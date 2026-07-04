Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Uno de los futbolistas extranjeros más emblemáticos del fútbol peruano tendrá pronto su carta pase en mano. El delantero Yorleys Mena se prepara para desligarse del Sport Huancayo y quedar en una inmejorable situación de mercado en medio del receso de la Liga 1 2026.
De 34 años, Mena jugó los últimos seis meses en el ‘rojo matador’, aunque no ha realizado una gran campaña a diferencia de periodos pasados. Llegó a inicios de año procedente del descendido Alianza Universidad y en los primeros compases del Torneo Apertura 2026 cumplió con un rol de revulsivo.
Fue recién en la cuarta fecha en la que Yorleys participó como titular e inmediatamente se hizo sentir al registrar sus primeros goles contra Los Chankas. Con un doblete lanzó a los suyos a la pelea contra el equipo revelación del campeonato local, aunque ello no evitó la caída (3-2) en Andahuaylas.
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En adelante, el colombiano conservó su lugar entre los titulares de Sport Huancayo, pero entrando a la recta final perdió espacio y volvió a ser suplente, aunque entrando en los últimos minutos, esperando que su velocidad descerraje el trámite. En definitiva, ‘Yoyo’ se hizo presente en 17 partidos, registrando cinco anotaciones.
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