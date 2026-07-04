¿Las menestras te caen “bomba”?: especialista explica cuándo los gases e hinchazón son señal de un problema digestivo

Gases e hinchazón tras comer menestras: nutricionista advierte cuándo puede tratarse de un problema digestivo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El consumo de menestras es habitual en la dieta peruana debido a su alto aporte de fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, para algunas personas su ingesta puede generar molestias como gases, hinchazón abdominal o sensación de pesadez, lo que lleva a preguntarse si estos síntomas son normales o si pueden estar relacionados con algún problema digestivo.

De acuerdo con información de la Agencia Andina, las menestras contienen principalmente fibra insoluble, un tipo de componente que resulta más difícil de digerir para el organismo. Esta característica explicaría por qué algunas personas experimentan malestares tras su consumo, especialmente si no están acostumbradas a una dieta rica en fibra.

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Pese a ello, especialistas advierten que estos síntomas no siempre deben considerarse normales. Su aparición frecuente podría estar asociada a alteraciones en el funcionamiento del sistema digestivo, especialmente relacionadas con el equilibrio de la microbiota intestinal.

Lentejas, arroz con lentejas, menestra - Perú - 04 de agosto (Arroz SOS)

Importancia de la microbiota intestinal

En diálogo con la Agencia Andina, el nutricionista Christian Vega, coordinador académico de la Universidad San Ignacio de Loyola, explicó que la microbiota intestinal está conformada por bacterias beneficiosas que viven en el intestino y cumplen un rol clave en la digestión y el bienestar del organismo.

El especialista señaló que estas bacterias, también conocidas como probióticos, ayudan a procesar los alimentos y a mantener el equilibrio intestinal. Asimismo, indicó que los prebióticos son los nutrientes que permiten la supervivencia de estas bacterias, por lo que una alimentación deficiente puede alterar este equilibrio.

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Según Vega, cuando la microbiota se encuentra en buen estado, es poco probable que alimentos como las menestras generen molestias digestivas significativas. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio, pueden aparecer gases intestinales, inflamación abdominal y dificultades para evacuar.

Una ilustración médica expone el intestino delgado y grueso con representaciones de bacterias beneficiosas en azul y patógenas en rojo, simulando la microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malestar digestivo puede ser una alerta

El especialista advirtió que la aparición recurrente de hinchazón abdominal o gases tras el consumo de menestras podría ser una señal de alerta. En esos casos, el problema no estaría en el alimento en sí, sino en una posible deficiencia de bacterias beneficiosas en el intestino.

Este desequilibrio suele relacionarse con una baja ingesta de frutas, verduras o lácteos, lo que favorece la proliferación de bacterias perjudiciales. Como consecuencia, el sistema digestivo puede volverse más sensible y generar molestias incluso con alimentos considerados saludables.

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Además, el nutricionista advirtió que ignorar estos síntomas y recurrir únicamente a medicamentos para aliviar el malestar puede ser riesgoso, ya que a largo plazo podría contribuir al desarrollo de complicaciones digestivas más serias como problemas intestinales.

Una persona se toca el abdomen con gesto de malestar por hinchazón después de ingerir un plato de menestras con arroz, en una mesa de un ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo acudir a un especialista?

Para quienes presentan molestias al consumir menestras, el especialista recomendó medidas simples como retirar la cáscara después de la cocción, lo que facilita la digestión del alimento y reduce la pesadez estomacal. También sugirió mejorar la dieta general para fortalecer la microbiota intestinal.

Asimismo, el nutricionista destacó el uso de algunas infusiones y hierbas naturales como apoyo digestivo. Entre ellas mencionó la hierbaluisa, la hierbabuena y el romero, que pueden ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la digestión cuando se consumen como complemento.

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Sin embargo, el experto fue enfático en que estos remedios no deben sustituir la atención médica. Según precisó a la Agencia Andina, si los síntomas se presentan de manera frecuente, es necesario acudir a un profesional de salud para identificar la causa real del problema y evitar que evolucione hacia cuadros más complejos.

Una nutricionista explica un plan de alimentación en una tableta a un paciente durante una consulta, con menestras, frutas y una infusión sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)