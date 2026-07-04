‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

¿Puede una canción cambiar una vida? Esa es la pregunta que impulsa ‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’, el nuevo unipersonal escrito e interpretado por Gabriel Iglesias, que regresa a los escenarios con una propuesta que combina teatro, música y humor para hablar de la fragilidad humana y del lugar que ocupan ciertas canciones cuando “las palabras ya no alcanzan”.
Un unipersonal que nace de una pregunta: “¿Puede una canción cambiar una vida?”
El punto de partida del espectáculo no es una biografía ni un homenaje convencional. La obra se sostiene sobre una idea más íntima: cómo la música —en este caso, el repertorio de Charly García— puede acompañar procesos personales complejos y servir como refugio emocional.
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En escena, Gabriel Iglesias propone un recorrido que se mueve entre el concierto, la confesión y el teatro. La estructura no busca “explicar” a Charly, sino usar sus canciones como disparador para mirar hacia adentro: experiencias propias, emociones que todos reconocen y momentos en los que una letra o una melodía parece decir lo que uno no puede.
La premisa es clara: si una canción te sostuvo alguna vez, entonces también puede ser una puerta para pensar en lo que estabas viviendo en ese momento y en cómo lograste atravesarlo.
El tono de una obra sobre ansiedad, tristeza y esperanza
‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’ transita por temas de alta carga emocional, pero lo hace desde una puesta que incorpora humor y honestidad como herramientas para hablar de lo que suele callarse.
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El unipersonal plantea reflexiones sobre la ansiedad, la tristeza, el miedo, el amor y la esperanza, sin presentarse como un discurso solemne ni como una “clase” sobre salud mental.
La propuesta está construida como una experiencia cercana: a medio camino entre el relato personal y la interpretación musical. A lo largo de la obra, Iglesias comparte episodios de su vida vinculados a canciones específicas, con el objetivo de activar una pregunta en el público: ¿qué música te acompañó cuando estabas mal? ¿qué canción te sostuvo cuando sentías que te caías?
“Todos tenemos una canción de Charly que nos sostuvo cuando sentíamos que nos caíamos. Esta obra habla de eso”, señala Gabriel.
Esa frase funciona como declaración de intención: la obra no está pensada solo para fans de Charly García, sino para quienes han encontrado en una canción —de cualquier artista— un espacio de compañía en un momento difícil.
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No es una biografía de Charly García
Una de las claves del unipersonal es lo que no pretende ser. La puesta se distancia de la idea de homenaje tradicional o biografía del músico argentino. En lugar de reconstruir su vida o enumerar hitos, el espectáculo toma las canciones como un material vivo, útil para hablar de experiencias humanas.
En ese enfoque, Charly aparece como repertorio y como lenguaje emocional compartido: letras y melodías que atraviesan generaciones y que pueden leerse desde la experiencia de cada espectador.
El resultado es una obra que se apoya en la música, pero que prioriza lo que esa música produce en la gente: identificación, memoria, catarsis y, sobre todo, la sensación de que alguien más pasó por algo parecido.
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La trayectoria de Gabriel Iglesias y el carácter “cercano” del espectáculo
Con una trayectoria de más de 25 años como actor, director, guionista y músico, Gabriel Iglesias presenta un espectáculo que apuesta por un tono emotivo, directo y generacionalmente amplio. Su propuesta busca conectar con públicos distintos, unidos por un punto común: el repertorio de Charly como banda sonora de diferentes etapas de la vida.
Esa experiencia de Iglesias en varios lenguajes se refleja en el formato del unipersonal: no se limita a una actuación teatral ni a un recital. En su lugar, se mueve entre la interpretación escénica, la narración personal y la música, generando un híbrido que, por su naturaleza, invita a la participación emocional del público.
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La obra no promete “recetas” ni soluciones fáciles. Lo que propone es una conversación escénica: un lugar donde la vulnerabilidad se comparte sin dramatismo, donde el humor alivia sin negar el dolor, y donde la música funciona como punto de encuentro.
Fechas, lugar, horarios y entradas: lo que se debe saber para asistir
El unipersonal retoma temporada en Teatro Barranco con cinco únicas funciones. La información completa es la siguiente:
- Obra: Cómo salir de la depresión escuchando a Charly
- Escrita e interpretada por: Gabriel Iglesias
- Dirección: Carla Valdivia
- Lugar: Teatro Barranco (Av. Grau 701, Barranco)
- Funciones:
- Jueves 23 y 30 de julio
- Viernes 24 y 31 de julio
- Sábado 25 de julio
- Hora: 8:00 p.m.
- Entradas:
- Preventa: S/ 30
- General: S/ 40
- Estudiantes: S/ 35
- Venta: Passline
El cierre: mini concierto con pedidos “a la carta”
La experiencia culmina con un mini concierto en el que el público propone canciones de Charly García como pedidos “a la carta”. Ese cierre le da al espectáculo un carácter flexible y participativo: cada función puede variar según lo que el público pida y según el clima emocional del momento.
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En términos de puesta, el mini concierto funciona como una especie de ritual final: después del recorrido por recuerdos, reflexiones y emociones, la obra se abre a la comunidad en sala, como si dijera: ahora el repertorio es de todos.
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