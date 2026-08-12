El caso de Naldy Saldaña en La Bella Luz ya tiene fecha clave: el 9 de setiembre verán el impedimento de salida de César Sánchez

En una sentida conversación, Naldy Saldaña expresa su angustia por el lento avance de la justicia y el paradero desconocido de su agresor. Agradece el apoyo del público y reitera su pedido de no dañar a sus excompañeras, enfocando la responsabilidad en el único culpable. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Guardar

El caso que involucra a Naldy Saldaña y al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, continúa avanzando en el ámbito judicial, aunque una de las medidas que genera expectativa recién será evaluada el próximo mes. El abogado de la cantante, Ysrael Castillo, confirmó que el Ministerio Público programó para el 9 de setiembre la audiencia en la que se analizará el pedido de impedimento de salida del país contra el denunciado.

La medida busca evitar que Sánchez Chavesta pueda abandonar el territorio nacional mientras continúa la investigación relacionada con la grave denuncia presentada por la cantante. El paradero del exdirector musical se mantiene como uno de los puntos que genera preocupación en torno al caso, luego de que Naldy Saldaña decidiera alejarse de la agrupación y hacer pública su denuncia.

PUBLICIDAD

La defensa de la artista considera importante que el investigado permanezca a disposición de las autoridades para responder por los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, será el Poder Judicial, en la audiencia correspondiente, el que deberá determinar si corresponde imponer esta restricción.

“El Ministerio Público ha fijado la audiencia de impedimento de salida del país del señor para el 9 de setiembre”, reveló el abogado Ysrael Castillo.

Óscar Custodio y su esposa reaccionan ante pregunta sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios.

Abogado de Naldy Saldaña explica la gravedad de la denuncia

Durante sus declaraciones, el abogado de Naldy Saldaña también explicó que la Fiscalía ha considerado la posible aplicación de una pena agravada en caso de que se acrediten los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

Castillo señaló que el tipo penal básico de tocamientos indebidos contempla una pena de entre seis y nueve años, pero precisó que la situación podría agravarse debido a la posición que ocupaba el denunciado dentro de la agrupación musical.

El abogado explicó que la Fiscalía ha indicado que el tipo penal básico de tocamientos indebidos contempla una pena de “6 a 9 años”, y agregó que esta podría ser agravada debido a que Sánchez Chavesta “tenía un cargo dentro de la Bella Luz”.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

César Sánchez fue citado nuevamente para declarar

Además de la audiencia de impedimento de salida programada para setiembre, el abogado de Naldy Saldaña informó que César Sánchez Chavesta fue citado nuevamente por la Fiscalía para brindar su declaración.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo señalado por Ysrael Castillo, el exdirector musical de La Bella Luz deberá acudir a declarar por segunda vez el próximo 14 de agosto.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

Esta nueva citación se produce mientras la Fiscalía continúa recopilando información sobre la denuncia presentada por la cantante. La declaración del investigado será parte de las diligencias que buscan contrastar las diferentes versiones relacionadas con el caso.

La defensa de Naldy Saldaña ha insistido en la necesidad de que el investigado pueda ser ubicado y permanezca a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

Temen que el exdirector musical pueda abandonar el país

Desde que se conoció la denuncia de Naldy Saldaña, uno de los principales temores expresados alrededor del caso ha sido la posibilidad de que César Sánchez Chavesta salga del Perú antes de responder ante las autoridades.

PUBLICIDAD

El pedido de impedimento de salida busca precisamente evitar ese escenario. No obstante, la medida todavía no ha sido resuelta y deberá ser evaluada en la audiencia programada para el 9 de setiembre.

Un amplio sector de la ciudadanía también ha expresado preocupación por el hecho de que el exdirector musical no haya sido ubicado públicamente, generando interrogantes sobre cuál será su situación durante el desarrollo de las diligencias.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

Integrantes de La Bella Luz acudieron a la Depincri

En paralelo al pedido de impedimento de salida, las autoridades continúan tomando declaraciones a personas relacionadas con La Bella Luz. Este martes, integrantes de la agrupación acudieron a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar sus testimonios como parte de la investigación relacionada con la denuncia de Naldy Saldaña.

PUBLICIDAD

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar a la dependencia policial los representantes legales tanto de César Sánchez como de Naldy Saldaña.

La defensa de Naldy Saldaña afirmó que tiene chats de WhatsApp que probarían que integrantes de La Bella Luz sabían del acoso denunciado contra César Sánchez Chavesta.

Entre quienes acudieron a la dependencia policial estuvieron Anely Dávila, Ariana González y Fernanda Urbina. Esta última llegó acompañada de sus padres para participar en las diligencias correspondientes.

La participación de integrantes de la agrupación resulta relevante debido a que las autoridades buscan conocer diferentes aspectos relacionados con la denuncia y determinar qué ocurrió antes, durante y después de los hechos señalados por Naldy Saldaña.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

La denuncia de Naldy Saldaña provocó su salida de La Bella Luz

El caso tomó notoriedad luego de que Naldy Saldaña decidiera abandonar La Bella Luz y denunciar públicamente una situación que, según su versión, habría ocurrido dentro del entorno de la agrupación.

PUBLICIDAD

La cantante manifestó que tomó la decisión de alejarse del grupo después de atravesar una situación que consideró grave. Su denuncia generó repercusión en el ambiente de la música y llevó a que las autoridades iniciaran las investigaciones correspondientes.

La artista también contó que recibió una respuesta que generó indignación luego de comunicar lo ocurrido, al señalar que le habrían indicado que debía “superarlo poco a poco”. Esta declaración provocó cuestionamientos sobre la manera en que se habría manejado inicialmente la situación dentro del entorno laboral.

La inspección a La Bella Luz por el caso Naldy Saldaña incluye la descompensación del representante legal, junto a imágenes de los involucrados en el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué viene ahora en el caso de Naldy Saldaña?

El proceso tendrá dos fechas importantes durante las próximas semanas. La primera será el 14 de agosto, cuando, según informó el abogado Ysrael Castillo, César Sánchez Chavesta deberá brindar su segunda declaración ante las autoridades.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el 9 de setiembre, se desarrollará la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país.

Mientras esas fechas llegan, la investigación continúa con la toma de declaraciones de personas vinculadas con La Bella Luz. Los testimonios de Anely Dávila, Ariana González y Fernanda Urbina se suman a las diligencias que buscan esclarecer el caso.

El objetivo de las autoridades será contrastar las diferentes versiones y reunir los elementos necesarios para determinar si corresponde avanzar con una acusación y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Por ahora, César Sánchez Chavesta mantiene la condición de investigado y no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal por los hechos denunciados. La investigación deberá continuar respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

PUBLICIDAD

Esposa de Óscar Custodio asegura que no sabía nada de las acusaciones de acoso en el grupo.