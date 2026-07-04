Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

🐐✅ ¡EL DESAHOGO DE LEO TRAS EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTE CABO VERDE! pic.twitter.com/m3TS1Wn4Sf — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Sin margen de error, la selección argentina reaccionó a tiempo para vencer a Cabo Verde por 3-2 en el Estadio Miami de la mano de un determinante Lionel Messi, quien volvió a ser crucial para llevar a cabo las jugadas más peligrosas durante sus 120 minutos en cancha y, al término del encuentro, las cámaras de TyC Sports captaron sus primeras palabras después de la dramática clasificación a octavos de final del Mundial 2026, luego de que la Albiceleste estuvo en ventaja en dos ocasiones y los africanos no se cansaron de batallar en el tiempo regular y la prórroga.

El pitazo final del árbitro canadiense Drew Fischer motivó un grito de alivio de Leo, quien marcó el primer gol, impulsó el centro que terminó en el 2-1 al inicio del suplementario y se encargó de otro córner que culminó en un cabezazo del Cuti Romero para el 3-2 final. “Vamos, vamos, concha de su madre”, se leyó de manera clara en sus labios para dar cuenta de la dificultosa victoria en Florida, en el mismo recinto donde se consagró campeón ante Colombia en la Copa América 2024.

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De manera inmediata, a Leo se le dibujó una sonrisa en el rostro y comenzó a saludar a rivales y compañeros. A continuación, la Pulga inició un festejo contenido, mientras algunos de sus compañeros saltaban para unirse a los cánticos de la hinchada. El máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo solo levantó los brazos para sumarse a la melodía “La Cumbia de los Trapos”, que se escuchaba en el estadio, saludó a los fanáticos que los acompañaron y agitó sus brazos en repetidas ocasiones como respuesta al aliento de las tribunas. Estos gestos se repitieron cuando dejó la cancha para dirigirse al vestuario junto al resto del plantel.

EL MEJOR OTRA VEZ 🏅



Messi, elegido como el MVP en el sufrido triunfo de Argentina ante Cabo Verde. pic.twitter.com/gRSZpx7Pnj — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

El 10 lleva siete goles en la Copa del Mundo con un triplete a Argelia, un doblete a Austria y los tantos restantes a Jordania y Cabo Verde. Los autores de los otros festejos de Argentina en la Copa del Mundo fueron Lisandro Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, todos con uno. Además, el ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzó ocho encuentros seguidos convirtiendo en Mundiales y siempre factura en la red desde los octavos de final ante Australia en Qatar 2022. Es el futbolista más anotador en la historia de la competición con 20 gritos en 30 juegos.

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El mejor jugador del mundo pudo haberse ido de Miami con más celebraciones en su haber, pero el arquero Vozinha se cruzó en su camino. El guardameta de 40 años le tapó tres ejecuciones en el primer tiempo y fue la gran figura en el elenco africano, que se transformó en la revelación de la cita mundialista porque le sacó tres empates a España, Uruguay y Arabia Saudita para avanzar de fase en su primera participación y estuvo a punto de llevar a la Argentina a los penales. De igual manera, el arbitraje estuvo bajo la lupa porque Drew Fischer no le cobró un penal al vigente campeón en el cierre del tiempo regular.

La Selección volverá a jugar el martes desde las 13:00 (hora argentina) en Atlanta contra Egipto. El conjunto de Mohamed Salah superó a Australia en los penales y logró el pasaje a octavos de final por primera vez.

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EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026