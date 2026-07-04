Perú

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

Mediante una carta, Renovación Popular exigió al tribunal electoral dejar sin efecto la credencial y convocar al accesitario Absalón Vásquez

Guardar
Google icon
Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones
Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, devolvió la credencial de senador electo que le entregó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de estar habilitado para postular como teniente alcalde de Lima.

“Mediante la presente cumplo con hacer la devolución de la credencial que se ha emitido a nombre del señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, como Senador por Distrito Único para el periodo legislativo 2026-2031, toda vez que como es de conocimiento público, él ha comunicado de manera expresa e inequívoca su decisión de no asumir el referido cargo de representación parlamentaria”, se lee en la carta

PUBLICIDAD

La devolución se realizó el 24 de junio pasado, un día antes de que el JNE realizara la entrega de credenciales físicas a los senadores electos en la sede del Colegio Médico del Perú.

Renovación Popular devuelve credencial de Rafael López Aliaga al JNE
Renovación Popular devuelve credencial de Rafael López Aliaga al JNE

Con la devolución de la credencial, Renovación Popular solicitó al tribunal electoral que deje sin efecto la validez del documento y convoque al accesitario de Rafael López Aliaga, el exministro fujimorista y condenado por corrupción Absalón Vásquez.

Esta acto forma parte de la estrategia de López Aliaga con la busca que el JNE lo declare habilitado para postular a teniente alcalde de Lima.

Un documento muestra el escudo de la República del Perú, el texto Jurado Nacional de Elecciones y la credencial de senador de Rafael López Aliaga
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú expide la credencial de senador a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla para el periodo legislativo 2026-2031, con fecha en Lima el 19 de junio de 2026.

Renovación Popular apela decisión

Renovación Popular presentó el viernes 3 de julio un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana. El personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, firmó el recurso en el último día habilitado para impugnar.

PUBLICIDAD

El JEE basó su decisión en que López Aliaga fue proclamado senador electo por el JNE el 19 de junio de 2026 para el periodo 2026-2031. El organismo consideró que esa condición no se modifica por la sola manifestación de no jurar ni asumir el cargo, al no existir un acto resolutivo oficial que deje sin efecto su elección.

Renovación Popular sostiene que el impedimento establecido en la Ley de Elecciones Municipales aplica a congresistas en ejercicio, es decir, a quienes ya juramentaron el cargo y se incorporaron oficialmente al Parlamento, y que López Aliaga no reúne esa condición. El partido también señala, además, que el 24 de junio se devolvió físicamente la credencial de senador ante la Secretaría General del JNE.

El partido añade que el JEE admitió inicialmente las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, otros dos integrantes de la misma lista proclamados diputados electos. No obstante, luego el tribunal se rectificó y declaró esas inscripciones igualmente improcedentes.

El 2 de julio, la presidencia del Congreso remitió al JNE la solicitud de López Aliaga para que se dejara constancia de su negativa a jurar, al señalar que la resolución de su situación jurídica es competencia exclusiva del tribunal electoral. El Pleno del JNE deberá ahora resolver el recurso de apelación y determinar si deje sin efecto la credencial y lo habilitada como candidato para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 o ratifica la improcedencia de su postulación.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaJNERenovación PopularElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

La anfitriona y los ’leones del atlas’ se ven las caras en Houston por un lugar entre los ocho mejores del certamen mundial. El vencedor se medirá ante Francia o Paraguay

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

El diseñador peruano presentó una colección masculina innovadora y sostenible en la pasarela berlinesa, consolidando su visión global y anticipando nuevas presentaciones en las capitales europeas más influyentes de la moda

Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Con la ventaja en la ida, las ‘blanquiazules’ definirán con las ‘cremas’ al finalista de la competencia en Ate. Sigue las incidencias del crucial clásico

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El conjunto de José Letelier afrontará el duelo decisivo de la serie con una ligera ventaja. Las de Carlos Véliz necesitan darle vuelta a la llave para sacar boleto a la final. Revisa el canal autorizado del encuentro

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Las ‘íntimas’ parten con ventaja al haber ganado la ida por la mínima diferencia. Sin embargo, las ‘cremas’ tendrán el apoyo de su gente en el estadio Monumental

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori agradeció a simpatizantes tras ser proclamada presidenta electa: “Tengo la escuela de mi padre”

Keiko Fujimori agradeció a simpatizantes tras ser proclamada presidenta electa: “Tengo la escuela de mi padre”

Esta es el acta del JNE que proclama a Keiko Fujimori como presidenta de la República

Roberto Sánchez plantea libertad de Pedro Castillo como condición para diálogo con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Renovación Popular apela decisión del JEE que deja fuera candidatura de Rafael López Aliaga a la MML

ENTRETENIMIENTO

Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

La cumbia peruana de Los Mirlos acompañó la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Es un orgullo indescriptible”

Cámaras registran a Jackson Mora junto a un presunto cómplice durante la transferencia de 10 millones de soles, según la PNP

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Deysi Araujo llora al contar que venderá su departamento en San Isidro por hostigamiento: “Dos veces he encontrado mi llanta con un tajo”

DEPORTES

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo: “De lo mejorcito”