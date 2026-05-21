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Gonzalo Bueno no solo busca el cuadro principal: el premio económico que asegura en la ‘qualy’ de Roland Garros 2026

El tenista trujillano sigue avanzando en la clasificación del Grand Slam parisino y ya asegura una mejora progresiva en sus ganancias

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Gonzalo Bueno busca acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026.
Gonzalo Bueno busca acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno continúa firme en su camino dentro de Roland Garros 2026, donde ya se instaló en la ronda final de la fase clasificatoria y quedó a un solo partido de ingresar al cuadro principal del Grand Slam francés. En paralelo, su desempeño en París también le ha permitido asegurar un incremento progresivo en el premio económico del torneo, uno de los más altos del circuito.

El certamen reparte un ‘prize money’ total de 61.723.000 euros, con montos definidos según la fase alcanzada. En el caso del tenis, el sistema no es acumulativo: cada jugador recibe únicamente el premio correspondiente a la última ronda completada, sin sumar los montos anteriores.

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El sistema de premios en Roland Garros 2026

En la fase previa de clasificación, los tenistas reciben 24 mil euros por disputar la primera ronda (Q1). Luego, el premio aumenta progresivamente según la ronda alcanzada hasta el cuadro principal.

  • Primera ronda de la ‘qualy’ (Q1): 24 mil euros
  • Segunda ronda de la ‘qualy’ (Q2): 33 mil euros
  • Tercera ronda de la ‘qualy’ (Q3): 48 mil euros

Una vez dentro del ‘main draw’, el ingreso mínimo corresponde a la primera ronda del cuadro principal, con premios que escalan en cada etapa del torneo.

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  • Primera ronda (main draw): 87 mil euros
  • Segunda ronda: 130 mil euros
  • Tercera ronda: 187 mil euros
  • Cuarta ronda: 285 mil euros
  • Cuartos de final: 470 mil euros
  • Semifinales: 750 mil euros
  • Finalista: 1.4 millones de euros
  • Campeón: 2.8 millones de euros
El sistema de premios en Roland Garros 2026.
El sistema de premios en Roland Garros 2026. Crédito: ATP

El camino de Bueno en la clasificación

Gonzalo Bueno inició su participación en la fase previa de Roland Garros 2026, lo que desde el inicio le aseguró automáticamente 24 mil euros por disputar la primera ronda de la ‘qualy’. En su debut, el peruano venció al francés Florent Bax, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda y elevar su premio a 33 mil euros.

Posteriormente, el trujillano volvió a responder en un duelo exigente frente al ucraniano Vitaliy Sachko, al que superó en sets corridos para instalarse en la ronda final de la clasificación. Con esta victoria, Bueno alcanzó los 48 mil euros asegurados en premios, quedando a un paso del cuadro principal.

El rendimiento del peruano ha sido consistente en París, mostrando capacidad para resolver partidos cerrados y sostener la presión en instancias decisivas de la fase previa del Grand Slam francés.

Gonzalo Bueno va en búsqueda de su sueño: clasificar al main card de Roland Garros por primera vez.
Gonzalo Bueno va en búsqueda de su sueño: clasificar al main card de Roland Garros por primera vez.

Un partido decisivo ante Toby Samuel

Este jueves 21 de mayo, Gonzalo Bueno disputará un encuentro determinante frente al británico Toby Samuel. En este duelo no solo estará en juego el ingreso al cuadro principal de Roland Garros 2026, sino también un salto económico importante dentro del torneo.

En caso de victoria, el peruano asegurará automáticamente los 87 mil euros correspondientes a la primera ronda del ‘main draw’, además de la posibilidad de seguir avanzando en el cuadro principal y aumentar significativamente sus ingresos en el certamen.

Ignacio Buse ya instalado en el cuadro principal

En paralelo, Ignacio Buse ya tiene asegurada su presencia en el cuadro principal de Roland Garros 2026 gracias a su posición en el ranking ATP, lo que le garantiza el ingreso directo al ‘main draw’ y el premio base correspondiente.

A partir de ahí, el peruano también buscará avanzar rondas para incrementar sus ganancias en uno de los torneos más importantes del circuito.

La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Perú en crecimiento en el circuito ATP

La presencia de ambos jugadores en distintas etapas del Grand Slam francés refleja el buen momento del tenis peruano a nivel internacional. Mientras Bueno pelea desde la clasificación por un lugar en el ‘main draw’, Buse ya se encuentra instalado entre los principales del torneo.

Ambos representan una generación que viene consolidándose en el circuito ATP, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, en torneos de máxima exigencia como Roland Garros.

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