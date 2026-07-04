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Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

El delantero colombiano, de 34 años, rescindirá su contrato con el ‘rojo matador’, después de un desempeño irregular. Apenas rubricó cinco anotaciones en 17 presentaciones

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Yorleys Mena no pudo realizar una buena campaña con Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1
Yorleys Mena no pudo realizar una buena campaña con Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1

Uno de los futbolistas extranjeros más emblemáticos del fútbol peruano tendrá pronto su carta pase en mano. El delantero Yorleys Mena se prepara para desligarse del Sport Huancayo y quedar en una inmejorable situación de mercado en medio del receso de la Liga 1 2026.

De 34 años, Mena jugó los últimos seis meses en el ‘rojo matador’, aunque no ha realizado una gran campaña a diferencia de periodos pasados. Llegó a inicios de año procedente del descendido Alianza Universidad y en los primeros compases del Torneo Apertura 2026 cumplió con un rol de revulsivo.

Yorleys Mena registró cinco goles con Sport Huancayo. - Crédito: Correo
Yorleys Mena registró cinco goles con Sport Huancayo. - Crédito: Correo

Fue recién en la cuarta fecha en la que Yorleys participó como titular e inmediatamente se hizo sentir al registrar sus primeros goles contra Los Chankas. Con un doblete lanzó a los suyos a la pelea contra el equipo revelación del campeonato local, aunque ello no evitó la caída (3-2) en Andahuaylas.

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En adelante, el colombiano conservó su lugar entre los titulares de Sport Huancayo, pero entrando a la recta final perdió espacio y volvió a ser suplente, aunque entrando en los últimos minutos, esperando que su velocidad descerraje el trámite. En definitiva, ‘Yoyo’ se hizo presente en 17 partidos, registrando cinco anotaciones.

El colombiano abrió la cuenta con un formidable golpeo de cabeza. | VIDEO: L1MAX

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