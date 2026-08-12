Magaly Medina respalda a María Pía Copello tras críticas: “Jamás sería amiga de alguien que se dedica a lavado de activos”

La conductora de Magaly TV La Firme destacó el cariño que recibió María Pía Copello durante su visita a Pisco y cuestionó a quienes critican el crecimiento de su streaming y realizan acusaciones sin mostrar pruebas. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina aprovechó la edición de este lunes 11 de agosto de Magaly TV La Firme para referirse al recibimiento que tuvo durante su reciente visita a Pisco, donde compartió con decenas de personas y recibió numerosas muestras de cariño. Sin embargo, la conductora también utilizó algunos minutos de su programa para defender públicamente a María Pía Copello, quien, según señaló, continúa siendo blanco de críticas y cuestionamientos por parte de algunos de sus detractores.

La periodista aseguró sentirse orgullosa de la respuesta que encontró en el público hacia la conductora y creadora de contenido, y cuestionó a quienes, desde su perspectiva, han intentado desacreditarla mediante afirmaciones que no estarían acompañadas de pruebas contundentes. Magaly incluso sostuvo que las cifras del streaming de María Pía Copello sí habrían experimentado un crecimiento y criticó a quienes aseguran lo contrario.

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El comentario se produjo mientras la conductora agradecía el cariño recibido durante su visita a Pisco, pero rápidamente dirigió su atención hacia su amiga y compañera del mundo televisivo. “El fin de semana fue bueno estar en contacto con la gente de Pisco. De verdad, gracias por tanto cariño”, manifestó inicialmente Magaly.

La conductora quiso extender ese agradecimiento a María Pía, destacando la manera en que ambas fueron recibidas por el público durante su presencia en la ciudad. “Yo le agradezco a nombre no solo mío, sino también de Pía Copello”, afirmó.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

Magaly Medina respalda a María Pía Copello tras críticas por su streaming

Magaly Medina sostuvo que María Pía Copello ha sido cuestionada por algunos de sus detractores, quienes incluso habrían intentado restarle importancia al crecimiento que ha experimentado su programa de streaming.

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“A Pía Copello, que ha sido zarandeada y sigue siendo zarandeada por algunos de sus enemigos, quienes le mezquinan incluso que ella haya subido sus cifras en su streaming, cosa que no es cierto”, señaló. La conductora de Magaly TV La Firme fue enfática al afirmar que las cifras de María Pía sí habrían aumentado y consideró que la propia creadora de contenido debería mostrar sus resultados para evitar que otras personas opinen sin conocer la información.

“Ella ha subido sus cifras y más bien debería enseñarlas para que algunos, que parece no están informados, no opinen en base a falsedades”, sostuvo Magaly.

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María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

Magaly destaca el cariño del público hacia María Pía Copello

La conductora contó que pudo observar personalmente la reacción de las personas hacia María Pía y aseguró que la respuesta fue positiva. “Es increíble, yo me he sentido muy orgullosa de ella y de cómo la gente la quiere, la apapacha”, manifestó.

Magaly explicó que durante la actividad las personas buscaban acercarse a María Pía, tomarse fotografías con ella y expresarle directamente el cariño que sienten. “Todo el rato ha buscado fotos con ella, buscado acercarse a ella y le ha hecho saber cómo la quieren”, relató.

Magaly consideró que el rechazo y el hate que recibió la conductora no necesariamente representan la opinión de todo el público y sostuvo que muchas personas estarían reevaluando las críticas que se hicieron contra ella. “Pese a todo el hate que ha recibido, la gente está cambiando la opinión sobre ella”, afirmó.

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Según explicó, esto ocurriría porque las personas comienzan a cuestionar las acusaciones cuando no encuentran pruebas que las respalden. “Porque se dieron cuenta que cuando tú tienes algo contra una figura, si no muestras pruebas contundentes, entonces estás hablando falacias, entonces estás mintiendo y estás solo queriendo que la gente los deteste”, señaló.

Magaly hizo especial énfasis en que, desde su perspectiva, eso es precisamente lo que habría ocurrido en el caso de María Pía. “Y es lo que ha pasado en el caso de María Pía”, agregó.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

Magaly Medina niega supuesto vínculo con lavado de activos

Durante su intervención, Magaly Medina también hizo referencia a una de las acusaciones que, según sus palabras, se habría intentado relacionar con María Pía Copello.

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La conductora aseguró que no ha visto una investigación que respalde las afirmaciones que se han difundido sobre este tema y calificó algunas de ellas como falsas. “No he visto ninguna supuesta investigación que diga lo que aquellos han querido enrostrarle”, manifestó.

Magaly continuó cuestionando la información que, según explicó, se habría difundido sobre su amiga. “Cosas además muy falsas”, añadió.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

En ese contexto, la conductora realizó una afirmación personal para dejar clara su posición frente a cualquier eventual relación con personas involucradas en delitos financieros. “Yo jamás sería amiga de alguien que se dedique al lavado de activos. Jamás podría”, sentenció.

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Magaly explicó que esa postura responde a sus propios principios y aseguró que quienes la conocen saben perfectamente cuál es su posición frente a este tipo de situaciones. “Es algo que mis principios me lo impedirían. Así que, y la gente que me conoce lo sabe”, expresó.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

Magaly Medina explica por qué no visita seguido las provincias

Después de defender a María Pía, Magaly Medina aprovechó para hablar de su propia experiencia cuando visita distintas ciudades del Perú.

La conductora reconoció que disfruta el contacto directo con sus seguidores, pero explicó que en ocasiones el nivel de cariño que recibe termina siendo difícil de manejar. “Es extenuante a veces tener que salir a provincias y abrazar, tomarse tantas fotos, pero es el cariño de la gente”, señaló.

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Magaly agradeció nuevamente las muestras de afecto y pidió al público comprender por qué no siempre realiza visitas frecuentes a las diferentes regiones del país. “Y ahora quiero que me entiendan. Cuando yo a veces no visito muchas, muchas provincias del Perú, no visito el interior del país, es justamente por este cariño”, explicó.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.

“Por este cariño que a veces casi, casi asfixia, por este cariño que no te deja hacer otra cosa, que no te deja siquiera a veces hacer turismo”, comentó.

Pese a ello, Magaly dejó claro que considera esas muestras de afecto como parte de lo que ha construido durante sus años de trayectoria televisiva. “Pero es parte de lo que nosotros hemos obtenido”, afirmó.

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Finalmente, la conductora volvió a agradecer al público por el respaldo y el cariño recibido durante su visita. “Gracias por ese cariño”, concluyó.

María Pía Copello recibe respaldo de Magaly Medina tras críticas: “La gente está cambiando la opinión sobre ella”. Captura: Amor y Fuego.