Gol madrugador de Pierina Núñez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El sábado 4 de julio, Universitario de Deportes disputó ante Alianza Lima la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . La delantera Pierina Núñez anotó de penal en los primeros minutos del partido y empató la serie, lo que, por el momento, lleva la definición a los penales para decidir el pase a la final.

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