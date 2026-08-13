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DANA Aníbal traerá lluvias y nieve a la sierra desde el domingo 16, advierte el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alerta que una Depresión Aislada en Niveles Altos generará precipitaciones, descenso de temperatura y nevadas en la sierra centro y sur. Especialistas instan a la población a mantenerse informada por canales oficiales

Pronostican fuertes ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna. (Foto: Andina)
Pronostican fuertes ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna. (Foto: Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal provocará lluvias de diversa intensidad, granizo, aguanieve y nieve en la sierra centro y sur del país desde el domingo 16 hasta el martes 18 de agosto.

Según detalló el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), la influencia de esta depresión atmosférica, que se desarrolla sobre el océano Pacífico al norte de Chile, aumentará la probabilidad de precipitaciones en localidades ubicadas por encima de los 2600 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), afectando principalmente zonas por encima de los 4000 m s. n. m. con nevadas.

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“La DANA Aníbal se desarrollará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad al territorio peruano favorecerá la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve en la sierra centro y sur”, reportó el organismo.

Los especialistas alertan que, además de las lluvias, se prevé un aumento de la velocidad del viento en sectores de la sierra, lo que incrementará la sensación de frío durante las horas nocturnas.

“Se espera un incremento de la velocidad del viento en sectores de la sierra, lo que contribuiría a una mayor sensación de frío durante las horas nocturnas”, manifestó el Senamhi. Por el día, ciertas zonas experimentarán un leve incremento de las temperaturas, producto de la configuración atmosférica asociada a este fenómeno.

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En la costa centro y sur, la llegada de la DANA Aníbal favorecerá una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada, aunque no se descarta la aparición de brillo solar hacia el mediodía en la costa central.

El Senamhi recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a sus comunicados oficiales a través de la página web y redes sociales institucionales, y prepararse para posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Como novedad, la institución anunció que ya existe una lista de nombres para las danas que se presenten entre 2026 y 2029, con el objetivo de facilitar su identificación y seguimiento.

Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

¿Qué es una DANA?

Los reportes indican que este tipo de sistemas se forman en el Pacífico Sur y avanzan hacia latitudes tropicales, transportando masas de aire frío que, al encontrarse con el aire cálido y húmedo de la Amazonía, generan una fuerte inestabilidad atmosférica, provocando lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento.

El Senamhi detalló que una DANA es una burbuja de aire frío ubicada entre 5 y 10 kilómetros de altura, que puede provocar lluvias, nevadas y ráfagas de viento con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en la sierra sur, en departamentos como Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna.

En la costa central y sur, estos eventos suelen causar un mayor brillo solar y variaciones de temperatura diurnas, aunque la nubosidad persiste durante las madrugadas.

Desde 2018, el Senamhi otorga nombres a las danas en orden alfabético, alternando entre masculinos y femeninos, para mejorar la identificación y monitoreo de estos fenómenos.

“Este fenómeno atmosférico, también conocido como ‘gota fría’, se forma a gran altura y consiste en una masa de aire frío que se desplaza desde el Pacífico Sur hacia zonas tropicales”, precisó el Senamhi.

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