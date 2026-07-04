Gonzalo Bueno vuelve al polvo de ladrillo con la mira puesta en recuperar terreno en el Challenger de Braunschweig

Gonzalo Bueno volverá a competir en Alemania. Crédito: FPT

Gonzalo Bueno ya dejó atrás su pase sobre césped y vuelve al terreno donde mejores resultados ha conseguido a lo largo de su carrera: la arcilla. El tenista peruano afrontará desde este fin de semana el Challenger de Braunschweig, en Alemania, con el objetivo de recuperar sensaciones y reencontrarse con el nivel que mostró durante buena parte de la temporada sobre polvo de ladrillo.

El trujillano de 22 años iniciará su participación desde la fase de clasificación, en la que figura como el tercer cabeza de serie. No obstante, también permanece como uno de los principales alternantes para acceder directamente al cuadro principal en caso de que se produzca alguna baja de último momento antes del inicio del certamen, programado para el 5 de julio.

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La competición aparece como una oportunidad ideal para volver a tomar impulso luego de un periodo de resultados irregulares. Bueno había dejado una imagen muy positiva durante Roland Garros, donde mostró un tenis sólido en la clasificación y estuvo cerca de acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Sin embargo, no logró sostener ese rendimiento en las semanas posteriores.

Los jugadores que participarán en la clasificación del Challenger de Braunschweig.

Antes de viajar a Londres, el peruano recuperó parte de la confianza al enlazar dos victorias consecutivas en el Challenger de Poznan, en Polonia, también sobre arcilla. Ese desempeño hacía pensar en una recuperación definitiva, pero el cambio de superficie terminó frenando su progresión.

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En Wimbledon no encontró respuestas. Fue eliminado en la primera ronda de la fase clasificatoria y se despidió prematuramente del tercer Grand Slam de la temporada, una experiencia que dejó en evidencia las dificultades que todavía representa el césped para su juego.

Lejos de detenerse, Bueno retomó rápidamente los entrenamientos. Durante los últimos días trabajó intensamente en Alicante, España, con la mira puesta en su regreso al circuito Challenger.

“Semana de entreno en Alicante. ¡Gracias Alicante Tennis Competition por el trato y las instalaciones!”, escribió el tenista nacional en sus redes sociales, acompañado de imágenes de sus sesiones de preparación.

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El trujillano derrotó en sets corridos al portugués y clasificó a cuartos de final del torneo polaco. (Video: Challenger TV)

Ahora, el objetivo será trasladar ese trabajo a la competencia oficial y recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse entre los mejores tenistas sudamericanos de su generación. La arcilla, superficie donde desarrolla con mayor naturalidad su tenis, representa el escenario ideal para volver a sumar confianza y puntos importantes en el ranking ATP.

Bueno regresa a vestirse de blanco y rojo

Más allá de sus compromisos en el circuito profesional, Gonzalo Bueno ya tiene marcado otro gran objetivo en el calendario: la serie de Copa Davis frente a Paraguay.

El peruano volverá a integrar el equipo nacional que dirige Luis Horna en la eliminatoria programada para septiembre, donde Perú buscará un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2027 frente al conjunto ’guaraní’.

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Bueno llegará con el recuerdo fresco de su brillante actuación en la última serie disputada como local. Frente a Portugal, el trujillano consiguió probablemente la victoria más importante de su carrera al derrotar al entonces integrante del Top 50, Nuno Borges, resultado que permitió mantener vivas las aspiraciones del equipo peruano.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

La próxima eliminatoria tendrá un ingrediente especial. Después de 18 años, el Jockey Club del Perú volverá a albergar una serie internacional de Copa Davis, dejando atrás el tradicional estadio Hermanos Buse como sede del equipo nacional.

El renovado escenario, con capacidad aproximada para cuatro mil espectadores, promete convertirse en una auténtica fortaleza para el conjunto peruano, impulsado además por el gran presente que atraviesan sus principales exponentes. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y el resto del equipo intentarán aprovechar el respaldo del público para acercar al país nuevamente a las Qualifiers, instancia reservada para las selecciones que luchan por ingresar a las Finales de la Copa Davis.

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Antes de pensar en esa cita, sin embargo, Bueno tiene una misión inmediata: recuperar su mejor versión en la arcilla europea. El Challenger de Braunschweig representa el primer paso de una segunda mitad de temporada en la que el peruano buscará confirmar que el tenis exhibido en Roland Garros fue el verdadero reflejo de su potencial y no solo un destello pasajero.