López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

López Aliaga insiste en que los trenes fueron una donación y no una compra, como sostuvo el ministro de Transportes, Rafael Rey

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respondió este miércoles al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, y volvió a defender que los trenes adquiridos para la ruta Lima-Chosica durante su gestión como alcalde de Lima fueron una donación y no una compra, como afirmó el funcionario.

En una rueda de prensa, el dirigente sostuvo que el acuerdo correspondió a una “donación con carga”, mediante la cual el beneficiario debe asumir determinados costos asociados al traslado del material ferroviario. Según explicó, estos incluyen el transporte y la extracción de fluidos de los vagones y locomotoras antes de su embarque.

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“El transporte tiene que pagarlo el beneficiario de la donación”, afirmó al cuestionar la declaración de Rey, quien sostuvo que los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras de la firma estadounidense Caltrain no fueron donados a la Municipalidad Metropolitana, sino adquiridos por la comuna.

Para López Aliaga, la posición del ministro podría generar un conflicto con Estados Unidos, país con el que la administración de la presidenta Keiko Fujimori ha mostrado cercanía. “El señor Rey está creando un problema gravísimo, diplomático con Estados Unidos”, afirmó.

Advierte de una posible crisis diplomática con Estados Unidos por las declaraciones del titular del MTC y afirma que la operación contó con respaldo de autoridades peruanas y estadounidenses

Mencionó luego que el documento que respalda la entrega fue firmado por Antony Blinken, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, y que Caltrain asumió inicialmente algunos costos relacionados con la preparación del material ferroviario para su traslado, pero que la comuna debía reembolsar los gastos correspondientes al embarque hacia Perú.

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“Ese costo fue asumido por Caltrain, pero evidentemente piden reembolso para embarque a Perú”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular aseguró, además, que la operación contó con la aprobación de distintas autoridades e instituciones. “Eso fue aprobado en el MTC, fue aprobado en el Consejo Metropolitano, fue aprobado por la Embajada americana, fue aprobado por el Gobierno de California, estado de California y aprobado por la empresa más grande de California en trenes, que se llama Caltrain”, afirmó.

Por ello, pidió cautela al ministro al referirse a la naturaleza de la operación. “Yo creo que hay que tener cuidado con lo que se declara, porque puede crear problemas diplomáticos”, sostuvo.

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Asegura que Keiko Fujimori respaldó el proyecto en privado y afirma que la presidenta le expresó su apoyo a la implementación de los trenes

Asimismo, rechazó que los gastos vinculados con el traslado impliquen que el material ferroviario haya sido comprado por la Municipalidad de Lima. Para explicar su posición, recurrió a un ejemplo: “Si te donan un carro, vas a pedir que te pongan el carro en tu casa. Tienes que pagar por la gasolina, por lo menos”, señaló.

El exalcalde también sostuvo que Fujimori le expresó su respaldo para impulsar el proyecto ferroviario. “Yo recurrí a la señora presidenta de Perú, la cual públicamente y privadamente me expresó su apoyo a la implementación de los trenes”, afirmó.

De acuerdo con sus proyecciones, la primera etapa del proyecto contempla conectar Chosica con la Estación Monserrate, en el Cercado de Lima, para atender principalmente el flujo de pasajeros hacia la capital durante las primeras horas del día y el retorno por la tarde.

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Defendió, además, la ubicación de Monserrate como punto estratégico por su conexión con el Metropolitano y, posteriormente, con la Línea 1 del Metro de Lima. Su propuesta final, sostuvo, es impulsar desde el Congreso la ampliación de la Línea 1 hasta Lurín.