Jefe de la PNP asegura que homicidios se han reducido en Perú: “Hay 415 asesinatos menos”

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que los casos de homicidios han registrado una reducción significativa en comparación con el año anterior.

Durante un acto público en la ciudad de Chincha, en la región Ica, el jefe policial compartió los últimos datos y expuso los principales retos que enfrenta la institución en la lucha contra la delincuencia.

“Hasta el día de hoy tenemos 1.275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los 3 días de julio del año pasado, hubieron 415 homicidios más. O sea, se ha disminuido”, afirmó Arriola ante la prensa local.

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El evento, realizado en la Plaza de Armas de Chincha, sirvió también para la entrega de dos patrulleros, con la participación de la alcaldesa provincial, Silvia Barrios, y del jefe de la Región Policial Ica, Carlos Roque.

El comandante general explicó que la reducción de homicidios representa un avance en el trabajo conjunto de la PNP con otras autoridades. Sin embargo, reconoció que el país enfrenta una serie de limitaciones estructurales.

“Hoy existe un déficit de 69,000 efectivos a nivel nacional, lo que se suma a la falta de logística, como vehículos operativos e implementos básicos para los patrullajes”, sostuvo Arriola en declaraciones recogidas por la prensa.

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En su mensaje, el jefe policial instó a todos los agentes a “trabajar mañana, tarde y noche en combatir la delincuencia para seguir disminuyendo la cifra de homicidios”. Según la información oficial, en la actualidad hay 3,900 inmigrantes recluidos en las cárceles del país, una cifra que refleja la diversidad de casos en el sistema penitenciario nacional.

Personal policial y forense investigan la escena del crimen. (Composición: Infobae Perú)

Contrastes en las cifras y retos institucionales

Si bien la Policía Nacional reporta una disminución en los homicidios, especialistas advierten que persisten diferencias entre los registros oficiales y los datos de otras entidades. El analista de datos Juan Carbajal comentó que “la cantidad real podría ser mayor, ya que existen registros de muertes violentas clasificadas como ‘ignoradas’, las cuales, de sincerarse, incrementarían la cifra total”. Además, recordó que hay investigaciones abiertas en muchos casos, lo que mantiene el carácter preliminar de los datos.

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El descenso en homicidios contrasta con el aumento de otros delitos, como la extorsión. Los registros del Ministerio Público señalan más de 10,000 denuncias por extorsión en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la PNP reporta cifras menores para el mismo periodo. Esta diferencia de más de 2,700 denuncias refleja un desfase en los sistemas de registro y genera debate sobre la capacidad de respuesta institucional.

El comandante Óscar Arriola enfatizó que “la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, no con discursos”. En ese contexto, la Policía Nacional subraya su política de tolerancia cero frente a la corrupción. “Ninguna conducta que vulnere los principios de integridad, honor y vocación de servicio será tolerada, venga de quien venga”, señaló la institución en un comunicado reciente.

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El aumento de denuncias y la presión sobre la seguridad ciudadana coinciden con las denuncias de corrupción policial, como el caso de la comisaría de Vitarte, donde nueve agentes, incluido el comisario, enfrentan prisión preventiva por presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio.