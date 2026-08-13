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Manzanas, peras, uvas y kiwis: Minsa destaca los beneficios de consumir frutas verdes y recomienda comerlas enteras

Las frutas verdes aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Una nutricionista del Ministerio de Salud recomienda variar sus colores y priorizar el consumo de frutas enteras

Manzanas verdes, uvas verdes, peras, kiwis, uno de ellos cortado, y una fruta blanca redonda sobre una mesa de madera, con un folleto del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud de Perú promueve el consumo de frutas frescas como manzanas, peras, uvas y kiwis en esta composición fotográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de frutas verdes puede formar parte de una alimentación variada gracias a su aporte de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda incorporar distintas frutas durante la semana y aprovechar las alternativas disponibles según cada temporada.

Manzanas verdes, peras, uvas y kiwis pueden incluirse en diferentes momentos del día, desde el desayuno hasta después de la cena. Su consumo también permite combinar alimentos de distintos colores dentro de la alimentación cotidiana.

La nutricionista Norma Huaraka, de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, explicó que las frutas verdes aportan nutrientes que favorecen el adecuado funcionamiento del organismo. La especialista también destacó la importancia de priorizar la fruta entera frente a otras formas de consumo.

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“Las frutas verdes son una buena alternativa para variar nuestra alimentación. Lo recomendable es consumirlas enteras y, siempre que sea posible, aprovechar aquellas partes comestibles como la cáscara, después de un correcto lavado, porque allí también encontramos fibra”, señaló Huaraka.

La variedad permite incorporar distintos nutrientes

Dos mitades de kiwi, una con pulpa verde y semillas negras, y otra con pulpa amarilla y semillas rojas, sobre una tabla de madera.
Kiwi verde y amarillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la especialista de la DIRIS Lima Norte, el color de una fruta no determina por sí solo si es mejor que otra. Una alimentación saludable requiere diversidad, debido a que las necesidades nutricionales pueden variar entre las personas.

Huaraka recomendó alternar diferentes frutas a lo largo de la semana en lugar de consumir siempre la misma opción. También planteó aprovechar los productos disponibles en cada temporada para ampliar la variedad de alimentos incluidos en la dieta.

“Lo importante es no quedarnos siempre con la misma fruta. Podemos aprovechar las que están disponibles en cada temporada y combinar diferentes colores durante la semana. Así conseguimos una alimentación más variada y disfrutamos de los distintos nutrientes que nos ofrecen”, agregó la nutricionista.

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El Minsa también recomienda consumir las frutas enteras. Esta forma permite conservar mejor la fibra presente en el alimento, en comparación con su preparación como jugo.

La indicación también contempla el aprovechamiento de partes comestibles como la cáscara, siempre después de un lavado adecuado. Según la nutricionista Norma Huaraka, esta parte de algunas frutas puede aportar fibra.

El consumo de fruta tampoco requiere añadir azúcar. La recomendación busca aprovechar el sabor natural de estos alimentos dentro de una alimentación que incluya diferentes opciones.

El consumo forma parte de hábitos saludables

Dos cuencos de madera con uvas rojas, fresas en mitades, rodajas de kiwi, piña en cubos y piezas de fruta roja, sobre una superficie blanca
Dos cuencos de madera presentan una selección de uvas rojas, fresas, rodajas de kiwi y piña cortada en cubos, junto a piezas de fruta roja.

El Minsa promueve el consumo diario de frutas y verduras como parte de una alimentación saludable. Esta recomendación se acompaña de una adecuada hidratación y actividad física regular.

La orientación sobre alimentación saludable también está disponible mediante la Línea 113. De acuerdo con el Minsa, este servicio ofrece atención gratuita a través de profesionales de la salud para brindar información y orientación a las personas.

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