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Del Barrio Producciones separa a Erick García Vilca tras denuncia por presunto hostigamiento sexual: “Estamos a disposición de la denunciante”

La empresa de Michelle Alexander informó que activó sus protocolos desde el lunes y apartó por completo al director, luego de recibir una acusación que también será abordada en un reportaje de 'Magaly TV La Firme'

Pantalla dividida; izquierda, mujer con gafas; derecha, hombre con sudadera negra REC de espaldas; centro, comunicado de Del Barrio Producciones; texto "ESCÁNDALO" arriba
Del Barrio Producciones separó a Erick García Vilca de todas sus actividades y proyectos tras una denuncia por presunto hostigamiento sexual.
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Del Barrio Producciones anunció la separación de Erick García Vilca de todas sus actividades y proyectos tras recibir el lunes una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual en su contra. La empresa de la productora Michelle Alexander actuó antes de que el caso se hiciera público: el comunicado llegó minutos después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un avance en el que anuncia que una joven actriz denuncia al director de la productora por haberle solicitado un casting íntimo en su propia casa.

El movimiento de Del Barrio contrasta con el que protagonizó hace días la orquesta ‘La Bella Luz’, cuya directiva tardó más de un mes en separar al exdirector musical César Sánchez Chavesta tras conocer la denuncia de la cantante Naldy Saldaña. La propia Alexander había alzado la voz públicamente en ese caso y exigido consecuencias inmediatas. Ahora, con una denuncia dentro de su propia casa, la empresa aplicó el protocolo que ella misma había reclamado a otros.

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El comunicado: separación inmediata y protocolos activados desde el lunes

Según el comunicado oficial emitido este miércoles 12 de agosto por Del Barrio Producciones, la denuncia llegó a la empresa el lunes 10 por la tarde. Desde ese momento, la compañía activó sus protocolos internos y adoptó medidas para garantizar un entorno seguro, sin esperar a que el caso tomara estado público.

Letrero rojo "COMUNICADO" en la parte superior. Texto informativo en blanco y negro sobre denuncia y separación. Logotipo de Del Barrio Producciones
El comunicado de Del Barrio Producciones señaló que la empresa seguirá de oficio con las medidas correspondientes y ofreció apoyo legal y psicológico a la denunciante.

“El lunes por la tarde, recibimos una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual que involucra a una persona vinculada a nuestras producciones. Desde el primer momento activamos de manera inmediata los protocolos internos correspondientes y adoptamos las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro”, indica el documento.

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Como consecuencia directa, García Vilca fue desvinculado de forma total. “Erick García Vilca ha sido separado de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a Del Barrio Producciones”, precisa el comunicado. La empresa también informó que coordinó una reunión con la denunciante para el día de hoy, aunque señaló que ella no se presentó. “Sin perjuicio de ello, continuaremos de oficio con las medidas que correspondan. Estamos a disposición de la denunciante en todos los aspectos que requiera: legales y psicológicos”, agrega el texto.

El comunicado cierra con una declaración de principios: “Del Barrio Producciones rechaza de manera firme e inequívoca toda forma de hostigamiento sexual, acoso, violencia o conducta que vulnere la dignidad, integridad y seguridad de las personas. No existe espacio para este tipo de conductas. Frente a hechos de esta naturaleza, actuamos de inmediato y tomamos las decisiones que corresponden. Nuestra posición es firme: ninguna persona, producción ni circunstancia estará por encima de nuestros principios”.

Del Barrio Producciones, la casa productora de Michelle Alexander, ha emitido un comunicado urgente informando la separación del director Erick García Vilca tras una grave denuncia por presuntos actos de hostigamiento. Conoce todos los detalles de la medida. Video: TikTok @riclatorrez

El avance de Magaly que antecedió al comunicado

El detonante mediático fue un avance del programa ‘Magaly TV La Firme’, difundido este miércoles, en el que se anuncia que una joven actriz denuncia a un director de la productora de Alexander por haberle solicitado un casting íntimo dentro de su propia casa. El avance no identifica a la denunciante, pero sí al entorno institucional involucrado. El comunicado de Del Barrio apareció minutos después de que ese adelanto circulara en redes sociales.

Varios usuarios que siguieron la secuencia de los hechos señalaron en los comentarios que la empresa actuó con rapidez solo cuando el caso estaba a punto de hacerse público, pese a que el comunicado indica que la denuncia llegó el lunes. “Hablan cuando Magaly ya va a sacar todo, si dicen que desde el lunes sabían”, escribió un usuario. Otros, en cambio, valoraron la velocidad de la respuesta institucional frente a casos anteriores en el mundo del espectáculo: “Así de rápido debe ser”, comentó otro internauta.

¡Esta noche en Magaly TV La Firme! Una joven actriz denuncia al director de la productora de Michelle Alexander por proponerle un casting íntimo en su propia casa. Además, todos los detalles de la noche de fiesta de Pablo Heredia. Video: Instagram Magaly TV La Firme

El antecedente: Alexander exigió cárcel para el acusado en el caso Naldy Saldaña

La situación pone a Del Barrio Producciones en una posición que sus propias declaraciones recientes hacen más visible. Hace pocos días, Alexander publicó un video en su cuenta de Instagram en el que calificó de “asqueroso” a Sánchez Chavesta y exigió que fuera a la cárcel. “Ese tipo a la cárcel, señores, a la cárcel”, afirmó la productora en ese pronunciamiento, que se viralizó y recibió el respaldo de actrices y figuras del medio.

En ese mismo contexto, Del Barrio había emitido un comunicado en el que anunció la suspensión del proyecto de serie basado en la historia de ‘La Bella Luz’ y reafirmó su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género. “Del Barrio Producciones tiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género”, indicó la empresa en ese pronunciamiento.

Michelle Alexander expresó su total indignación por el repudiable acto de acoso y agresión contra Naldy Saldaña. Como productora, señaló que decidió suspender indefinidamente el proyecto que tenían con la orquesta 'La Bella Luz' porque no serán cómplices de quienes encubren la violencia y pidió acciones para que que el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, vaya a la cárcel. Video: Instagram Michelle Alexander

Ahora, con una denuncia interna, la empresa aplica hacia adentro los mismos estándares que reclamó hacia afuera. La reacción en redes fue mayoritariamente positiva en ese sentido: “Eso así se hace, se actúa, no se dice ‘supéralo poco a poco’”, escribió un usuario, en referencia directa a la respuesta que recibió Saldaña de parte de los dueños de ‘La Bella Luz’ cuando comunicó el acoso internamente. Otro comentario apuntó en la misma dirección: “Desde día 1 sin tapar nada”.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ emitirá hoy el reportaje completo sobre la denuncia contra García Vilca. Hasta el momento, el exdirector no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre las acusaciones en su contra.

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