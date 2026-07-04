Gol de Sofía Oxandabarat para poner adelante en la serie a Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

Antes del cierre de la primera mitad, Universitario de Deportes le ha dado vuelta a la serie ante Alianza Lima por medio de un gran tanto de Sofía Oxandabarat. La delantera uruguaya recibió de Karen Arraya y movió las redes del arco ’blanquiazul’ por segunda vez en el encuentro para que las dirigidas por Carlos Véliz se vayan a los vestuarios con la ventaja.
La acción nació con una precisa asistencia de la chilena Karen Arraya, quien filtró un balón al corazón del área para encontrar a Oxandabarat. La máxima goleadora de Universitario controló con tranquilidad, amagó ante la salida de la portera López y definió con enorme categoría para desatar la celebración en el Estadio Monumental. El 2-0 no solo reflejaba el dominio de las ‘cremas’ en el partido, sino que además les permitía darle vuelta a la llave y quedarse, de manera momentánea, con el boleto a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
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El tanto de la atacante uruguaya llegó después de un inicio soñado para las locales. Apenas en los primeros minutos, Pierina Núñez abrió el marcador desde el punto de penal y dejó sin opciones a López, igualando rápidamente la serie tras la derrota por 1-0 sufrida en la ida disputada en Villa El Salvador. Con el gol de Oxandabarat, Universitario terminó de inclinar la balanza a su favor y se marchó al descanso con la tranquilidad de haber impuesto condiciones en el clásico.
En el complemento, Alianza Lima sufrió un nuevo revés cuando Adriana Tacilla fue expulsada y dejó a las íntimas con una jugadora menos para afrontar el tramo decisivo del compromiso. La superioridad numérica fue bien aprovechada por las dirigidas por Carlos Véliz, que sentenciaron la clasificación gracias al segundo tanto personal de Pierina Núñez, encargada de liquidar definitivamente la serie.
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Con este contundente triunfo, Universitario selló su clasificación a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las ‘leonas’ ratificaron el gran nivel que exhibieron durante toda la temporada, luego de culminar la etapa regular como líderes invictas, y confirmaron su candidatura al título al imponerse con autoridad en una semifinal de alto voltaje frente a su clásico rival.
La otra semifinal
La llave entre Universitario y Alianza Lima definirá al rival del ganador de la otra semifinal, protagonizada por Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal.
El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. La serie también se resolverá en partidos de ida y vuelta para conocer al segundo finalista del Torneo Apertura.
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