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Tiktoker puso en aprietos a varias figuras del cine peruano con una pregunta muy simple en el Festival de Cine de Lima 2026

El creador de contenido, Renzo Limon, salió a la gala inaugural del certamen con un reto sobre películas nacionales favoritas, y entre dudas, risas y memoria cinéfila terminó armando un curioso video

Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, hablan en micrófonos. La imagen muestra recuadros con frases de sus entrevistas y carteles de películas
Renzo Limon, creador de contenido, consulta a figuras del cine peruano en el Festival de Cine de Lima sobre sus películas nacionales favoritas.
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La pregunta parecía sencilla, pero dejó en aprietos a algunos de los actores y actrices más reconocidos del país. El tiktoker Renzo Limon, creador de contenido especializado en análisis de cine, recorrió la gala inaugural del 30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP con un solo desafío para cada figura del espectáculo: nombrar sus tres películas peruanas favoritas. Las respuestas —y los silencios— generaron un video que rápidamente circuló en redes sociales.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la ceremonia de apertura del festival, realizada el 6 de agosto de 2026 en el Teatro NOS de Lima. La edición conmemorativa, que celebra tres décadas de historia del certamen organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), reunió a cineastas, actores, productores y críticos nacionales e internacionales. Fue en ese escenario donde Limon apostó por la pregunta que, en apariencia, cualquier figura del medio artístico peruano debería responder sin dudar.

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La pregunta que nadie esperaba responder en la alfombra

Las reacciones iniciales fueron reveladoras. “Uy, me agarras”, admitió la actriz Jely Reátegui al escuchar la consulta. “Mmm, me agarras un poquito desprevenido”, reconoció el director y actor Salvador del Solar. “Es complicado, ¿ah?”, dijo la actriz Tatiana Astengo. La también actriz Martha Figueroa fue más directa: “Ahorita no, no, no se me vienen a la cabeza”.

La incomodidad inicial, con todo, cedió paso a una lista de títulos que trazó un recorrido por décadas del cine nacional. Mónica Sánchez nombró ‘La boca del lobo’, el drama de 1988 dirigido por Francisco Lombardi sobre el conflicto armado interno, que llegó a ser preseleccionada para los Premios Óscar en la categoría de mejor película extranjera. ‘Tinta roja’, también de Lombardi y del año 2000, apareció en las listas de Sergio Armasgo, Astengo y la actriz Cindy Díaz.

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Tres paneles en pantalla muestran a una mujer, un hombre y otra mujer entrevistados con micrófonos, con pósteres de películas y textos digitales
Martha Figueroa, Salvador del Solar y Tatiana Astengo expresan sus preferencias sobre películas nacionales favoritas durante una entrevista en el Festival de Cine de Lima 2026.

Reátegui abrió su selección con ‘El mudo’, de los hermanos Diego y Daniel Vega. La conductora y periodista Sonaly Tuesta mencionó ‘La teta asustada’, la película de Claudia Llosa que en 2009 se convirtió en la primera producción peruana en ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín. La actriz Ale Fuller eligió ‘Retablo’, de Alvaro Delgado Aparicio, y ‘Cuadrilátero’.

Un mapa del cine peruano trazado entre vacilaciones y recuerdos

La lista que fue surgiendo en el video de Limon funcionó como un repaso involuntario de las producciones que marcaron el audiovisual peruano en distintas épocas. ‘Días de Santiago’, de Josué Méndez —considerada por la crítica como una de las cimas del cine nacional de los 2000—, apareció en la selección de Sánchez. Tuesta también sumó ‘Un mundo para Julius’ y ‘Mi canción sin nombre’.

Del Solar, quien además de actor tiene trayectoria como director con ‘Magallanes’ (2014), recordó con afecto varios títulos. “‘Wiñaypacha’ es al mismo tiempo muy doloroso que hayamos perdido un director tan joven y talentoso”, afirmó sobre la película de Óscar Catacora, fallecido en 2020. También mencionó ‘Contracorriente’, de Javier Fuentes León, y ‘Madeinusa’, de Claudia Llosa. Su cierre fue una autocrítica con humor: “Si me hubieras mandado la pregunta por mail, traía mi tarea hecha”.

Astengo sumó ‘Maruja en el infierno’, de Francisco Lombardi, y ‘Contracorriente’, aunque anticipó la reacción del público: “Claro, van a decir ahí, porque ella trabaja ahí”, dijo entre risas, en referencia a su participación en esa producción. Figueroa, que al inicio no recordaba ningún título, terminó mencionando ‘Willaq Pirqa’ —con ayuda del propio Limon, quien le sopló el nombre—, ‘El bien esquivo’, de Augusto Tamayo Vargas, y ‘Contracorriente’.

En el Festival de Cine de Lima, el tiktoker Renzo Limon preguntó a reconocidos actores y actrices cuáles son sus 3 películas peruanas favoritas de todos los tiempos. ¡Descubre sus sorprendentes respuestas y anota estas joyas del cine nacional! Video: TikTok @renzolimon

Díaz amplió su lista con ‘Yana-Wara’, ‘Wiñaypacha’ y ‘Manco Cápac’. La actriz Sylvia Majo mencionó ‘Aquellas sombras desvanecidas’, título en competencia peruana en el propio festival, y ‘La boca del lobo’. Reátegui cerró su intervención anunciando ‘La tribu’, con estreno previsto para octubre de 2026. Fuller también incluyó ‘El elefante desaparecido’.

El festival que sirvió de escenario para el video

El 30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP se extiende del 6 al 15 de agosto de 2026 con una programación de 138 películas provenientes de 40 países, proyectadas en siete sedes en Lima y con una muestra itinerante que llega por primera vez a Cusco e Iquitos. La edición incluye más de 50 encuentros con cineastas y cerca de 100 invitados nacionales e internacionales.

Entre los títulos internacionales de la programación figuran ‘Fjord’, de Cristian Mungiu; ‘Minotauro’, de Andrey Zvyagintsev; ‘Parallel Tales’, del ganador del Óscar Asghar Farhadi; y ‘Paper Tiger’, de James Gray. La edición también registra la mayor bolsa de premios en sus 30 años de historia: un incremento del 25% en el monto total de estímulos y un aumento del 400% en el premio a la Mejor Película Peruana, según informó el director del Centro Cultural PUCP, Edward Venero, durante la ceremonia inaugural.

El video de Limon cerró con una pregunta abierta al público: “Y ahora tú dime cuáles son tus tres películas peruanas. Te leo en los comentarios”.

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