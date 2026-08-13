Michelle Alexander explota contra Erick García Vilca tras denuncia de acoso: “Me da una vergüenza que hallas trabajado acá, qué asco”

Michelle Alexander acusó a Erick García Vilca de hostigamiento sexual y lo llamó "depredador" en un video de Instagram.

Guardar

La productora Michelle Alexander tomó su cuenta de Instagram este miércoles para pronunciarse con dureza sobre el caso de Erick García Vilca, el exasistente de dirección de Del Barrio Producciones separado de la empresa tras una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra una joven actriz. Alexander calificó al acusado de “depredador”, le dijo “qué asco me das” y reveló que García Vilca usó su nombre y el de la productora para ofrecer castings falsos a la denunciante, atribuyéndose funciones que no le correspondían.

El video llegó horas después de que Del Barrio emitiera un comunicado oficial con la separación del trabajador, y en paralelo al avance que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió este miércoles, en el que anuncia que una joven actriz denuncia al exasistente por haberle solicitado un casting íntimo en su propia casa. Alexander fue directa, sin rodeos y sin dejar espacio para ambigüedades sobre la postura de su empresa.

PUBLICIDAD

Alexander desmiente que García Vilca fuera director y denuncia el uso indebido de su nombre

Uno de los puntos más relevantes del video fue la aclaración sobre el cargo real del acusado dentro de la productora. Alexander precisó que García Vilca no era director de Del Barrio Producciones, como se había señalado en algunos medios, sino asistente de dirección. Y fue más lejos: reveló que el exasistente habría usado el nombre de la empresa y el suyo propio para ofrecer a la denunciante un casting que nunca estuvo autorizado.

“Este hombre, este asqueroso, Erick García Vilca, se ha tomado atribuciones que no le corresponden diciendo: ‘Yo te voy a hacer casting para programas, para novelas de Michelle Alexander de Del Barrio Producciones’. No, señor, no. Es mentira. No puedes usar mi nombre”, afirmó Alexander en el video.

PUBLICIDAD

Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, se pronuncia enérgicamente tras la denuncia de acoso contra Erick García Vilca. Confirma su despido inmediato y reafirma la política de tolerancia cero de la empresa, ofreciendo total apoyo a la víctima. Video: Instagram Michelle Alexander

La productora también aclaró que Del Barrio no realiza castings de forma directa, sino que trabaja con una empresa externa especializada que es la que gestiona todas las audiciones, llamados y selección de extras, figurantes y elenco. “Nosotros hemos contratado hace varios años y trabajamos con una empresa seria, formal, de casting, que es la que realiza todas las audiciones, todos los llamados. Nosotros aprobamos al elenco, al bolo, a los extras, a los figurantes, a todos. Pero nosotros no hacemos casting”, explicó.

“Nos has traicionado”: el mensaje directo al acusado

La parte más intensa del video fue el mensaje que Alexander dirigió directamente a García Vilca, a quien llamó “depredador” y “vergüenza de persona”. La productora no ocultó su indignación ante el hecho de que el acusado haya actuado de esa manera dentro del entorno de su empresa.

PUBLICIDAD

“Erick García, nos has traicionado. Me da una vergüenza saber que has trabajado acá. Es una falta de respeto con tu familia, con los más de cien personas que trabajan acá, conmigo y con todas las personas que creímos en ti. Tú no puedes abusar de esa forma. No puedes aprovecharte de la fragilidad de las personas, de una muchacha que ha venido a trabajar como extra acá. Qué asco me das”, declaró Alexander.

Sus palabras cerraron con un mensaje directo al acusado: “Yo sé que tú me estás viendo, Erick. Así que eres un depredador. No se te ocurra jamás regresar por acá. Eres una vergüenza de persona”.

PUBLICIDAD

La productora también explicó por qué la empresa no hizo pública la denuncia desde el lunes, cuando la recibieron. “La única persona que puede autorizarnos a hacer pública esta denuncia es la víctima. Y la víctima no lo hizo”, señaló Alexander. Precisó que Del Barrio coordinó una reunión con la denunciante para este miércoles a las 3 de la tarde, pero que ella no se presentó. “Ha decidido hacerlo público y está bien, está en todo su derecho. Y nosotros desde acá, desde Del Barrio, la apoyamos”, afirmó.

El comunicado de Del Barrio Producciones señaló que la empresa seguirá de oficio con las medidas correspondientes y ofreció apoyo legal y psicológico a la denunciante.

El antecedente del caso Naldy Saldaña y la coherencia que Alexander reivindica

Alexander también trazó una línea directa entre su reacción en este caso y la postura que adoptó semanas atrás ante la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta ‘La Bella Luz’. En ese momento, Alexander publicó un video en Instagram en el que calificó de “asqueroso” al acusado, exigió que fuera a la cárcel y anunció la cancelación del proyecto de serie basado en la historia de la agrupación.

PUBLICIDAD

“Lo hicimos, lo dije hace diez, ocho días, cuando fue la situación de la señorita Saldaña con La Bella Luz. Salimos y dijimos: ‘Cancelamos el proyecto de La Bella Luz porque no vamos a tolerar esta situación’. Y ahora ha sucedido con Erick”, afirmó la productora, al tiempo que reiteró su posición frente a este tipo de conductas: “Usar una posición de poder para colocar a una mujer en una situación vulnerable es un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera. Tu cuerpo no es material de casting y tu dignidad no es negociable”.

¡Esta noche en Magaly TV La Firme! Una joven actriz denuncia al director de la productora de Michelle Alexander por proponerle un casting íntimo en su propia casa. Además, todos los detalles de la noche de fiesta de Pablo Heredia. Video: Instagram Magaly TV La Firme

Alexander cerró su pronunciamiento con un llamado abierto a otras posibles víctimas. “Si tienen que hacer alguna otra denuncia, acá estamos y las vamos a apoyar. Nosotros no toleramos eso. Nosotros creemos en un lugar de trabajo donde la seguridad, el respeto y la dignidad sean siempre primero”, indicó la fundadora de Del Barrio Producciones.

PUBLICIDAD

El programa ‘Magaly TV La Firme’ emitirá esta noche el reportaje completo sobre la denuncia. Hasta el momento, García Vilca no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre las acusaciones en su contra.