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Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Con la ventaja en la ida, las ‘blanquiazules’ definirán con las ‘cremas’ al finalista de la competencia en Ate. Sigue las incidencias del crucial clásico

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06:55 hsHoy

¡Sábado clásico! Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental por la segunda semifinal de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ llegan con ventaja tras el 1-0 en la ida, y buscarán cerrar su clasificación a la final.

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Rival del ganador entre Universitario vs Alianza Lima en la final

El cierre de la serie entre Universitario y Alianza Lima será clave para conocer al primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, quien luego enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal.

El primer encuentro de esta segunda semifinal está programado para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo. El sistema de ida y vuelta ofrece a ambos equipos la posibilidad de definir el pase a la final tanto jugando en casa como en calidad de visitantes, lo que añade una dosis extra de estrategia y emoción a la definición.

Atlético Andahuaylas apela a su localía para dar vuelta a una serie en que cae por 4-1. Crédito: Instagram Atlético Andahuaylas.
Atlético Andahuaylas apela a su localía para dar vuelta a una serie en que cae por 4-1. Crédito: Instagram Atlético Andahuaylas.
06:55 hsHoy

Así fue la primera semifinal de la Liga Femenina 2026

El primer duelo de semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tuvo como protagonistas a Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 27 de junio. La rivalidad y la tensión se hicieron sentir desde el inicio, con ambos equipos generando oportunidades y mostrando determinación por alcanzar la ansiada final.

El único gol de la jornada llegó por intermedio de Nisa Marquínez para las blanquiazules, quien, en su celebración, exhibió un cartel con la leyenda: “Venezuela estamos contigo”. Este gesto de solidaridad sumó un matiz emotivo al encuentro y fue reconocido tanto por el público como por las protagonistas del partido.

La ‘U’ buscó el empate con insistencia, pero la falta de precisión en la definición le impidió modificar el resultado. Con la serie aún abierta, Alianza Lima viajará al estadio Monumental de Ate con una ventaja mínima, sabiendo que la definición se resolverá en los minutos finales y que la emoción estará presente hasta el último instante del clásico femenino.

Revive las mejores jugadas y el único gol del partido entre Alianza Lima y Universitario. Nisa Marquínez anotó el tanto que le dio la victoria a las blanquiazules en el clásico del fútbol femenino peruano. - Bicolor
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Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026

El esperado clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 podrá verse en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permite a los aficionados acceder a la transmisión desde cualquier lugar, sin limitaciones geográficas, y disfrutar del partido en tiempo real y de forma gratuita.

La plataforma Bicolor+ no solo ofrecerá este encuentro, sino que también transmitirá de manera íntegra las semifinales del torneo, garantizando que los seguidores puedan ver cada jugada y seguir el desarrollo completo de la competencia por internet, con solo un clic.

Además, Infobae Perú acompañará la jornada con una cobertura especial en su sitio web. Los usuarios podrán encontrar la previa del partido, el seguimiento minuto a minuto, videos de los goles e incidencias, y todos los detalles que marcan la primera semifinal, asegurando una experiencia informativa completa para quienes desean estar al tanto de cada instancia del torneo.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga Femenina – Perú – deportes – 1 julio
Los boletos para el clásico entre Universitario y Alianza Lima ya están disponibles. Revisa cuánto cuesta cada tribuna y dónde comprar las entradas para la semifinal del Apertura. (Liga Femenina)
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A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026

El segundo encuentro definitorio del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 está programado para hoy, sábado 4 de julio, a las 18:00 horas de Perú, en el estadio Monumental del distrito de Ate, Lima. Este clásico será clave para conocer al primer finalista del certamen y se espera un marco de público destacado en las tribunas.

La organización dispuso horarios adaptados para distintos países de la región: el partido comenzará a las 17:00 horas en México; a las 18:00 horas en Ecuador y Colombia; a las 19:00 horas en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga Femenina – Perú – deportes – 1 julio
El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima definirá al primer finalista del Apertura 2026. Consulta el horario oficial, el canal de transmisión y los detalles para seguir el partido. (Liga Femenina)
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Precios de entradas

La expectativa crece en torno al clásico femenino del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, y Universitario de Deportes ya habilitó la venta de entradas para este partido decisivo. Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través del portal de Ticketmaster, con opciones que se adaptan a diferentes públicos y presupuestos.

- Norte: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 12.00 soles

- Occidente Central: S/. 30.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 30.00 soles

- Experiencia Leonas: S/. 100.00 soles

- Promo Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles

*Solo hinchada local

Precios de entradas de Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026.
Precios de entradas de Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026.

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