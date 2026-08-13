Wilder Cartagena se constituye como líder del Orlando City: designado como capitán en partido ante Atlético de San Luis por Leagues Cup

Wilder Cartagena, capitán de Orlando City. - Crédito: Area Sports Network

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Wilder Cartagena no para de crecer. Alejado de los reflectores y adoptando una actitud resiliente, el mediocentro peruano se ha erigido como uno de los líderes del Orlando City por encima de otros puntuales con igual o mayor jerarquía. Buena prueba de ello ha sido cómo se le asignó la cinta de capitán en la Leagues Cup.

En la antesala de la 3era fecha del certamen, se observó a ‘Carta’ portando la jineta durante los entrenamientos precompetitivos, clara señal de que el comando técnico de los ‘leones’ le ha depositado su confianza y muy probablemente sea considerado como uno de los jerarcas en la reanudación de la Major League Soccer.

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Wilder Cartagena se mantiene como un puntual sustancial en Orlando City. - Crédito: Area Sports Network

Con mucha serenidad, Wilder dio inicio a sus funciones como cabeza de grupo en la previa. De hecho, uno de sus primeros actos —captado por la cámara de Area Sports Network— fue transmitir tranquilidad y mesura a sus compañeros a puertas de un test importante para escalar posiciones en la Tabla MLS.

Cartagena es un claro ejemplo de superación ante la adversidad. En dos ocasiones padeció lesiones de consideración, las cuales lo desmarcaron por meses del proyecto de Orlando City. A pesar del infortunio, el peruano se concentró únicamente en su recuperación y cuando alcanzó el 100% de plenitud física se posicionó como referente en una disciplina que lo admira por su tenacidad.

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El cuerpo técnico del club de Florida confío en la jerarquía del peruano para que asuma el liderazgo del equipo en la Leagues Cup. | VIDEO: Area Sports Network

Adaptado en su totalidad

Luego de una experiencia aceptable en el lejano Ittihad Kalba FC, Wilder Cartagena recibió una oferta de Orlando City. Al principio analizó la propuesta y después de realizar un balance, aceptó el traslado a la Major League Soccer.

“Llegó la oferta junto con otras que tenía y el tema económico no era muy bueno. Además, iba a estar un año y medio para saber si me compraban. En los primeros seis meses, por el tema de límite salarial, no iba a ganar ni cerca a lo que venía ganando. Al final fue un tema más familiar”, dijo a Infobae.

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Wilder Cartagena ha reaparecido en Orlando City tras superar una dura lesión que mermó su condición física. - Crédito: Difusión

Pasado el tiempo y superado algunos incidentes que mermaron su estado de formal, Cartagena se encuentra muy tranquilo y estable en un club que lo aprecia. A manera de agradecimiento espera dejar un legado institucional.

“El equipo es A1 para todo. Mi familia y yo estamos estamos contentos y mi hija está creciendo en una ciudad maravillosa; la gente me demuestra cariño. Espero seguir muchos años antes de ir a Alianza Lima”, cerró.

Gol de Wilder Cartagena en la tanda de penales entre Orlando City y Atlético San Luis por la Leagues Cup (Apple TV)