Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

¡Sábado clásico! Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental por la segunda semifinal de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ llegan con ventaja tras el 1-0 en la ida, y buscarán cerrar su clasificación a la final.

El primer encuentro de esta segunda semifinal está programado para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo . El sistema de ida y vuelta ofrece a ambos equipos la posibilidad de definir el pase a la final tanto jugando en casa como en calidad de visitantes, lo que añade una dosis extra de estrategia y emoción a la definición.

El cierre de la serie entre Universitario y Alianza Lima será clave para conocer al primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 , quien luego enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal .

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Así fue la primera semifinal de la Liga Femenina 2026

El primer duelo de semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tuvo como protagonistas a Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 27 de junio. La rivalidad y la tensión se hicieron sentir desde el inicio, con ambos equipos generando oportunidades y mostrando determinación por alcanzar la ansiada final.

El único gol de la jornada llegó por intermedio de Nisa Marquínez para las blanquiazules, quien, en su celebración, exhibió un cartel con la leyenda: “Venezuela estamos contigo”. Este gesto de solidaridad sumó un matiz emotivo al encuentro y fue reconocido tanto por el público como por las protagonistas del partido.

La ‘U’ buscó el empate con insistencia, pero la falta de precisión en la definición le impidió modificar el resultado. Con la serie aún abierta, Alianza Lima viajará al estadio Monumental de Ate con una ventaja mínima, sabiendo que la definición se resolverá en los minutos finales y que la emoción estará presente hasta el último instante del clásico femenino.