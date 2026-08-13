Perú vs Argentina: día, hora y canal del partido por los puestos 9 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina: fecha y horario del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: X.

Guardar

Perú y Argentina se verán las caras para definir su posición final entre los puestos 9 y 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026, torneo juvenil que se desarrolla en tierras chilenas. El cruce se confirmó luego de que ambas selecciones quedaran eliminadas en los octavos de final del certamen, instancia que marcó el cierre de sus opciones de pelear por el título.

En el caso de la ‘bicolor’, el equipo no pudo ante la poderosa Italia y terminó cayendo por 3 sets a 0, en un partido que lo relegó a la zona de reclasificación. Las ‘gauchas’, por su parte, atravesó un desenlace similar: enfrentó a Estados Unidos y también perdió por 3 a 0, resultado que la dejó fuera del cuadro principal.

PUBLICIDAD

Aunque ninguna de las dos selecciones continúa en carrera por el campeonato, el formato del torneo contempla una serie de encuentros adicionales. Estas bases permiten que los equipos eliminados sigan compitiendo para ordenar la tabla general y determinar, partido a partido, la ubicación definitiva en la copa.

De este modo, el duelo entre peruanas y argentinas tendrá como objetivo inmediato avanzar en la definición de los puestos del 9 al 16 y cerrar su participación con el mejor resultado posible.

Revive el emocionante punto final con el que la selección italiana de vóley femenino venció a Perú por 3 sets a 0 en el Campeonato Mundial Sub-17. El equipo europeo celebra una victoria contundente. | Latina

Perú vs Argentina: fecha y horario del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El Perú vs Argentina por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 se disputará el viernes 14 de agosto, en un cruce clave para definir posiciones en la fase de reclasificación. El partido comenzará a las 10:00 horas de Perú. En Argentina, el inicio está previsto para las 12:00. En Chile y Bolivia, se jugará desde las 11:00; en Venezuela, a las 12:00; en Paraguay y Uruguay, a las 12:00; y en Brasil, a las 12:00 (hora de Brasilia). El encuentro forma parte de la programación que ordena los puestos finales del 9 al 16.

PUBLICIDAD

Canal TV de Perú vs Argentina por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El duelo entre Perú y Argentina, correspondiente a la definición de posiciones entre los puestos 9 y 16 del Mundial Sub 17 de vóley, se podrá seguir en vivo por televisión a través de Latina. La emisión estará disponible en señal abierta por el canal 2 y también en alta definición, mediante el canal 702.

Para quienes opten por verlo vía internet, habrá más de una alternativa. El partido se transmitirá en línea en la aplicación y en el sitio web oficial de Latina, opciones que permiten seguir el encuentro desde distintos dispositivos con acceso a la red. A esa oferta se suma el canal oficial de YouTube de Volleyball World, donde también estará habilitada la transmisión del torneo.

PUBLICIDAD

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del compromiso. Los lectores encontrarán información previa, el seguimiento minuto a minuto de las acciones más importantes y la recopilación de declaraciones y reacciones tras el partido. La cobertura incluirá, asimismo, un análisis de lo sucedido durante el enfrentamiento, con énfasis en el desempeño de la ‘bicolor’ y en los momentos que definan el desarrollo del cruce ante la selección argentina.

Así llega Argentina al choque con Perú por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Argentina llegó a la etapa de reclasificación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras caer por 3-0 ante Estados Unidos. El equipo norteamericano se impuso con parciales de 25-15, 25-23 y 25-15, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen. Con esa derrota, la ‘albiceleste’ quedó fuera de la lucha por el título y ahora deberá medirse con Perú en un nuevo compromiso del torneo. El cruce servirá para definir la ubicación final de ambas selecciones entre los puestos 9 y 16.

PUBLICIDAD