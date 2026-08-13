La contundente opinión de la SAFAP por la disputa entre Jorge Gutiérrez y su agente: “Universitario sale sobrando”

Jhonny Baldovino sostuvo que la controversia entre el defensor panameño y su representante es contractual y debe resolverse entre ellos, sin castigos competitivos para el club ni obligaciones de tratar con el intermediario (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes quedó en el centro de una controversia que, según la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP), no le corresponde resolver. El asesor legal del gremio, Jhonny Baldovino, abordó el reclamo del representante de Jorge Gutiérrez, defensor panameño anunciado como refuerzo del club, y planteó que el conflicto debe tramitarse entre el jugador y su agente, sin trasladar efectos deportivos a la institución.

La discusión se activó tras el fichaje del futbolista por el vigente campeón de la Liga 1. De acuerdo con lo que trascendió, Gutiérrez habría acordado su incorporación sin intervención de sus representantes, lo que motivó una protesta pública del agente y la advertencia de una posible acción ante la FIFA.

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Baldovino, en declaraciones a Exitosa, respondió con una explicación sobre cómo se estructura una transferencia y qué lugar ocupa, si es que lo ocupa, la representación en ese tipo de operaciones.

La transferencia y el lugar de los agentes, según SAFAP

Jhonny Baldovino explicó que una transferencia involucra al club vendedor, el comprador y el futbolista, mientras la participación de un agente depende de lo establecido en el contrato correspondiente. (SAFAP)

Baldovino explicó que una transferencia involucra tres partes y que la participación de un intermediario no se presume. “Una transferencia tiene 3 partes, en este caso son La Guaira, la ‘U’ y el jugador. Si hay una intervención de un agente tiene que estar establecido en el contrato de transferencia, el jugador tiene que declarar quién lo representa y si no lo declara, FIFA asume que no hay representante”, dijo a Exitosa.

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Bajo ese marco, el asesor legal de SAFAP señaló que, si existe un vínculo contractual entre el futbolista y su representante, ese acuerdo debe ser evaluado por quienes lo suscribieron. “Si el jugador tiene un contrato con el representante, eso tendrán que decidirlo entre las partes”, agregó.

En la misma línea, durante un intercambio con el programa, Baldovino coincidió con la idea de que el club no debe quedar involucrado en una controversia ajena a su relación contractual directa. “Evidentemente, totalmente de acuerdo contigo, acá en la U’ sale sobrando. ¿Por qué la ‘U’ sale sobrando? porque la relación es entre el jugador y el agente, y entre ellos tendrán que resolver su diferencia, por qué lo traicionó, por qué se fue con otro”, expresó.

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Además, remarcó que el eventual conflicto requiere revisar el documento que une al jugador con el agente, con especial atención a los alcances legales. “Hay que ver el contrato también que firmaron, qué jurisdicción establece, si establece penalidades, ya verán ellos qué resuelven”, sostuvo.

“La ‘U’ no está obligada”: el impacto deportivo, en discusión

SAFAP sostuvo que Universitario no debería ser perjudicado deportivamente por el conflicto entre Jorge Gutiérrez y su representante, pues la relación contractual corresponde al jugador y su agente. (Exitosa)

Baldovino insistió en que Universitario no debe ser afectado en el plano deportivo por una disputa que, a su criterio, no nace de un contrato con el club. “La ‘U’ no está obligada a utilizar al agente del jugador, el contrato no es con la ‘U’, entonces por qué tendría que verse perjudicado deportivamente la ‘U’, no tiene sentido”, afirmó.

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El planteo se dio en un contexto en el que se instalaron versiones sobre eventuales consecuencias vinculadas con la participación del jugador en el equipo. En ese punto, el diálogo radial marcó una delimitación tajante: el debate sobre sanciones o restricciones deportivas no debía asociarse con el club, sino con la eventual controversia contractual privada entre el futbolista y su representante.

El reclamo del representante y el trasfondo reglamentario

La amenaza de una demanda ante la FIFA elevó la tensión por el fichaje de Jorge Gutiérrez. El agente reclama una negociación a sus espaldas, mientras SAFAP separa el caso del club. (Universitario de Deportes)

La controversia escaló con la posición pública del agente José Luis Pico, quien se refirió al accionar del futbolista. En una charla con la misma emisora, el representante sostuvo: “El jugador indudablemente es responsable de haber actuado de mala manera, de mala fe, de irse a Perú, habiéndolo llamado personas extrañas a él y obviamente él negociando el contrato a nuestra espalda. Y bueno, esto nos lleva a notificar de manera formal al jugador nuestro descontento”.

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Luego, el agente planteó un posible paso formal ante la FIFA si no obtenía respuesta. “No recibir significaría que será demandado ante FIFA. Me parece sorprendente que Jorge, hasta ayer teníamos excelente relación, había una relación de confianza. El salario por el que va el jugador me parece un salario bajo. El jugador termina aceptando porque fue manipulado”, afirmó.

Baldovino, por su parte, introdujo en su explicación un contexto sobre la evolución del sistema de representación y las reglas vinculadas a los agentes en el ámbito FIFA. “El jugador tiene derecho, ya no hay la exclusividad que había antes. Es más, en FIFA tradicionalmente no se había, se dejó de hablar mucho de los agentes porque dejaron de existir como agente FIFA en el 2001, y recién en el 2022-23 se volvió a implementar otra vez”, indicó.

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En ese mismo tramo, añadió que los contratos de representación contemplan un margen amplio, bajo modelos asociados a la FIFA. “Y los contratos, en verdad, según modelo FIFA, son bastante amplios”, destacó.

La conclusión práctica, desde su perspectiva, fue que el futbolista cuenta con libertad para decidir con quién trabaja. “Le dan la libertad al jugador para elegir no necesariamente trabajar con tu agente porque no necesariamente tu agente te va a traer una oferta”, sostuvo, al insistir en que la disputa debe encauzarse en el ámbito contractual correspondiente entre jugador y representante.