido en la previa. “Creo que nos hemos ganado el respeto. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales”, subrayó en conferencia de prensa.

Pues bien, en ese bache en el que cayó Argentina en el inicio del segundo tiempo, Deroy Duarte aprovechó un pase de caño y que Enzo Fernández lo soltó para disparar cruzado y firmar el 1-1 parcial.

El streamer Speed, fanático de Cristiano Ronaldo, lo gritó con furia, pero estaba rodeado de hinchas de Argentina, lo que dio lugar a algunos problemas con el público.

El sufrimiento continuó. Lisandro Martínez marcó el 2-1 en el alargue y Sidny Cabral dibujó un golazo propio de Messi para el 2-2. Hasta que el Cuti Romero puso la cabeza y le puso fin al padecimiento de un partido alocado, que sirvió para que Argentina avanzara a los octavos de final.

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