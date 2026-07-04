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Gol madrugador de Pierina Núñez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

La delantera peruana empató la llave y, por el momento, fuerza la tanda de penales por el boleto a la final del Torneo Apertura

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Apenas a los 3 minutos del partido, Pierina Núñez demostró toda su calidad y con un potente remate de tiro libre anotó el 1-0 para Universitario en la semifinal de vuelta. Una celebración vibrante en el campo y en las tribunas. - Bicolor

El sábado 4 de julio, Universitario de Deportes disputó ante Alianza Lima la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La delantera Pierina Núñez anotó de penal en los primeros minutos del partido y empató la serie, lo que, por el momento, lleva la definición a los penales para decidir el pase a la final.

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