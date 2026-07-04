Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, devolvió la credencial de senador electo que le entregó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de estar habilitado para postular como teniente alcalde de Lima.

“Mediante la presente cumplo con hacer la devolución de la credencial que se ha emitido a nombre del señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, como Senador por Distrito Único para el periodo legislativo 2026-2031, toda vez que como es de conocimiento público, él ha comunicado de manera expresa e inequívoca su decisión de no asumir el referido cargo de representación parlamentaria”, se lee en la carta

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La devolución se realizó el 24 de junio pasado, un día antes de que el JNE realizara la entrega de credenciales físicas a los senadores electos en la sede del Colegio Médico del Perú.

Renovación Popular devuelve credencial de Rafael López Aliaga al JNE

Con la devolución de la credencial, Renovación Popular solicitó al tribunal electoral que deje sin efecto la validez del documento y convoque al accesitario de Rafael López Aliaga, el exministro fujimorista y condenado por corrupción Absalón Vásquez.

Esta acto forma parte de la estrategia de López Aliaga con la busca que el JNE lo declare habilitado para postular a teniente alcalde de Lima.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú expide la credencial de senador a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla para el periodo legislativo 2026-2031, con fecha en Lima el 19 de junio de 2026.

Renovación Popular apela decisión

Renovación Popular presentó el viernes 3 de julio un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana. El personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, firmó el recurso en el último día habilitado para impugnar.

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El JEE basó su decisión en que López Aliaga fue proclamado senador electo por el JNE el 19 de junio de 2026 para el periodo 2026-2031. El organismo consideró que esa condición no se modifica por la sola manifestación de no jurar ni asumir el cargo, al no existir un acto resolutivo oficial que deje sin efecto su elección.

Renovación Popular sostiene que el impedimento establecido en la Ley de Elecciones Municipales aplica a congresistas en ejercicio, es decir, a quienes ya juramentaron el cargo y se incorporaron oficialmente al Parlamento, y que López Aliaga no reúne esa condición. El partido también señala, además, que el 24 de junio se devolvió físicamente la credencial de senador ante la Secretaría General del JNE.

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El partido añade que el JEE admitió inicialmente las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, otros dos integrantes de la misma lista proclamados diputados electos. No obstante, luego el tribunal se rectificó y declaró esas inscripciones igualmente improcedentes.

El 2 de julio, la presidencia del Congreso remitió al JNE la solicitud de López Aliaga para que se dejara constancia de su negativa a jurar, al señalar que la resolución de su situación jurídica es competencia exclusiva del tribunal electoral. El Pleno del JNE deberá ahora resolver el recurso de apelación y determinar si deje sin efecto la credencial y lo habilitada como candidato para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 o ratifica la improcedencia de su postulación.

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