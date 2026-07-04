ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

La ONPE señaló que la evaluación del programa piloto permitió identificar “limitaciones críticas” que complican su implementación. Foto: Hiperderecho

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó sin efecto la implementación del programa piloto del voto digital para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000107-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Con esta decisión, el organismo electoral determinó que el mecanismo no será utilizado en los próximos comicios debido a una serie de factores que, según su evaluación, impiden garantizar una implementación adecuada dentro de los plazos establecidos para el proceso electoral.

Razones que motivaron la decisión

La ONPE explicó que durante la evaluación del programa piloto se detectaron “limitaciones críticas” que dificultan su ejecución. Entre los principales problemas identificados figura la ausencia de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos que estaban considerados para participar en el voto digital.

PUBLICIDAD

Asimismo, la entidad advirtió que continuar con la implementación podría afectar el cumplimiento del cronograma electoral. A ello se suma la coincidencia de actividades relacionadas con las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales, situación que incrementa la complejidad operativa del proceso.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emite el discurso oficial durante la ceremonia de proclamación de resultados para Presidente y Vicepresidentes de la República. En su alocución, destaca la transparencia, el respeto a la ley y la voluntad soberana del pueblo peruano.

Sustento legal de la resolución

La Gerencia de Asesoría Jurídica de la ONPE señaló que la implementación del voto digital debe desarrollarse en concordancia con el mandato constitucional que obliga a la institución a garantizar que el sufragio sea personal, igual, libre y secreto.

En ese contexto, la resolución concluye que, si no existen las condiciones materiales necesarias para asegurar esos principios, resulta jurídicamente válido suspender el desarrollo del programa piloto. En ese sentido, el documento precisa: “De verificarse que no se reúnen las condiciones materiales que permitan cumplir con ese mandato, resultaba legalmente viable no continuar con la implementación del voto digital…”.

PUBLICIDAD

Estos son los candidatos favoritos a ganar la alcaldía de Lima

De acuerdo con las encuestas más recientes difundidas en junio de 2026, la competencia por la Alcaldía Metropolitana de Lima continúa muy abierta y sin un candidato con ventaja contundente. Los sondeos muestran una alta dispersión del voto y un porcentaje importante de electores que aún no define su preferencia, por lo que el escenario podría modificarse conforme avance la campaña.

Entre los aspirantes mejor posicionados figura Carlos Bruce, quien encabeza varias mediciones con alrededor del 13% de intención de voto. Su candidatura ha logrado captar respaldo gracias a su experiencia en la administración pública y a un discurso centrado en la gestión urbana, el transporte y la recuperación de espacios públicos. No obstante, la diferencia que mantiene sobre sus competidores es reducida, lo que impide considerarlo un favorito absoluto.

PUBLICIDAD

El líder de Renovación Popular viajó a Europa tras la decisión del Congreso de remitir su caso al Jurado Nacional de Elecciones, según confirmó el alcalde Renzo Reggiardo

Muy cerca aparece Daniel Urresti, quien conserva un importante nivel de reconocimiento entre el electorado limeño. Su propuesta continúa enfocándose en el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, un tema que suele figurar entre las principales preocupaciones de los habitantes de la capital. También destacan Hernán Sifuentes y Susel Paredes, ambos con porcentajes cercanos a los punteros y con posibilidades de crecer durante la campaña electoral.

El panorama electoral refleja una contienda altamente competitiva, marcada por la fragmentación del voto y la ausencia de un liderazgo dominante. Los analistas consideran que los debates, las propuestas sobre movilidad, seguridad, limpieza pública y ordenamiento urbano, así como el desempeño de los candidatos en las próximas semanas, serán determinantes para inclinar la preferencia de un electorado que todavía permanece, en buena medida, indeciso.

PUBLICIDAD