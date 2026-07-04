Fran Maira responde tras ser negada por Austin Palao: “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que Flavia Laos”

Fran Maira responde tras ser negada por Austin Palao: “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que Flavia”. IG

Fran Maira respondió públicamente luego de que Austin Palao la negara en el reality chileno ¿Volverías con tu ex? 2 y asegurara que entre ambos no existió una relación oficial.

La artista urbana, a través de un intercambio de mensajes difundido por una página de espectáculos en Chile, sostuvo que sí estuvieron juntos “por más de nueve meses” y que fue ella quien decidió terminar.

En su respuesta, además, dejó entrever que vivió una situación similar a la que describió Flavia Laos dentro del mismo programa: “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que Flavia”.

El tema se instaló tras un diálogo emitido la noche del 1 de julio, cuando Flavia Laos y Austin Palao ingresaron como expareja al formato de convivencia. En una conversación dentro de la casa, Laos mencionó a Fran Maira —en referencia al acercamiento que ambos habrían tenido en el reality ¿Ganar o Servir?— y Palao se desmarcó en cámara.

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“Solo la conocí, nada más”, afirmó. Luego reforzó su versión con una frase que terminó por encender la discusión: “No concretamos una relación”.

La declaración no pasó desapercibida porque el vínculo entre Austin y Fran había sido uno de los romances más comentados tras su paso por un encierro televisivo previo.

En ese contexto, la negación de Palao fue leída como un intento de reescribir la historia ante una audiencia masiva, ahora con Flavia Laos sentada al lado y con la dinámica del reality empujando a exponer —o desmentir— el pasado sentimental.

Fran Maira, expareja de Austin Palao, dejó una frase que encendió especulaciones: “Me pasó lo mismo que Flavia". TikTok

La negación de Austin Palao en el reality

El conflicto mediático estalló dentro de una conversación que parecía un intercambio más entre participantes de un reality, pero que terminó funcionando como un “corte” en el relato público de Austin Palao.

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La mención de Fran Maira surgió cuando Flavia Laos recordó ese capítulo sentimental asociado a ¿Ganar o Servir?. Palao respondió en términos concretos: dijo que solo la conoció, que era “súper linda” y “muy buena”, pero que la historia no avanzó a una oficialización.

En ese mismo diálogo, la conversación giró hacia el concepto de “filtrar” parejas y hacia la idea de conocer a alguien sin necesariamente formalizar. “Bueno, digamos que hay que filtrar muy bien a las parejas, ¿no? Creo que coincidimos en eso”, expresó Austin. Y cerró con una frase que buscó normalizar el desenlace: “Pero no funcionó y bueno, eso es parte, creo yo, de conocer a las personas”.

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La forma en que lo dijo dejó un mensaje claro: para él, Fran Maira fue un proceso de conocimiento, no una relación formal. Y ese punto fue el que detonó la respuesta de la cantante, porque, en la versión que ella entregó por chat, la historia fue distinta: hubo duración, hubo quiebre y hubo un final decidido por ella.

Flavia Laos le menciona a Fran Maira y Austin Palao lo niega en el reality: “No concretamos una relación”

Fran Maira dispuesta a enfrentar a Austin Palao

La respuesta de Fran Maira se conoció a través de un mensaje que, según el material proporcionado, compartió una página chilena de espectáculos llamada Infama. En el intercambio, le escribieron directamente por el tema: “Hola, Fran, ¿qué tal? Viste que tu ex Austin te negó en el reality. ¿Tienes algo que decir?”.

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Y Fran contestó con una primera frase que intentó marcar distancia: “De mis ex nunca hablo”. Sin embargo, de inmediato dejó abierta una puerta que conecta con el corazón del reality: la confrontación cara a cara. “Solo les puedo decir que si me dan la oportunidad de enfrentarlo, lo haré de frente. Jajajajaja”, respondió.

En el mismo mensaje llegó el dato más fuerte: “Sí, estuvimos juntos por más de nueve meses y fui yo quien terminó con él”. Y cerró con la línea que encendió más interpretaciones: “Me pasó lo mismo que Flavia”.

Esa frase, sin explicar detalles, funciona como un puente directo con la narrativa que se está construyendo dentro de ¿Volverías con tu ex? 2, donde Flavia Laos y Austin Palao ingresaron como expareja y, en sus diálogos, el tema de cómo se definen o no las relaciones quedó expuesto.

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Fran Maira responde tras ser negada por Austin Palao: “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que Flavia”. IG