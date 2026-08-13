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Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

La disputa surgió luego de que ambas bancadas reclamaran el uso del mismo ambiente, lo que provocó un enfrentamiento entre sus integrantes y requirió la presencia de efectivos policiales

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Ahora Nación y Fuerza Popular reclamaron el uso del mismo despacho del cuarto piso del complejo legislativo
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Una disputa por una oficina del cuarto piso del complejo legislativo generó este miércoles momentos de tensión en el Congreso y terminó con la presencia de agentes de la Policía Nacional (PNP), informó el medio de investigación Epicentro TV.

De acuerdo con el informe, el ambiente figuraba como desocupado en los documentos administrativos. Sin embargo, personal de la bancada Ahora Nación ingresó al lugar y, posteriormente, trabajadores de Fuerza Popular sostuvieron que el despacho les correspondía.

La controversia escaló cuando un grupo de personas, entre las que se observa a la legisladora Indira Huilca, reclamó el ingreso de diputados al ambiente. En uno de los videos difundidos se escucha a un interlocutor exigir a un trabajador que se identifique y cuestionarlo por impedir el acceso de parlamentarios.

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El intercambio subió de tono ante el reclamo para que uno de los legisladores de Ahora Nación ingresara. Minutos después, agentes policiales acudieron al complejo legislativo para atender la situación.

Inicialmente, se informó que un funcionario de Administración de Edificios había solicitado la intervención policial. Sin embargo, en otro video difundido por el medio, esta versión fue cuestionada. Allí se explica que los agentes acudieron para dejar constancia de lo ocurrido, luego de que se informara que un efectivo verificaría la situación y buscaría resolver el conflicto mediante el diálogo.

La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se refiere al proceso de transición en el Parlamento. Explica que los congresistas salientes dejan sus oficinas casi al mismo tiempo que juramentan los nuevos, lo que genera un periodo de reacomodo y remodelaciones, y pide paciencia ante incidentes como el hurto de celulares. - Canal N

En el mismo registro aparece Harvey Colchado, integrante de Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, quien consulta si el ingreso de los agentes había sido autorizado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. La respuesta fue negativa.

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De acuerdo con Epicentro TV, varios congresistas intentaron comunicarse con Forno durante la disputa, sin obtener respuesta. Se trata de un nuevo incidente en el Parlamento, después de dos aparentes robos reportados la semana pasada.

Robos

Raúl Camargo, del partido Obras, informó al oficial mayor del Congreso sobre la desaparición de un celular institucional y su cargador, objetos que se encontraban dentro de una caja colocada sobre un estante de su despacho, ubicado en el sótano uno del nuevo edificio parlamentario.

Una situación similar fue reportada por el diputado Víctor Piñán, también integrante de la misma formación, en cuyo despacho desaparecieron una extensión eléctrica, adaptadores y una caja de vitaminas.

Mano de persona con traje presiona lector biométrico negro sobre un atril de madera. Un micrófono y una botella de agua están sobre la mesa
La disputa por una oficina se suma a otros dos casos reportados la semana pasada en las nuevas instalaciones parlamentarias

La oficina de este último parlamentario había sido entregada el 31 de julio sin la infraestructura eléctrica necesaria, por lo que su equipo adquirió con recursos propios diversos accesorios para habilitar el espacio.

El 3 de agosto, los trabajadores del despacho encontraron la puerta abierta, pese a que había sido dejada cerrada con llave. Posteriormente, constataron que la extensión y los adaptadores ya no se encontraban en la oficina.

Al día siguiente se produjo otro hecho. Mientras una empresa contratista realizaba trabajos relacionados con la infraestructura eléctrica, desapareció una caja de vitaminas que se encontraba sobre el escritorio de uno de los asesores.

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