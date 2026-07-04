Los 4 partidos que América TV transmitirá de los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la finalización de los dieciseisavos, el Mundial 2026 entra en la etapa de octavos de final. Las selecciones clasificadas buscarán avanzar a los cuartos de final en una ronda marcada por la presencia de campeones mundiales, potencias europeas y equipos que sorprendieron en la primera fase.

Los partidos que transmitirá América TV de los octavos

La transmisión de los partidos en Perú continuará por América TV y tvGO, que ofrecerán en vivo y de manera gratuita varios de los encuentros más destacados del torneo en señal abierta. Además, la plataforma de streaming permitirá seguir cada jornada desde cualquier dispositivo, con cobertura especial de los partidos decisivos.

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Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos / Hora (Perú): 12:00 p. m. / Estadio: Houston

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega / Hora (Perú): 3:00 p. m. / Estadio: New York / New Jersey

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España / Hora (Perú): 2:00 p. m. / Estadio: Dallas

Martes 7 de julio

Suiza vs. Colombia / Hora (Perú): 3:00 p.m. / Estadio: Vancouver

América TV es el único canal peruano que transmite el Mundial 2026.

Otros canales que pasan el Mundial 2026

La cobertura televisiva del Mundial 2026 en el país está garantizada por DirecTV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos, incluidos los correspondientes a los octavos de final. A través de su señal de televisión paga, la empresa asegura el acceso a cada encuentro, con calidad de imagen y relatos en tiempo real.

Quienes optan por ver el torneo fuera del formato tradicional pueden hacerlo gracias a la plataforma digital DGO. Se trata de una aplicación desarrollada por DirecTV que permite seguir todos los partidos en directo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a los distintos estilos de vida y necesidades de los usuarios.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Resultados de los octavos del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

- Canadá 0-3 Marruecos (Finalizado)

- Paraguay vs. Francia (16:00 horas / Estadio de Filadelfia)

Domingo 5 de julio

- Brasil vs. Noruega (15:00 horas / Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)

- México vs. Inglaterra (19:00 horas / Estadio Azteca)

Lunes 6 de julio

- Estados Unidos vs. Bélgica (14:00 horas / Estadio de Seattle)

- Portugal vs. España (19:00 horas / Estadio de Dallas)

Martes 7 de julio

- Argentina vs. Egipto (11:00 horas / Estadio de Atlanta)

- Suiza vs. Colombia (15:00 horas / Estadio BC Place)

*Horarios de Perú

¿Cuándo inician los cuartos de final?

El Mundial 2026 avanza hacia su etapa decisiva con la conformación de los cuartos de final. Esta fase se jugará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro encuentros que determinarán a los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA.

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Cada cruce de cuartos de final se resuelve en un solo partido. Si persiste el empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos adicionales de 15 minutos. De mantenerse la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Los ganadores de los dos primeros partidos se enfrentarán en una de las semifinales, mientras que los vencedores de las otras dos llaves disputarán la segunda semifinal para buscar un lugar en la final del torneo.