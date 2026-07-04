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Con la sorpresiva actuación de Cabo Verde y su arquero Vozinha como foco, la ola de memes que generó la clasificación de Argentina

El encuentro se disputó en Miami, pero también se vivió en las redes a flor de piel

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Memes Argentina vs. Cabo Verde

Argentina sufrió mucho más de la cuenta para eliminar a Cabo Verde en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 en Miami, pero finalmente logró su cometido y avanzó a la siguiente fase, en la que se medirá contra Egipto (sacó del cuadro a Australia en primer turno). El arquero de los africanos, Vozinha, fue una de las grandes figuras del match y obviamente generó muchos memes que estuvieron vinculados a su figura.

La gran actuación de los caboverdianos fueron ponderados en las redes, donde se magnificaron los goles del elenco dirigido por Bubista y se cuestionó como nunca antes al elenco nacional, aunque finalmente se ponderó el esfuerzo y el resultado favorable 3-2 por los tantos de Lionel Messi, Lisandro Martínez y el Cuti Romero.

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Ahora el seleccionado argentino se medirá en la próximo ronda ante Egipto, el próximo martes 7 de julio a partir de las 13 (hora argentina) en Atlanta. Este elenco africano también disputó tiempo suplementario en la jornada de hoy frente a los australianos y se impuso en tanda de penales.

LOS MEJORES MEMES DE ARGENTINA-CABO VERDE

Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina vs. Cabo Verde
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)
Memes Argentina-Cabo Verde (2da tanda)

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